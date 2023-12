Alianza Lima anunció a Renzo Garcés como su primer fichaje para el 2024

Renzo Garcés fue confirmado como primer fichaje oficial de Alianza Lima. Crédito: Prensa club

Después de una purga de jugadores, Alianza Lima ya se puso manos a la obra para sumar refuerzos a su plantilla. El club ‘íntimo’ anunció este martes 5 de diciembre su primer fichaje para la temporada 2024: Renzo Garcés. El defensor de 27 años se pondrá la camiseta ‘blanquiazul’, después de protagonizar una sólida temporada con la Universidad César Vallejo.

A través de las redes sociales, la institución de La Victoria confirmó la contratación del central derecho nacido en Ucayali. ”¡Garcés es blanquiazul! ¡Bienvenido al más grande!”, se lee en la publicación del equipo aliancista, que un buen número de hinchas celebraron en los comentarios.

Renzo Garcés es el primer jugador que se suma a la plantilla de Alianza Lima de cara al próximo año. Hasta el momento, el cuadro ‘íntimo’ no ha logrado sumar más refuerzos, solo ha confirmado varias salidas de jugadores como Christian Cueva, Cristian Benavente, Aldair Rodríguez, Andrés Andrade, Pablo Míguez, Josepmir Ballón, entre otros.

“Éxodo 33: 14-15. Y él dijo: Mi Presencia irá contigo, y te haré descansar. Y Moisés respondió: Si tu Presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Sé quien va delante de mi y quién es mi ancla seguro: Jesucristo. Preparado para este nuevo propósito en el cual me llamaste, Señor”, citó el back de 27 años un pasaje bíblico para presentarse como nuevo futbolista ‘blanquiazul’.

Además de Garcés, la institución victoriana planea sumar definitivamente a Marco Huamán, canterano del Sport Huancayo, con quien ya tiene un acuerdo. Asimismo, desde el extranjero, se prevé los fichajes de futbolistas como Gastón Campi (Argentina), Alan Medina (Uruguay) y Eric Remedi (Argentina).

Renzo Garcés llega a Alianza Lima, proveniente del César Vallejo. Crédito: Prensa club

La trayectoria de Renzo Garcés: de Copa Perú a Liga 1

Nacido en Pucallpa, en 1996, Garcés se formó en el ADU de Ucayali para luego dar el salto al modesto Mariscal Castilla con el que disputó la Copa Perú 2009. Un lustro más tarde se asentó en la capital para continuar su desarrollo profesional en las categorías menores de la Universidad San Martín (USMP).

Precisamente con los ‘santos’ debutó en la máxima categoría de Perú jugando en todos los campeonatos locales. En el 2007 dio un paso importante en su trayectoria al firmar por Sporting Cristal, donde se estableció por ciclos ganando el Torneo Descentralizado al año siguiendo.

Sin opciones en el plantel, al año siguiente, Garcés se marchó cedido a la Universidad César Vallejo (UCV) por petición de José Guillermo del Solar. Luego de una notable temporada, los ‘poetas’ accedieron a comprar su ficha. Una vez que pasó a ser propiedad de los de Trujillo, se asentó como una pieza clave durante cinco temporadas, en las cuales también disputó Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Su buen hacer con la indumentaria de la César Vallejo le permitió llegar a la selección peruana bajo las órdenes del entrenador Ricardo Gareca. En un principio fue convocado para la Copa América 2021, aunque no sumó minutos. Ya en el 2022 jugó sus primeros partidos con la divisa ‘blanquirroja’ en los amistosos contra Panamá y Jamaica. En adelante no volvió a ser citado más.

El último club de Renzo Garcés fue César Vallejo. Crédito: Instagram

El 2023 de Renzo Garcés

Renzo Garcés tuvo un 2023 de mucho protagonismo en la Universidad César Vallejo. El nuevo fichaje de Alianza Lima jugó 36 partidos a lo largo de toda la temporada -todos como titular- y fue uno de los jugadores con más actividad del plantel ‘poeta’, tras haber acumulado 3.160 minutos en cancha, de acuerdo a la data del portal especializado Trasnsfermarkt.

Asimismo, en números estrictamente defensivos, según Sofascore el defensor tuvo un promedio por partido de 1.3 intercepciones, 1.3 entradas, 4.7 balones recuperados y 4.1 despejes en la Liga 1. Además, contó con un positivo porcentaje de duelos ganados en la campaña (67%) y registró siete amarillas y dos rojas.