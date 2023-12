Paolo Guerrero considerado en el once ideal de la fase de 2 de LigaPro de Ecuador con LDU de Quito

Paolo Guerrero integró el once ideal de la segunda fase de la LigaPro de Ecuador tras su alto rendimiento en LDU de Quito. - créditos: Getty Images

No cabe duda de Paolo Guerrero ha ido de menos a más en LDU de Quito. Y es que a pesar de haber mostrado un alto rendimiento en la Copa Sudamericana en sus primeros partidos, tenía la deuda de poder emular en la LigaPro de Ecuador. Sin embargo, con el transcurso de los partidos, el delantero peruano se convirtió en una pieza clave para el técnico Luis Zubeldía y pudo anotar goles claves que terminaron incidiendo en la consecución de la segunda fase. Como consecuencia de ello, fue elegido para integrar el once ideal de esta etapa.

Por intermedio de las redes sociales, el campeonato ecuatoriano confirmó a los jugadores más destacados del segundo certamen de la temporada, en donde figura el nacido en Chorrillos, Lima, junto a cinco elementos del elenco de la capital ‘norteña’.

Bajo los tres palos se encuentra el arquero Alexander Domínguez de LDU de Quito. En tanto, la defensa es conformada por cuatro futbolistas: Ricardo Adé y José Quintero, ambos compañeros del peruano. Luis Fernando León de Emelec y Jonnathan Mina de Delfín.

En tanto, el centro del campo es conformado por cuatro futbolistas: Lucas Mancinelli de Deportivo Cuenca, Jesús Trindade de Barcelona de Guayaquil, Mauricio Martínez de LDU y la joya ecuatoriana de 16 años, Kendry Páez, de Independiente del Valle. Para finalizar, la dupla de ataque es integrada por dos delanteros: Paolo Guerrero de LDU y Jeison Medina de Aucas.

Paolo Guerrero en la segunda fase de la LigaPro con LDU de Quito

Como se mencionó líneas arriba, el performance del ‘Depredador’ fue de menos a más en LDU de Quito desde que arribó a mediados del 2023. Esto debido a que supo rendir en el ámbito internacional, pero tenía una cuenta pendiente en el campeonato local. “A mi gusto, insuficiente, no está siendo para nada lo que se esperaba de él”, comentó el periodista ecuatoriano, José Alberto Molestina.

No obstante, considerando la jerarquía que atesora, era cuestión de tiempo para que el atacante de 39 años pueda redimirse. Ya lo había hecho en la Copa Sudamericana, en la que fue clave para la coronación ante Fortaleza de Brasol, aunque le quedaba en la liga ecuatoriana. Pese a las críticas, su entrenador Luis Zubeldía no lo sacó del once titular, salvo algún asunto de fuerza mayor.

En el mes de noviembre se destapó con cinco goles en cuatro partidos, siendo uno desde el punto de penal. Esto causó que la escuadra ‘universitaria’ pueda ganar la segunda fase y llegar a la final de la LigaPro para medirse con Independiente del Valle.

¿Paolo Guerrero seguirá en LDU de Quito el 2024?

La dirigencia de LDU de Quito encabezada por Esteban Paz manifestó su intención de querer extender el contrato de Paolo Guerrero, que vence a finales de este año. En principio, el artillero ‘incaico’ había reconocido que no recibió ninguna oferta de la directiva hace una semana. En parte, esto era porque admitió que cambió de representantes.

La situación cambió radicalmente cuando el mencionado directivo confirmó a FB Radio que, al fin, le enviaron una propuesta formal al canterano de Alianza Lima para que continúe de cara al 2024.

“Le enviamos la propuesta a Paolo Guerrero para que siga con nosotros. Hemos enviado una propuesta inicial. Me sorprendió la declaración de él. Hemos hablado con sus empresarios y saben que queremos que se quede. El que decide es Paolo. Él tiene que saber si a sus 39 o 40 años le alcanzan para seguir jugando. O si quiere seis meses. Nosotros hemos confirmado el deseo de que continúe. La propuesta es por un año”, declaró.

Por ahora, el capitán de la selección peruana viene preparándose para lo que serán los choques con el cuadro ‘negriazul’. Este será un gran paso para que pueda lograr su segundo título en LDU tras la Copa Sudamericana.