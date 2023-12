Karina Calmet: ¿Qué dijo que sobre la polémica entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez?

Karina Calmet habló sobre las polémicas de Giacomo Bocchio. (Foto: Captura de IG)

Karina Calmet volvió a tener un gran momento televisivo cuando ingresó a ‘El Gran Chef Famosos’. Ella se ganó el cariño del público al mostrar gran solidaridad con sus compañeros de cocina, lo que hizo que sea una de las favoritas de la competencia.

Debido al gran éxito que tuvo el reality de cocina, Latina sacó nuevas temporadas, llamando a nuevos participantes. Como era de esperarse, algunas polémicas se fueron desatando, como fue el caso de Josi Martínez y Giacomo Bocchio. El influencer acusó al chef de ser ‘homofóbico’ por las actitudes que tomó cuando se dio cuenta que no había sido eliminado.

Sobre este tema, Karina Calmet fue consultada; sin embargo, ella evitó dar alguna declaración, asegurando que no quiere estar envuelta en ningún escándalo, pues lo que busca ahora, a sus 54 años, es vivir totalmente tranquila.

Karina Calmet quedó en segundo lugar en la primera temporada de El Gran Chef Famosos. Latina TV

“Yo voy hablar por mí y voy opinar por mí. Voy a hablar siempre desde mi perspectiva. No voy a entrar en polémica, no haré ningún tipo de comentarios contra ninguna persona. Soy una mujer de 54 años y no voy a entrar en esas cosas”, comentó para Trome.

Asimismo, ella señaló que ahora forma parte de la temporada de la revancha, por lo que no tiene nada que ver con opiniones de terceras personas. “Yo estoy en la temporada de la revancha, no tengo nada que ver con opiniones de otras personas”, señaló.

Sobre ‘Al Fondo Hay Sitio’

Cuando dio a conocer que regresaba al Perú con el objetivo de volver a trabajar en diferentes producciones nacionales, Karina Calmet señaló que le gustaría volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’, esto pese a que su personaje tuvo un trágico final en la serie.

En una de las últimas ediciones de la serie de América Televisión, su personaje fue recordado por Karime Scander, cuando interpretó a Alessia y utilizó la popular frase ‘¡Oh, my!’. “Me pareció entrañable porque el personaje (Alessia) lo hizo muy bien, hasta sacó el tono de voz y me dio ternura que ‘Francesca’ (Yvonne Frayssinet) rememoró (a Isabela), me gustó como lo hicieron”, señaló.

Karina Calmet interpretó a Isabella Picasso en 'Al Fondo Hay Sitio'. (Instagram)

La actriz también indicó que producciones como ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘El Gran Chef Famosos’ son programas que nacen con una estrella bajo el brazo, lo que quiere decir que su éxito está asegurado desde que salen al aire.

“Yo opino que son un éxito. Creo que hay proyectos como Al fondo hay sito y como El gran chef que han nacido ganadores, salen con una estrella y ya está. Entonces, creo que han calado en el gusto del público y hay que darle hasta lo que dure”, indicó.

Finalmente, ella no sabe si volvería a la serie de América Televisión, ya que su personaje está muerto, pero además de eso, los guionistas son los que tienen la palabra final. “No lo sé. A Isabela le metieron un balazo, además cuando regresa un personaje, regresan a la familia, al entorno y eso ya depende de los guionistas”, comentó a Trome en una entrevista.