Sam Smith en Perú: fecha, lugar y desde cuándo comprar entradas para ver a la estrella británica

Sam Smith logra ser tendencia una vez que se anunció su llegada a Perú.

La estrella británica Sam Smith llegará a Perú para brindar un inolvidable concierto. Tan pronto se anunció esta buena nueva, los seguidores del artista no dudaron en expresar su sentir a través de las redes sociales, haciendo que su nombre sea tendencia.

Sam Smith es conocido por esa característica voz angelical y porque sus descargas musicales nos hablan de historias de amor y desamor con dosis de muchas emociones. Además, su forma de vestir sin importarle lo que piensen lo demás lo han hecho único, siendo ejemplo para muchos de sus seguidores.

Sam Smith en la alfombra roja del Fashion Awards at the Royal Albert Hall in London. REUTERS/Maja Smiejkowska

No solo es ganador de innumerables premios Grammy, además cuenta con un premio Oscar a la mejor canción original por “Writing´s on the Wall”, así como un Globo de Oro por esta obra de arte hecha melodía.

Su fama lo posiciona como uno de los nuevos ídolos juveniles por temas como “I’m Not The Only One”,”Too Good At Goodbyes”, que son usados en innumerables producciones cinematográficas así como series que son admiradas por la crítica a nivel mundial.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Sam Smith?

Sam Smith se presentará en la tribuna norte del Estadio Nacional el próximo 20 de marzo del 2024. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir del 7 y 8 de diciembre con una venta exclusiva con tarjetas Interbank hasta agotar stock.

Sam Smith llegará al Perú el 20 de marzo del 2024.

Fans peruanos convierten en tendencia a Sam Smith

Una vez que se hizo oficial su llegada a Perú, los fans de Sam Smith no dudaron en mostrar su alegría a través de las redes sociales, al punto de convertir su nombre en tendencia.

“Cómo que Sam Smith viene a Perú maldita sea, lo veía tan lejano. Por Dios, procesando que podré llorar en vivo mis canciones favoritas”, “Sam Smith confirma su llegada a Perú. Me muero de la emoción”, “No puedo creer que viene Sam Smith a Perú”, “Sam Smith en Perú. ¿Esto es real?”, “Sam Smith en Perú, es lo mejor que me ha podido pasar desde que nacía”, “Estoy emocionadísima”, , son solo algunos de los emocionados comentarios que se pueden leer en Twitter.

Además de expresar su emoción, muchos usuarios coincidieron en que la tribuna norte del Estadio Nacional quedaría muy chico para los fans del artista.

Llegada de Sam Smith a Perú es tendencia. Twitter

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia. En este caso, el concierto de Sam Smith.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

Sam Smith llegará a Perú en marzo del 2024. REUTERS/Maja Smiejkowska

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.