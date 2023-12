Leslie Shaw sufre aparatosa caída durante ensayo de pole dance: “Uno de los sustos más grandes de mi vida”

Leslie Shaw sufre aparatosa caída al practicar baile en el tubo. (Captura: @leslieshaw)

La cantante Leslie Shaw causó asombro entre sus seguidores tras publicar un video que muestra el preciso momento en que sufrió una caída el pasado lunes, practicando una coreografía de pole dance, actividad que la artista realiza desde hace tiempo.

Te puede interesar: Mario Hart afirma que Leslie Shaw dejó el rock por él: “No cantaba en ningún lado, me daba pena”

Según Shaw, compartió su experiencia para demostrar que ‘a pesar de la mala vibra o la envidia que puede recibir de otros, no se deja derribar’. Como se recuerda, la rockera estuvo en el ojo de la tormenta, luego que detractores en la música urbana la criticaran y la tildaran de soberbia.

“El lunes por la noche pasé uno de los sustos más grandes de mi vida, como cada tarde siempre bailo en el tubo que tengo en la sala de mi casa, después de haber estado girando unos minutos inicio una nueva grabación y dando un giro caí, el dolor en el hombro y brazo derecho fue intenso”, dijo en un inicio en su cuenta de Instagram.

Leslie Shaw sufre aparatosa caída al practicar baile en el tubo. (Captura: @leslieshaw)

Ante ello, Leslie no dudó en mostrar en sus redes sociales el clip donde se registra su caída durante una sesión de danza en barra. En el material se observa cómo es asistida por sus familiares tras el percance, lo cual ha motivado que Shaw deba pausar sus actividades y guardar reposo.

Te puede interesar: Julián Zucchi agradece a Yiddá Eslava por permitir que sus hijos disfruten de su nuevo hogar: “Estoy muy feliz”

“Lo que más me preocupaba es que solo en unas horas, al día siguiente, debía grabar uno de los videoclips más ambiciosos de toda mi carrera. Pase por emergencia y felizmente no es nada grave. Esto es para que vean que su mala vibra no me derrumba y ayer grabé mi videoclip sin problemas, yo soy más fuerte que su envidia”, acotó.

En medio de todo, como era de esperarse, los fans expresan apoyo a Shaw después del accidente y piden que se recupere pronto. ”¡Recupérate pronto linda”, “Fuerzas gringa tú eres poderosa! Siempre levantarse! toda mi buena vibra para ti!”, “Lo que importa es levantarse, gringa siempre regia, nunca inregia”, fueron algunos de los comentarios.

Leslie Shaw se refirió a Michelle Soifer por las críticas que hizo contra ella. (Captura: Magaly TV La Firme)

Leslie Shaw rechaza la posibilidad de colaborar con Micheille Soifer

Hace poco, Leslie Shaw habló con las cámaras de “Magaly TV La Firme”, proporcionando nueva información sobre sus colegas cantantes. Resulta que la integrante de “Esto es Guerra”, Micheille Soifer, quien la había tildado de ‘desangelada’, le había escrito a su cuenta de Instagram. Al parecer, la chica reality buscaba apoyo en el ámbito musical.

Te puede interesar: Casandra Sánchez expresa tiernas palabras hacia Jessica Newton y Fernando al aproximarse el día de su boda: “Quedan solo 18 días”

Como era de esperarse, la expareja de Mario Hart se mostró asombrada por lo que veía en su celular y no dudó en compartirlo con el programa de espectáculos, pero no sin antes arremeter contra la integrante de “Esto es Guerra” y dejarle claro que no tiene interés en realizar ningún dúo musical con ella.

“Dios mío cuanta envidia y ahí veo que me escribe la Soifer (¿Qué te escribe?) No sé, su mamá le responderá porque yo no”, fue la respuesta que dio la modelo para las cámaras de Magaly TV La Firme. La modelo mostró el mensaje de la popular ‘Solcito’ que ni siquiera lo había abierto, y que ni pensaba en responderle.

“Se comunicaron con alguien de mi equipo para decir que había un evento que quiere cantante con ella, encima gratis, pero le dicen “acaba de decir ridícula” y le dicen “no se ha malinterpretado” Y qué son esas confianzas, Shaw solo me dicen mis amigos”, sostuvo.