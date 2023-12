Deyvis Orosco y su desacertado comentario sobre el físico de Cassandra Sánchez: “Solamente ella sabe por qué está así”

Deyvis Orosco y su desacertado comentario sobre el físico de Cassandra Sánchez. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la emisión reciente de “Magaly TV La Firme” correspondiente al 5 de diciembre, la periodista Magaly Medina enfocó su atención en un detalle muy particular surgido de las declaraciones de Deyvis Orosco.

El cantante de cumbia no solo abordó las críticas de la periodista sobre la selección del actor para su representación en la próxima serie biográfica, sino que también enfrentó preguntas de la prensa sobre los apuntes de la conductora de ATV acerca de la transformación física de Cassandra Sánchez de Lamadrid, su futura esposa.

La reacción de Deyvis sorprendió a la presentadora de ATV, quien llegó a calificarlo de poco caballeroso. El asunto comenzó cuando la periodista le preguntó: “Magaly incluso habla mucho de Casandra que se ha descuidado, y eso es gracias a ti mucho, come dice”, fue la consulta.

Magaly Medina defiende a Cassandra Sánchez

La respuesta del cumbiambero fue de inmediato, aclarando que no era culpable de lo que sucedía con la exmodelo. “Yo voy a decir unas cosas claras, yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque, mi esposa es una mujer increíble, una madre increíble y solamente ella sabe por qué está, así que se me culpe a mí es lo que toca yo no tengo nada que ver”, acotó.

Ante ello, Magaly arremetió contra Orosco por la manera tan descortés de responder sobre la madre de su hijo.“En ese tiempo, el empaque de Cassandra era muy regio. Ahora, dice, lo más descortés del mundo y lo falta de caballero le sale al toque, dice, ‘solamente ella sabe por qué está así’, si es la madre de tu hijo”, dijo en un inicio.

“Vives, duermes con ella, y no sabes ¿por qué tu mujer está así? Mucho de nuestro descuido personal tienen que ver con nuestro día, en la persona que está al lado”, sostuvo la periodista de ATV sorprendida por las declaraciones del cantante de cumbia.

Deyvis Orosco se defiende de críticas

Hace poco, el cantante Deyvis Orosco brindó declaraciones a un medio local sobre las críticas suscitadas por la serie que narrará su vida, bajo la producción de Michelle Alexander. Específicamente, se refirió a las apreciaciones adversas por parte de la personalidad de ATV.

El cumbiambero expresó comprensión hacia el desconocimiento de la presentadora sobre su vida íntima y afirmó su orgullo por su herencia peruana. Adicionalmente, subrayó que ser objeto de comentarios denota importancia en la industria.

“No los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil”, sostuvo en un inicio la pareja de Cassandra Sánchez De Lamadrid.

Asimismo, Deyvis hizo referencia a los ataques frecuentes sobre su aspecto físico y restó importancia a este tipo de comentarios, señalando que son comunes cuando una persona es figura pública, por lo que entendía las críticas de Magaly Medina. “Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca”, agregó a Trome.