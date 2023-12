Fiorella Retiz es captada junto a Sergio Peña, Yordy Reyna y Aldo Corzo en una discoteca

Fiorella Retiz no deja la vida de noche y fue vista bailando con los jugadores de la selección peruana de fútbol, el pasado 2 de diciembre en una discoteca de Barranco.

De acuerdo a las cámaras de Magaly Medina, la exintegrante de ‘La Casa de Magaly’ estuvo conversando con varios seleccionados de la blanquirroja.

En las imágenes se puede ver que Fiorella Retiz llegó y se acercó al grupo de Sergio Peña, Aldo Corzo y Jordy Reyna. Por otro lado, Adrián Zela estaba muy meloso con una jovencita de cabello rubio.

Pero, la comunicadora tendría un tema pendiente con el sobrino de Paolo Guerrero, pues se le acercó de frente sin importarle que estaba acompañado y le habló de manera seria porque encogía los brazos en todos momento.

Luego de ello, Fiorella también tuvo un intercambio de palabras con Yordy Reyna y comenzaron hablar muy pegados y demostrando que tienen mucha confianza. Sin embargo, ella interpuso su distancia y terminó retirándose del lugar.

Como se sabe, varios de los jugadores peruanos se encuentra de vacaciones porque acabó el Torneo Clausura de La Liga 1 del 2023 y muchos de ellos han salido de viaje con sus familias, pero otros se han quedado y se encuentran divirtiéndose en las discotecas limeñas.

Por su lado, Fiorella Retiz, luego de denunciar en el programa de Magaly Medina que había sido amenazada por el entorno de Aldo Miyashiro en ya no seguir contando los detalles de su relación con el conductor de ‘La Bateria del Chino’.

Ambos personajes se encuentran envueltos en un proceso legal, donde la comunicadora lo denunció por hostigamiento y presuntas amenazas en el Poder Judicial.

Según la joven periodista, un allegado al popular ‘Chino’ fue quien se comunicó con ella para advertirle que podían hacerle daño, por lo que le pedían que deje de hablar del tema. Por otro lado, comentó que si algo le pasaba a alguien de su familia, tendría como responsable al líder de Once Machos.

Fiorella Retiz fue vista con Sergio Peña y Yordy Reyna en una discoteca de Lima. ATV: Magaly TV La Firme.

Macarena Vélez fue vista de la mano de Adrián Zela

Macarena Vélez también estuvo en la misma discoteca con Fiorella Retiz y los demás futbolistas, pero con quien estuvo muy cariñosa fue con el exjugador de futbol y empresario, Adrián Zela.

La exchica reality estuvo andando de la mano con el deportista, demostrando que estarían saliendo o tendrían mucha confianza entre ellos.

Macarena Vélez fue vista de la mano de Adrían Zela. ATV: Magaly TV La Firme.

Pero anteriormente fue vista cenando con el actor venezolano Alejandro Nones en el restaurante Panchita en Miraflores. De acuerdo al tiktoker Ric La Torre, sus seguidoras le comentaron que los vieron muy cariñosos pues ella le estuvo dándole de comer en la boca.

El reconocido actor de la serie de Netflix ‘¿Quién mató a Sara?’, y de la novela mexicana ‘Teresa’ estuvo de visita en nuestro país y registró para sus redes sociales su experiencia con la gastronomía del Perú. Y Macarena Vélez habría sido una gran embajadora del Perú y lo llevo a algunos restaurantes para probar la comida nacional.

“Macarena Vélez y el actor de “¿Quién mató a Sara?” y “Teresa”, Alejandro Nones, fueron captados por mis chismosas el fin de semana en Panchita. Me dicen por ahí que él hasta le habría dado de comer en la boquita a la ex integrante de EEG. Esta dupla jamás me la habría imaginado”, escribió en su twitter, Ric La Torre.