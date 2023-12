Keiko Fujimori rompe su silencio ante la liberación de Alberto Fujimori: “Hemos esperado muchos años”

Keiko Fujimori se pronuncia por liberación de su padre, Alberto Fujimori. Canal N

La candidata presidencial, Keiko Fujimori, rompió su silencio tras la orden del Tribunal Constitucional (TC) ante la pronta excarcelación de Alberto Fujimori. Asimismo, precisó que el día de mañana su padre estaría siendo liberado, de acuerdo con las declaraciones del jefe del INPE.

“Hemos recibido esta resolución con mucha esperanza, pero hemos escuchado en las últimas declaraciones del jefe del INPE que señala una pequeña traba administrativa que está impidiendo que se ejecute hoy”, fueron sus primeras declaraciones.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que esperan que mañana a primera hora se pueda corregir esta “falla administrativa” para la salida del expresidente. A su vez, mencionó que se encuentra junto a su hermano Kenji Fujimori y sus hijas atentas para recogerlo.

Keiko Fujimori manifiesta que mañana sería liberado su padre| Canal N

“Estamos con mucha alegría, pero también entendemos que vamos a esperar con mucha prudencia. Quiero esperar al día de mañana [...] no hay ningún temor, creo que nos toca esperar, hemos esperado muchos años, ha sido larga la espera”, continúo.

Además, sostuvo que habló con el exmandatario, quien se encuentra con “mucha ilusión”. Es así como recalcó que espera que este miércoles sea el día que se puedan reencontrar con su familia.

El jefe del INPE, Javier Llaque, manifestó que no estarían registradas las firmas de los magistrados del TC en el sistema “para que se evite falsas libertades”. “Cuando han ingresado los documentos no han ingresado por conducto regular, porque el TC no conoce estos trámites. Ellos van a subsanar el día de mañana a primera hora”, explicó.

Alberto Fujimori: La vez que Keiko se opuso al indulto humanitario| Composición Infobae

“Ojalá tuvieran la capacidad de perdonar”

La excongresista fujimorista, Luz Salgado, manifestó que las familias de las víctimas que perdieron la vida en los casos ‘La Cantuta’ y ‘Barrios Altos’ deberían tener la capacidad de “perdonar”. Estas declaraciones se da luego de la marcha que fue convocada hoy mismo frente a Palacio de Justicia.

“Ojalá tuvieran la capacidad de perdonar”, señaló la excongresista que llegó hasta los exteriores del penal Barbadillo.

Seres queridos que se dieron cita luego de no encontrar justicia, debido a que sus familiares fueron asesinados en el Grupo Colina. A pesar de ello, desde el partido naranja han pedido que respeten la decisión del órgano.

Mientras tanto, los familiares se dieron cita frente a Palacio de Justicia para pronunciarse en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. “Una decisión vergonzosa que desprotege totalmente a las víctimas y a los familiares en el derecho que tenemos a la justicia”, manifestaron.

Familiares de víctimas de La Cantuta - Barrios Altos protestan frente a Palacio de Gobierno contra liberación de Fujimori. (Laura Vásquez/ Infobae)

En tanto, recordaron que el indulto de Fujimori se da en plena “negociación” de Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en Navidad del 2017. Esto luego de difundirse audios y videos conocidos como ‘Mamanivideos’, el cual le podría llevar a la cárcel al menor de los hermanos Fujimori.

Una situación que llevó al distanciamiento de Kenji y Keiko, debido a que la persona en ordenar que se difunda este material habría sido la excandidata presidencial, a pesar de conocer la situación judicial contra su hermano. Ante ello, el excongresista señaló que se arrepiente de haber ingresado a la política con el partido de su hermana y que no se volvería a unir.

¿Cuándo saldrá en libertad Alberto Fujimori?

Abogado de Alberto Fujimori señaló que su defendido hubiera podido salir esta tarde, pero las demoras se deben a un tema administrativo, por lo que afirmó que mañana estaría en su casa. Además, precisó que sería trasladado a la vivienda de Keiko Fujimori.

“Ha sido errores de forma y materiales, eso se va a corregir e inmediatamente estimo que a las 9 de mañana el presidente debe salir en libertad”, detalló.