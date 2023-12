El fuerte cruce de palabras entre Marisol y Mario Hart: “Jamás lograrás lo que yo he logrado”

Mario Hart y su enfrentamiento con Marisol

En una reciente emisión del programa de entretenimiento ‘¿Cuál es el verdadero?’, se desató un tenso intercambio entre la cantante Marisol y Mario Hart. Esto se dio luego que la popular ‘Faraona de la cumbia’ cuestionara las habilidades musicales del exchico reality.

La discordia surgió durante un segmento del programa donde los invitados debían descubrir quién era la verdadera imitadora de Shakira entre tres opciones presentadas. Junto a ellos, se encontraba también Magdyel Ugaz como invitada del show sabatino.

Mario Hart se molestó con Marisol y le respondió: “No le voy a contestar porque respeto mis mayores”.

Discusión entre Marisol y Mario Hart en televisión

La situación escaló cuando Marisol retó a Mario Hart a que cantara lo que ella denominó “su única canción”, desafiándolo así a demostrar su talento. En el transcurso del programa, tanto Marisol como Ugaz solicitaron al esposo de Korina Rivadeneira que compartiera con la audiencia el significado de ciertos términos musicales, poniendo en duda su conocimiento en la materia.

“Canta uno de sus éxitos”, agregó la cantante de cumbia, a lo que Hart se defendió: “yo sé que de repente la música urbana no es la tuyo y no conozcas mucho de la música urbana”.

Esto llevó a un enfrentamiento verbal donde Marisol afirmó: “Lo que pasa es que no sabe de música”. El piloto profesional de automovilismo no se quedó callado y añadió: “No le voy a contestar porque siempre respeto mis mayores”.

La Faraona de la cumbia no se quedó callada y minimizó la trayectoria musical de Mario Hart.

Marisol replicó enérgicamente destacando su experiencia y logros en el ámbito musical frente al más joven Hart. “Sí, es verdad, yo soy mayor que tú, pero caminar en mis zapatos no podrías, y lograr lo que yo he logrado, jamás”.

“Hoy voy a barrer el piso con Marisol”, fue su respuesta, en referencia a la conocida canción ‘La Escobita’ de la cumbiambera. El intercambio entre las celebridades generó diversas reacciones en las redes sociales, con espectadores comentando sobre el controvertido momento televisivo. A pesar del tenso momento, el programa continuó su curso, manteniendo la atención de la audiencia en la tarea de identificar a la auténtica imitadora de Shakira.

Marisol siguió desafiando a Mario Hart al pedirle que le cante “su única canción”.

Mario Hart recuerda que le fue infiel a Leslie Shaw

El cantante de reggaetón peruano Mario Hart respondió a las críticas lanzadas por su expareja, la también cantante Leslie Shaw. Shaw había descalificado anteriormente a Hart, rechazando cualquier posibilidad de colaboración musical y cuestionando su talento y apariencia. El esposo de Korina Rivadeneira, en una entrevista con Katty Villalobos, reconoció errores pasados de infidelidad y se mostró confundido ante la persistencia de los comentarios despectivos de Shaw, destacando que han transcurrido ocho años desde su relación.

Hart se tomó un tiempo para reflexionar antes de contestar sobre el tema. “Mira, puedo decirte que los primeros años hasta lo entendía, porque en su momento yo cometí un error con ella, por el tema de la infidelidad. No me porté bien, cometí un error. Podía entender y aceptar ese disgusto, ese rencor, ese odio. El primer año, los primeros dos años, pero ya cánsate. Han pasado 8 años, no seas mala, lo entendía”, afirmó en ‘Katty con Kalle’.

Como se recuerda, Leslie Shaw lo descalificó como artista afirmando que él “no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal”. Shaw agregó que consideraba una falta de respeto colaborar con alguien que, a su juicio, no está a su nivel. “Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo”, comentó para el programa ‘Amor y Fuego’.

Mario Hart recuerda que le fue infiel a Leslie Shaw y entiende su rencor. Katty con Kalle

Como se recuerda, Leslie Shaw y Mario Hart tuvieron una relación en el 2015, después que el chico reality terminara con Alejandra Baigorria.