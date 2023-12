Magaly Medina expone que ex de Bryan Torres lo denunció por agresión física: “Me ahorcaba, me jalaba el cabello, me pegaba”

Magaly Medina expone que ex de Bryan Torres lo denunció por agresión física. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. El jueves 30 de noviembre, en una edición en vivo de “Magaly TV La Firme”, la presentadora Magaly Medina estableció una comunicación por videollamada con el músico Bryan Torres, quien mantiene una relación con Samahara Lobatón. El conocido cercano a Jefferson Farfán abordó las cuestiones legales que enfrenta su pareja junto a Youna, sin anticipar los acontecimientos que se desarrollarían posteriormente en la emisión.

Medina, durante la entrevista, cuestionó al salsero acerca de los conflictos con Pamela Ampuero, su exnovia, quien lo había denunciado previamente por haber ejercido supuestamente violencia física en su contra en diversas ocasiones y de tener actitudes controladoras.

“Mi anterior novia nunca pasó por médico legista, si yo denuncio, denuncio con pruebas”, dijo Torres en su defensa. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, la presentadora de ATV hizo hincapié en que la mujer le había proporcionado fotos en las que se observaban moretones, teléfonos dañados y hasta un cuchillo.

Magaly TV La Firme - ATV

Pamela Ampuero compartió audios de Bryan Torres

La conductora de Magaly TV La Firme, Magaly Medina, desvió la conversación con el salsero Bryan Torres hacia la denuncia interpuesta por Pamela Ampuero. Ella afirmó que Torres la había golpeado en varias ocasiones, incluso en presencia de su hija.

“Muchas veces me ha agredido, me ahorcaba, me jalaba el cabello, me pegaba con cualquier cosa que encontraba”, dijo la joven para un informe de Magaly.

Al verse expuesto, Bryan prefirió no tocar el tema y se mantuvo en reserva, sin responderle a la ‘urraca‘. “No voy a hablar de ese tema, es un tema pasado, yo ahorita, estoy en una relación, estoy bien, esos episodios ya pasaron y ese tema queda entre ella y yo”, acotó.

Magaly TV La Firme - ATV

Bryan Torres se justificó de agresiones a Samahara Lobatón

En otro segmento de la entrevista, el cantante Bryan Torres eludió dar detalles sobre las agresiones que intercambió con la modelo Samahara Lobatón en la vía pública, y procedió a justificar el trato violento mutuo como una conducta que ocurre en las relaciones de pareja.

“Lamentablemente, en algún momento, cometimos algún error de tener una discusión afuera, una mala interpretación, como cualquier pareja, todo el mundo se pelea”, dijo Torres sobre la pelea que protagonizó por un celular.

Incluso, el salsero añadió que su madre le había dicho que había sufrido que tuvo el mismo compartimiento con su padre, insinuando así que no debería preocuparse por los altercados con Samahara.

“Mi mamá me llamó y me dijo: ‘¿De qué te asustas? ¿Qué te pone mal? Yo he hecho peores cosas con tu papá y nadie ha dicho nada’. Ni con la mamá de mi hija, ni con nadie, nunca he tenido problemas, nunca”, agregó. Eso sí, el salsero descartó la idea que Samahara encontró conversaciones con otra mujer, pues afirmó que ella tiene todas las claves de sus cuentas.

Bryan Torres pide disculpas por patear y morder a Samahara Lobatón. (Captura: Amor y Fuego)

¿Qué pasó entre Bryan Torres y Samahara Lobatón?

Hace poco, Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos discutiendo acaloradamente en una calle de Chorrillos. El programa “Amor y Fuego” registró el momento en que la pareja forcejeaba y Lobatón intentaba arrebatarle el celular al cantante. Ante la situación, el mejor amigo Jefferson Farfán respondió con una patada hacia la hija de Melissa Klug en un intento por distanciarse.

“La hija de la Klug lo quiere coger de los cabellos al Chupe de Farfán”, narra la voz en off del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.