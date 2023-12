Ricardo Gareca recordó con molestia los errores previo al Perú vs Australia: “Se viajó como se pudo y punto”

Ricardo Gareca recordó con molestia los errores que cometió Perú previo al partido con Australia en el repechaje | Sin Cassette

Después de que Perú quedara eliminado por Australia en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2012, salieron muchos rumores de todo lo que había pasado en la previa del crucial encuentro. Se especuló mucho de que viajaron al cotejo definitorio personas que no deberían estar en el avión junto a la selección peruana, y muchas cosas más.

Ricardo Gareca recordó todo lo que pasó aquel 13 de junio del 2022 y su molestia fue evidente. Explicó que no tuvo nada que ver con la decisión de que el vuelo sea ocupado por personas externas al equipo. Comparó el viaje a Qatar con el de Nueva Zelanda en 2017, cuando Edwin Oviedo estaba al mando de la Federación Peruana de Fútbol.

“Qué se yo, se viajó como se pudo. Cuando nosotros viajamos a Nueva Zelanda a jugar los dos partidos, decían que no había autonomía de Lima a Nueva Zelanda. Edwin Oviedo pagó un millón y medio de dólares que nos llevó un avión de Lima hasta Nueva Zelanda en forma directa y viajamos nosotros solos. Hay que cosas que tiene que ver con otras cosas que yo no me voy a meter porque hay problemas económicos, hay situaciones económicas que a lo mejor yo no voy a resolver. Se viajó como se pudo, como lo establecido y punto”, declaró el técnico argentino en entrevista al programa de YouTube ‘Sin Cassette’.

Y recalcó que el expresidente del máximo ente del balompié peruano siempre lo apoyó cuando estaba al mando de la ‘bicolor’, pero dejó claro que su comentario no era en contra de mandamás actual. “Había un interés de Edwin Oviedo por satisfacernos todo permanentemente, no te digo que el actual presidente Lozano, no haya tenido intención”.

El ‘Tigre’ no supo explicar qué pasó con la ‘blanquirroja’ en ese cotejo. Los jugadores claves que suelen destacar, no rindieron y tuvieron su peor encuentro. Eso sí, aceptó que se entenró de varias cosas que pasaron antes del choque, pero no quiso dar más detalles para no revivir el momento doloroso.

“No nos agarró en un buen momento, esto pasa cuando es un solo partido, tienes que estar muy encendido, tienes que estar muy enchufado, tienes que estar muy bien. Hay que ver que pasaron en todos los previos, yo no sé qué cosas pasaron en todos los previos, hay cosas que no me gustaría tocarlo en este momento, no creo ser oportuno. Yo quiero lo mejor para Perú, es un país que quiero mucho, me dio todo, la gente, todo. Hay algunos detalles que fueron preocupantes para nosotros, con todo lo ocurrido uno se va enterando de todas las cosas. Quiero que haya tranquilidad en Perú por sobre todas las cosas, los iluminen y encuentren el camino”, comentó el DT.

¿Será el nuevo técnico de Chile?

Ricardo Gareca estuvo voceado para hacerse cargo de la selección de Chile varios meses atrás, sin embargo Eduardo Berizzo fue el llegó finalmente. Tras la última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde la ‘roja’ enfrentó a Paraguay y Ecuador, el técnico argentino decidió renunciar en conferencia de prensa. Ahora se encuentra sin estratega y el ‘Tigre’ vuelve a ser una opción. Es por ello que se refirió a la posibilidad de tomar el mando del equipo y dejó en claro que siempre le tendrá cariño a la ‘blanquirroja’.

“Chile es una selección importante. Tendría que analizar y contemplar. Sé que (Chile) es un rival y sé lo que piensa la gente. sé lo que vive el peruano en sí. Fueron muchos años, pero siempre fui profesional. El sentimiento hacia Perú nunca cambiará. Tenemos montado algo para Selección. Tengo un equipo de trabajo para Selección, y eso me hace llevar a pensar que esté esperando algo respecto a eso”, comentó el exseleccionador nacional.