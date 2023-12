Oliver Sonne hizo feroz autocrítica por mal momento de Silkeborg en Dinamarca: “No parecemos un equipo que pelee en la cima”

Oliver Sonne realizó feroz autocrítica por mal momento de Silkeborg en Superliga de Dinamarca. - créditos: Getty Images

Con la culminación de la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la selección peruana acabó sus actividades el 2023. Sin embargo, varios de los jugadores que se desempeñan en el extranjero aún siguen sus partidos. Este es el caso de Oliver Sonne, quien participó en la derrota 2-0 en condición de visitante de Silkeborg IF ante Lyngby por la jornada 17 de la Superliga de Dinamarca. Aunque al término del partido hizo feroz autocrítica por el mal momento de su equipo.

Te puede interesar: Oliver Sonne cumplió sueño a hincha peruano que viajó hasta Dinamarca para conocerlo tras frustrado debut en Eliminatorias 2026

“Estoy increíblemente decepcionado. No creo que empecemos bien el juego, nuestra expresión es muy mala. No parecemos un equipo que pelee en la cima. Nos hemos quedado sin ideas. Ofensivamente no logramos volvernos peligrosos y defensivamente tenemos momentos en los que nos desconectamos y ahí se vuelven peligrosos”, fueron sus primeras palabras para la prensa.

De la misma manera, reconoció que al principio de la campaña mostraron un mejor performance, la cual dista de forma rotunda en la que se vienen desempeñando en las últimas semanas. “No es lo suficientemente bueno comparado con lo que mostramos a principios de temporada, así que es algo en lo que tenemos que mirar hacia adentro y trabajar”, acotó.

Oliver Sonne afronta su tercera temporada en Silkeborg IF. - créditos: Getty Images

Uno de los asuntos que Oliver Sonne habló era sobre lo que sus compañeros conversaron en el entretiempo de este partido, cuando el marcador iba 0-1 abajo en contra de Silkeborg. “Me molesta que nos sentemos en el camerino y digamos una cosa y otra sobre cómo debe verse nuestra expresión”, dijo.

Te puede interesar: Edison Flores habló de Oliver Sonne: su juego, el debut fallido, adaptación y un detalle con Himno Nacional

Ahora, este encuentro ha sido el último que los ‘rojos’ han podido encarar el 2023 en cuanto a la Superliga danesa se refiere. Esto debido a que solo quedan dos cotejos por la Copa de Dinamarca hasta reanudar el campeonato local en febrero del 2024. “Creo que es una pena que salgamos con esa actitud en el último partido antes de las vacaciones de Navidad. Creo que es muy desafortunado y no creo que podamos estar familiarizados con nosotros mismos o con nuestros fans”, sostuvo.

Oliver Sonne en Silkeborg vs Lyngby

Oliver Sonne es un titular habitual para el técnico Kent Nielsen en Silkeborg IF. Para el choque de visita con Lyngby no fue la excepción, pero no pudo evitar la caída de su equipo.

Te puede interesar: Universitario se refirió a la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana para reemplazar a Juan Reynoso: ¿Hubo acercamiento?

El primer gol llegó apenas a los cuatro minutos de la contienda. Kolbeinn Finnsson cobró un tiro de esquina, aunque en el momento de su lanzamiento, el portero Nicolai Larsen no tuvo una buena salida por alto y causó que Frederik Gytkjær convierta casi a puerta vacía.

Después, a los 74 minutos, el arquero Mads Juhl Kikkenborg realizó un saque de meta haciendo que la pelota se ubique en tres cuartos de cancha. El mismo Gytkjær levantó el balón y asistió a Finnsson para que, con un potente disparo con su pierna derecha, coloque el 2-0 definitivo.

Goles y resumen de la derrota del equipo de Oliver Sonne. (Video: Silkeborg IF)

Ahora, de acuerdo al portal estadístico, SofaScore, el peruano-danés ganó dos de seis duelos, tocó el esférico en 77 oportunidades, realizó dos intercepciones y dos entradas.

Con este resultado, Silkeborg IF acumuló su quinto partido sin poder ganar en la Superliga de Dinamarca. Y es que perdió contra Midtjylland y Viborg, además de empatar ante Odense BK y Randers. De esta manera, se coloca en la sexta casilla con 27 puntos, a siete del líder, Brondy.

Como el mismo Oliver Sonne comentó, al inicio iba codeándose en los primeros puestos, pero estos últimos resultados lo relegaron en la tabla de posiciones.

Oliver Sonne en la selección peruana

Por ahora, Oliver Sonne todavía no ha podido hacer su debut en la selección peruana de manera oficial. Fue convocado para las fechas 3,4, 5 y 6, pero el técnico Juan Reynoso no le dio la oportunidad de tener sus primeros minutos. Queda esperar si seguirá enfocada en la ‘bicolor’, considerando que podría haber un cambio de DT y además, un posible nuevo comienzo en el 2024.