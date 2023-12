Andrea Muñoz enfrenta a Vanessa López por dejar entrever relación con ‘Tomate’ Barraza: “¡Te voy a denunciar!”

Andrea Muñoz enfrenta a Vanessa López por dejar entrever relación con ‘Tomate’ Barraza. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Durante el último episodio del programa de entretenimiento “Amor y Fuego”, Andrea Muñoz y Vanessa López vivieron un instante de tensión debido a un intercambio de palabras, tras las insinuaciones de López acerca de una posible relación con ‘Tomate’ Barraza, su expareja.

Frente a los comentarios de Vanessa que insinuaban una presunta paternidad del cantante con su hijo, la expareja de José María Barraza mostró su descontento por poner en duda su integridad y la de su hijo, instando a la modelo a retractarse de sus declaraciones.

“No estoy aceptando las disculpas, yo la voy a denunciar a la señora. Mi hijo no es cualquier cosita, solo porque a la señora se le ocurrió molestar a su exesposo (Tomate Barraza)”, dijo en un inicio Andrea para las cámaras del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Andrea Muñoz tiene un hijo de dos meses con José María Barraza. | Magaly TV: La Firme

Ante la situación, Vanessa López respondió y procuró justificar su posición, decidiendo ofrecer en vivo disculpas a la joven solo por su rol de madre y manifestó su desconcierto respecto al motivo por qué defiende a ‘Tomate’ Barraza teniendo en cuenta que no tiene una relación actual con él.

“Yo no la conozco, solo conozco a la esposa de José María (...) ni siquiera sé cómo se llama tu bebé”, agregó la exintegrante del reality de Magaly TV La Firme. Incluso, la modelo aseguró no conocerla, ni siquiera sabe el nombre del hijo de José María.

“¿Por qué lo defiendes? Yo acepto mis errores, yo no doy puntada sin hilo, yo lo que digo”, sostuvo Vanessa. Como se sabe, Tomate se ha mostrado muy cariñoso con su sobrino y no duda en compartir los momentos que pasa con el bebé, la mamá del niño y sus hijas.

Vanessa López hace grave acusación contra 'Tomate' Barraza en Instagram.

Tomate Barraza afirma que no quiere quitarle a su hija a Vanessa López

Por otro lado, ‘Tomate’ Barraza se comunicó con el programa “Amor y Fuego” este lunes 4 de diciembre mediante un mensaje de voz para esclarecer que no busca despojar a Vanessa López de la custodia de su hija. El cantante declaró que una autoridad judicial le ha solicitado a la madre de la niña que le otorgue la posibilidad de visitarla.

“Les acabo de mandar la resolución del juez donde claramente le requiere a la madre de mi hija para que ejecute el acta de conciliación bajo apercibimiento de una multa. Esto ha sido dado con pruebas cuando la señora no me daba a la criatura, por eso el juez se ha pronunciado y la va a multar si ella no ejecuta el acta de conciliación. No puedo hablar más, y lo único que me importa es el bienestar de mi criatura”, se le escucha decir al cantante.

Asimismo, Barraza subrayó que no está buscando obtener la custodia exclusiva de su hija, como ha dejado especular su expareja. “No estoy pidiendo la tenencia completa porque no me la darían, pero sí la tenencia compartida”, indicó.

Carlos 'Tomate' Barraza presentó una demanda judicial contra Vanessa López por la tenencia compartida de su hija de 4 años. | Composición Infobae @vvanelopez

Vanessa López se enfrenta con Rodrigo González y Gigi Mitre

En otro momento de la entrevista, Rodrigo González y Gigi Mitre interrogaron a Vanessa López respecto a la introducción de un asunto adicional en el conflicto que sostiene con Carlos ‘Tomate’ Barraza. Es ahí, donde la modelo advirtió que ambos conductores estarían de lado de su expareja.

“Yo no estoy haciendo ningún tipo de escándalo, el tema de todo esto es porque Carlos viene a hacerme una demanda para quitarme la tenencia de mi hija. Él y yo hemos tenido comunicación, hemos estado tranquilos, conversando hasta que yo vengo un día y me manda un tomo así para llevarse a mi hija. Él tiene el tema de visitas, si quiere llevársela a dormir, se la doy, nunca le prohíbo que se la lleve. Para qué me quiere quitar la tenencia, me quiere quitar la tenencia para quitarme la pensión, quiere que se quede lunes, martes, miércoles, jueves y yo luego los demás días...”, mencionó Vanessa.