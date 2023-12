Canal Tv para ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú: partido por LaLiga

Barcelona vs Atlético de Madrid se enfrentan por la fecha 15 de LaLiga de España.

Hoy, domingo 3 de diciembre, se jugará uno de los partidos más importantes del fútbol español. Por la jornada 15 de LaLiga, Barcelona recibirá a Atlético Madrid en el estadio Olímpico de Montjuic -su nueva casa durante la remodelación del mítico Camp Nou-, desde las 15:00 horas de Perú.

El compromiso entre ‘culés’ y ‘colchoneros’ toma mayor importancia de la habitual, pues pese a que solo se ha transcurrido una tercera parte del calendario de la competición, si hay un perdedor podría quedar muy relegado en la pelea por el título. Ambos cuentan con 31 unidades, ocupando el cuarto y tercer lugar respectivamente, a siete puntos de los líderes Real Madrid y Girona, que cuentan con 38. Los ‘merengues’ vencieron 2-0 a Granada y los de Montilivi superaron por 2-1 a Valencia.

Los dirigidos por Xavi Hernández, vigentes campeones, no cuentan con partidos pendientes, por lo que no imponerse en casa vería mermadas sus opciones de revalidar su presea, pues ya perdió uno de sus clásicos con la ‘casa blanca’. En tanto, los de Diego Pablo Simeone sí tienen una contienda adicional por jugar, por lo que un empate a domicilio no sería visto con malos ojos.

¿Cómo llegan Barcelona y Atlético de Madrid?

Después de tropezar con Rayo Vallecano en Vallecas, el ‘Barza’ tuvo que disputar la quinta fecha del Grupo H de la UEFA Champions League, en la que consiguió derrotar por un ajustado 2-1 a Porto de Portugal. Pepe había adelantado para los ‘lusos’, pero Joao Cancelo y Joao Félix remontaron el marcador.

Con este resultado, los ‘blaugranas’ quedaron punteros de su serie con 12 puntos, casi sellando su pase a octavos de final. En la última jornada visitará al Royal Antwerp de Bélgica y un empate le basta para asegurar su posición de privilegio.

Atlético de Madrid atraviesa una racha de cuatro partidos consecutivos ganando, siendo el más reciente contra el Feyenoord del peruano Marcos López en la Liga de Campeones. Los ‘rojiblancos’ fueron a Países Bajos y con goles de Lutsharel Geertruida (en contra), Mario Hermoso y Santiago Giménez (en contra) triunfaron por 3-1.

A diferencia del Barcelona, ya aseguraron su boleto a las rondas eliminatorias y solo le falta definir si será como primero o segundo. Cuentan con 11 unidades y están a uno y cinco de Lazio y Feyenoord, respectivamente.

No obstante, en el plano local perdió su última salida. Fue versus Unión Deportiva Las Palmas por 2-1 en el estadio Gran Canaria. La diana de Álvaro Morata no fue suficiente para evitar la caída.

Barcelona y Atlético de Madrid jugarán desde las 15:00 horas de Perú - Crédito: Albert Gea/ Reuters

Canal en Perú para ver Barcelona vs Atlético de Madrid

El Barcelona vs Atlético de Madrid en la localidad de Cataluña solo se podrá ver en Perú a través de la señales de DirecTV Sports, ya sea en televisión como en su plataforma digital. En esta ocasión no está disponible ni en ESPN ni Star+.

Último resultado entre Barcelona y Atlético de Madrid

Barcelona no pierde con Atlético de Madrid hace tres partidos. Su antecedente más recientes corresponde a LaLiga 2022/2023. Fue por la fecha 30 y fue victoria por 1-0 con gol del delantero Ferrán Torres.