Fabianne Hayashida cuenta el motivo por el que se separó de Mario Rangel: “Ya nos caíamos mal”

Fabianne Hayashida sorprendió el último fin de semana al anunciar su separación de Mario Rangel, su esposo desde el 2021. La pareja compartía su amor en las redes sociales y los usuarios seguían de cerca cada uno de sus pasos, así como vieron el compromiso y el matrimonio civil, esperaban la ceremonia religiosa para el 2024, pero esta no se dio.

En un escueto mensaje compartido en sus historias de Instagram, la popular ‘China’ confirmó la noticia y aseguró que no hablaría más del tema, pero se sentía con deuda de contarles esta triste noticia.

“Quería contarles que Mario y yo hemos decidido separarnos. Lo pongo por estos medios porque así como expuse mi relación por aquí, soy consiente del apoyo recibido como pareja. Estamos con respeto iniciando los papeleos del divorcio. Hemos terminado nuestra relación en buenos términos, pero no voy a comentar al respecto, ya que no responderé preguntas y les pido respeto a nuestra decisión”, sentenció.

Fabianne Hayashida anunció su divorcio. (Instagram)

Fabianne Hayashida cuenta la razón del fin de su matrimonio

Aunque en un principio mencionó que no ahondaría en el tema, esta vez Fabianne Hayashida rompió su silencio con ‘América Hoy’ y contestó algunas preguntas sobre su separación. La influencer y emprendedora comentó que fue muy complicado tomar esta decisión, pero confesó que el tener mucho trabajo juntos hizo que la relación no avance.

“(La separación fue) Durísimo. Yo creo que tener tantas cosas juntos ya hizo que nos cayéramos un poco mal”, cometnó al inicio.

Tras ello, reveló que ella fue la que tomó la decisión de salir de la casa que compartían y que, su aún esposo, fue muy respetuoso de darle el espacio que necesitaba para hacerlo sola. “Yo fui la que se fue de la casa, fue durísimo, fui con mis amigas a sacar las cosas. Él respetaba, yo le decía voy a ir al depa y se iba”, agregó.

Fabianne Hayashida asegura que seguirá apareciendo con su esposo. (Instagram)

Sin embargo, relató que no solo se rompió una relación de 4 años, sino que con ello se fueron los sueños de construir una familia junto a Mario Rangel. Aunque sale adelante y sigue haciendo sus cosas a diario, confiesa que aún le da pena que todo esto esté pasando.

“Dejar mi depa vacío después de tantos años juntos, no son cuatro años. Yo estaba casada, quería tener hijos, hasta ahora es durísimo, hasta ahora lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene”, afirmó mostrándose muy fuerte frente a esta situación.

Por otro lado, sorprendió al mencionar que ahora se han convertido en muy buenos amigos, pero nota que es probable que el haberse casado jóvenes haya influido en que su romance no prospere. “Hablamos bien, súper bien. Ya veníamos un poco mal porque manejábamos varias cosas juntos, te soy bien sincera y nos casamos bien jóvenes, ya no nos entendíamos muy bien y ahora somos patazas”, confesó.

Fabianne Hayashida explica por qué no formó una familia con Mario Ragel. | Captura/Instagram

Pero, aseguró que en términos de separación y bienes, Mario ha reaccionado muy bien y no tienen problemas legales. Pese a que todo parece marchar muy bien, recalca que es un momento doloroso.

“Hemos reaccionado muy bien al mancomunado, cada quien 50/50 con su parte, nos hablamos bien con mucho respeto, es increíble, es más, ahora me cae mejor. Lloro, me da pena, cuantos años, es un buen chico, pero no coincidíamos, éramos incompatibles”, finalizó.