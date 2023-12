Sebastián Penco con Infobae Perú: su salida del Callao, el anhelo de la revancha y el deseo de luchar por la séptima estrella con Sport Boys

La 'Motoneta' afirmó que hubo un acercamiento con las autoridades 'rosadas' para retornar al Sport Boys. | VIDEO: Infobae Perú

Sebastián Penco no ha olvidado a Sport Boys ni mucho menos a su gente. Desea contar con una nueva oportunidad para escribir otro capítulo lleno de goles y alegrías con sede en el estadio Miguel Grau. La opción existe desde todos los lados. El que fuera referente de la ‘misilera’ durante tres temporadas en Liga 1 atendió a Infobae Perú para hablar de todo lo relacionado al ‘primer campeón’: “Los quiero mucho a los hinchas, me han tratado muy bien y siempre me piden que vuelva. Ojalá exista la posibilidad para darle un broche a la carrera de la mejor manera.”

- ¿Qué ha sido de la vida de Penco desde su salida de Sport Boys?

Sí, la verdad que, hasta el día de hoy, me sigue doliendo. Haber clasificado a la Copa Sudamericana con los últimos goles míos y que no me tengan en cuenta fue un dolor grande. Bueno, es parte del fútbol. Siempre con la ilusión de poder volver y retirarme de otra manera con los hinchas en la tribuna.

- Un paréntesis. Entonces usted sigue en actividad y no se ha retirado. ¿Cuál es su situación realmente?

No, no. He tenido muchas ofertas para seguir jugando. Lo que pasa es que me agarró en un momento a mitad de año donde mi hija iba al colegio. Entonces era muy complicado irme, así que prioricé estar con la familia estos seis meses. Ahora en el mercado de diciembre poder ver si puedo regresar al Perú.

- Qué interesante, Sebastián. Nos menciona que cuenta con la intención de volver al Perú como también de una dolencia por cómo se dio su salida de Sport Boys. Pero por qué no se mantuvo más en el Callao. ¿Qué fue lo que pasó?

En ese momento el director deportivo me dijo que iban a bajar el presupuesto, que el entrenador no contaba conmigo; una especie de excusas como para desgastar la relación y no renovarme el contrato. Bueno, me tuve que ir lastimosamente y eso dolió.

- En tres temporadas dejó su registro goleador en Perú al tiempo que se hizo de un lugar en los corazones de los hinchas del Sport Boys.

Sí, sí. La verdad que el cariño, hasta el día de hoy, es mutuo. Los quiero mucho a los hinchas, me han tratado muy bien y siempre me piden que vuelva. Ojalá exista la posibilidad para darle un broche a la carrera de la mejor manera.

Penco, de 40 años, celebró reiteradamente goles con Sport Boys. - Crédito: Liga Profesional.

- ¿Qué impacto ha tenido el club chalaco en su vida?

Muy importante. Obviamente que cuando llegué, el club había hecho un Apertura muy malo, estaba último. Me la jugué a ir a tener la posibilidad de reinventar mi carrera. La verdad que fue una apuesta muy importante y muy buena que salió. Pasamos de salvar la baja a entrar en la Sudamericana en tan sólo dos años y medio. Por eso el hincha reconoce todo ese sacrificio.

- Anotó goles, accedió a una Copa Sudamericana y rindió a gran nivel a pesar de rozar las cuatro décadas. ¿Diría que fueron sus mejores años?

Sí, fueron dos años y medio fantásticos en medio de una pandemia. A esta edad me llevo a entrenar siendo una carrera muy sacrificada y profesional. Por eso al día de hoy sigo entrenando sin lesiones, eso muy importante para un futbolista. Con las mismas ganas de un chico de 20 años.

- Manteniendo esa línea, ¿aún sigue al equipo?

Sí, me ha tocado verlo mucho en casa por la televisión. Conozco a todos, sigo las redes sociales. Estoy muy informado del fútbol peruano. Estuve hace poco visitando amigos. Siempre es lindo volver a Lima.

- Ahora se ha asentado un goleador peruano, que incluso se ha ganado su espacio en selección: Fabrizio Roca. ¿Qué impresión tiene acerca de su irrupción?

Sí, es un chico con gran proyección, lo han descubierto. Ha sumado minutos y sus buenas actuaciones lo han llevado a que se esté fogueando con la selección; eso es muy importante. Ojalá el club, a futuro, pueda venderlo y tenga un ingreso con la venta.

- ¿Fernando Gamboa podrá llevar al Sport Boys al lugar que merece?

Ojalá que sí. Siempre al club se le desea lo mejor estando adentro o afuera. Es el cariño que uno cosechó y siempre uno quiere que al club le vaya bien esté quien esté.

Penco está muy al tanto de la actualidad de Roca, a quien considera un buen prospecto en Sport Boys. | VIDEO: Infobae Perú

- Una de las frases de moda en la ‘misilera’, impulsada por Gamboa, es ‘el primer campeón’. ¿Eso cuánto ayuda en la interna de un plantel?

Creo que es importante, creo que como siempre se dice: el jugador tiene que saber a qué club va. El Boys exige mucho, la gente exige mucho y es muy pasional. Hay que matarse partido a partido para quedar en la historia del club.

- Ahora se está echando mano del mercado de pases. Un argentino está confirmado: Francisco Grahl y quizás llegue otro llamado Facundo Mansilla. ¿Qué puede decirnos de ellos?

A ver, a Francisco Grahl lo conozco, porque jugó en San Martín (SJ), el club donde también he jugado. Lo he visto en un par de partidos. Es un enganche clásico que le pega mucho de afuera y maneja la pelota parada. Ojalá le vaya bien. A esperar que el club tenga un gran año.

- Personalmente, ¿hay algo que quiera expresarle a la institución que no ha manifestado?

A ver, tengo un cariño muy importante, lo dije recién. Ojalá pueda terminar mi carrera en Sport Boys, sería un broche perfecto para cerrar esta carrera de 21 años de la mejor manera, en un club donde la he pasado muy bien, salvé el descenso y clasifiqué a Sudamericana. He estado hablando con el administrador, le comuniqué esto: que quería tratar de volver para terminar mi carrera en Sport Boys y de la mejor manera con la gente en la tribuna.

- Nos está revelando que el tema de volver al Sport Boys existe, pero usted cree que exista algún impedimento ya sea presupuestal o de estructura deportiva. ¿Cómo realmente ve la situación?

No, no creo que sea problema. A ver, le dije que el problema de dinero no iba a haber, que las ganas siempre están. Acá no hay representante de por medio. Era mi charla con él. Ojalá se pueda dar, que la gente que esté a cargo lo analice y puede ser factible mi vuelta.

- Y en caso no se dé esta factibilidad, ¿ha mantenido alguna conversación con otro club de Perú?

No, solamente me comuniqué con Adrian [Alcócer] y le manifesté mis ganas de volver. Así que, a la espera. Y si no se da, bueno seguiremos buscando otros caminos.

Sebastián Penco jugó más de 50 partidos con la 'misilera'. - Crédito: Sport Boys.

- Ahora usted tiene 40 años. ¿Hasta cuándo se ha proyectado jugar?

No le puse un punto final. Siempre digo, mientras me sienta bien físicamente y disfrute dentro del campo jugando, jugaré hasta que no tenga más ganas o el cuerpo me diga basta. Cuando entreno me siento muy bien, respondo a la par de cualquier chico. Así que con la experiencia se puede manejar muchas cosas.

- Una curiosidad. ¿Cómo fue su experiencia en cada uno de los espacios del Callao teniendo en cuenta que usted era el goleador y referente?

Bien, bien. La gente es pasional, te hace sentir todo el cariño. Siempre que voy al Callao, uno siente el cariño y la expresión. La verdad que eso es gratificante; eso quiere decir que uno hace las cosas bien, que el sacrificio vale la pena. Tratar de transmitir una sonrisa, una alegría es maravilloso.

- Usted cuenta con una carrera bastante extensa e importante en clubes históricos como Independiente de Avellaneda, Once Caldas, San Martín de San Juan y Sport Boys. ¿Cómo podría calificar esas experiencias?

Creo que en cada país o equipo donde me tocó jugar una trata de sacar el máximo de las experiencias, así sea con compañeros importantes. Siempre traté de copiar lo mejor de cada uno. Eso me ayudó a trasladarlo al campo de juego; a veces con virtudes y cuando son cosas negativas son experiencias. Estoy contento con la carrera que hice y como dije, ojalá pueda terminarla con el broche de oro cerrando en un club donde me fue bien.

- Todavía le queda tiempo hasta el retiro, pero ¿ya ha pensado qué hará en el futuro?

Sí, a ver, el mes que viene termino el último año de la licencia Pro de entrenador. Ya estoy recibido de director deportivo. Siempre hay que capacitarse, siempre vinculado al fútbol donde uno tiene experiencia. Ya son 21 años en el fútbol profesional y me gustaría trabajar en un club para transmitir cuál es el camino para ser profesional.

- Una curiosidad más. ¿Cómo nació el sobrenombre de la ‘Motoneta’?

[Risas] Nació en el 2007 a través de un amigo que tenía una casa de venta de motos. Me ofreció 100 pesos por cada festejo como motoneta. Después en San Juan me apodaron así y siempre quedó el festejo. A los hinchas les gustó mucho.

- Y precisamente como la ‘Motoneta’ se hizo conocido en el Callao. ¿Qué mensaje le envía a la afición?

Desearle lo mejor, que traten de ser felices, que sigan con la misma pasión de siempre, con esa locura que es la rosada. Que vengan muchos años de felicidad y ojalá podamos lograr la séptima.