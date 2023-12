Lluvias intensas en Huancayo: Afectados por inundaciones denuncian abandono de autoridades. (Vídeo: Exitosa)

Las inundaciones que ocurrieron en Huancayo, ciudad de la región Junín, a causa de las intensas lluvias que se vivieron hace unos días en la sierra del Perú han provocado que más de 25 viviendas queden inhabitables.

Pese a que primero se les prometió ayuda desde el Gobierno Regional de Junín, los propietarios de estos inmuebles, que continúan retirando los escombros del desastre natural, denunciaron que han sido abandonados por las autoridades.

“La canalización que hicieron el año pasado y entregado por el gobierno regional ha quedado totalmente inundada, provocando que el agua entre a las casas. Nos han afectado, todo ha quedado sepultado. No tenemos donde dormir. Por eso hemos venido a exigir el apoyo de este gobierno regional”, declaró una de las damnificadas a Exitosa Noticias.

“Nos prometieron alimentos, pero nada nos han entregado. No hay ningún tipo de ayuda. Eso hemos venido a reclamar”, complementó.

La torrencial lluvia dejó inundadas varias casas en Huancayo, El Tambo y Chilca.

Las imágenes captadas por el referido medio demuestran como el desborde del río Chilca, que provocaron las precipitaciones pluviales, dejaron decenas de automóviles cubiertos de lodo, calles clausuradas por rocas y maderas y, sobre todo, viviendas destruidas.

“Ese día fueron hasta los del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y ahora nada. Como ya no hay prensa, se olvidaron. Nos dijeron que iba a haber respaldo, que van a estar hasta el último con nosotros. Pero solo se han burlado”, dijo uno de los pobladores afectados.

Según narraron, tras las primeras inundaciones, como ayuda solo recibieron un poco de comida, un colchón y mantas de franelas. “Estamos indignados, nos trajeron canasta de víveres, nos hicieron tomarnos fotos con ellas, pero después las levantaron y las metieron en un camión, para llevárselas”, denunció otra mujer.

“Nos toman fotos, pero no nos dan nada. Luego nos piden inscribirnos sino no comemos. En mi casa somos 10, pero ya no nos dan nada, incluso tenemos niños. Entre las autoridades se echan la pelota, pero ni una hace algo concreto”, continuó.

Intensas lluvias dejaron decenas de damnificados en Huancayo. (Foto: Andina)

Gore de Junín responsabiliza a las municipalidades

Desde el Gobierno Regional de Junín se pronunciaron al respecto de las quejas y denuncias en contra de su gestión. Según indicaron, ellos han brindado ayuda a las municipalidades, por lo que se enfocarán en la fiscalización para garantizar que esta llegue a los damnificados.

“Entiendo el malestar de los vecinos porque ha sido una emergencia que definitivamente a afectado a muchas familias. Queremos hacerles entender a los vecinos que el Gobierno Regional no hace la distribución de los alimentos, ni tampoco realizamos el empadronamiento”, manifestó uno de los representantes.

“Lo que hacemos nosotros es darles los bienes a las municipalidades para que ellos hagan la distribución correspondiente. Si ha habido una omisión respecto a la distribución, justamente queremos dirigirnos al campo para hacer la verificación y poder aclarar estos hechos para que los vecinos sepan que tenemos toda la voluntad de brindarles el apoyo que ellos necesitan”, agregó.

Intensas precipitaciones pluviales causaron grandes estragos en Junín. (Agencia Andina)

Colegios inoperativos

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Educación, junto al director de la UGEL Huancayo y autoridades locales, supervisaron locales educativos afectados para validar los daños, identificar espacios alternos a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo.

Tras el análisis, informaron que, además de las 17 viviendas destruidas y 38 afectadas, son 3 las instituciones educativas que quedaron afectadas. Por tal motivo, las clases se encuentran suspendidas.

También trascendió que la evaluación de las autoridades regionales arrojó que un establecimiento de salud y una oficina pública quedaron inhabilitadas. Asimismo, se observaron afectaciones a la red de alcantarillado en algunas zonas de Huancayo. Cabe indicar que no se han registrado daños a la vida y salud.