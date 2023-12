Guido Bravo se despidió de Sporting Cristal: ¿Cuáles fueron sus fichajes como director deportivo?

Guido Bravo trabajó en Sporting Cristal entre 2019 y 2023. Primero como jefe de Scouting y luego como director deportivo - Crédito: Enrique de la Rosa

Si bien ya había anunciado que dejaba su cargo a disposición el pasado domingo 29 de octubre tras la no consecución del Torneo Clausura 2023, no fue hasta hoy, viernes 1 de diciembre, que el ahora ex director deportivo de Sporting Cristal, Guido Bravo, brindó un sentido mensaje de despedida tras su salida de la institución.

A través de redes sociales, Bravo Monteverde agradeció la experiencia adquirida durante su paso por la entidad ‘celeste’ e incluso mencionó que La Florida se convirtió en una “segunda casa” para él, ya que trabajó a tiempo completo desde hace casi cinco años.

“Me toca despedirme de Sporting Cristal después de cuatro años. No fue fácil decidir dar un paso al costado y dejar el club que se convirtió en mi segunda casa. Desde mi llegada en el 2019 al día de hoy, me tocó pasar del fútbol formativo al primer equipo, vivir muchas de las mejores experiencias de mi vida profesional y personal, emociones de todo calibre y retos inimaginables. Tengo un especial agradecimiento a la anterior administración que me contrató y me dio la oportunidad de llegar al club donde quería trabajar por la estructura deportiva y visión que tienen”, citó el exdirectivo ‘celeste’ en su cuenta de LinkedIn.

“También doy las gracias a los trabajadores del club que se convirtieron rápidamente en una segunda familia y a la directiva actual que siempre creyó en mis conocimientos y experiencia para dirigir a uno de los clubes más representativos del país y de Sudamérica. ¡Muchas gracias y muchos éxitos para todos!”, concluyó.

Guido Bravo llegó a Sporting Cristal en setiembre de 2019 como jefe de Scouting, posición en la que se mantuvo hasta abril del presente año. En octubre del pasado 2022 fue promocionado al cargo de director deportivo en reemplazo del español Juan José Luque. Previo a su arribo al ‘cervecero’, integró la agencia de representación AGREF durante 6 años y nueve meses (enero del 2013 a septiembre de 2019) como jefe de Scouting y líder del departamento de soporte y desarrollo del jugador.

Guido Bravo se despidió oficialmente de Sporting Cristal - Crédito: LinkedIn

Los fichajes de la era Bravo

Desde que Guido Bravo asumió el puesto de director deportivo en Sporting Cristal se oficializaron nueve refuerzos. En el apartado defensivo se sumaron Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini y Franco Medina. En la volante llegaron Gonzalo Aguirre, Jostin Alarcón y Adrián Ascues, mientras que en la ofensiva los delanteros Diego Otoya, Brenner Marlos y Adrián Ugarriza. También se concretó el retorno del ecuatoriano Washington Corozo después de su cesión en el Austin FC de la Major League Soccer.

El rendimiento más destacado sin duda alguna fue el de ‘Nacho’ Da Silva, quien incluso renovó su contrato por dos temporadas más, hasta finales de 2025. Brenner Marlos también tuvo un buen desempeño, siendo el goleador de los rimenses en la temporada con 15 tantos. Sin embargo, no permanecerá en el club en 2024.

Caso contrario es el del artillero nacional Adrián Ugarriza, por quien desembolsaron dinero para ficharlo desde Cienciano del Cusco, pero jugó 11 partidos sin marcar ni asistir. Pese a tener vínculo hasta fines del próximo año, su futuro estaría lejos de Sporting Cristal.

Durante su gestión también se concretó la venta del centrocampista Jesús Castillo al Gil Vicente de Portugal. La mencionada transacción estuvo tasada en un monto cercano a los 750 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt.