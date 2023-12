Jorge Fossati reveló detalle de su contrato con Universitario que facilitaría posible llegada a la selección peruana

Jorge Fossati se refirió a su contrato con Universitario y una eventual llegada a la selección peruana - Crédito: Liga 1

Se prenden las alarmas en Universitario de Deportes. Hoy, viernes 1 de diciembre, el entrenador del cuadro ‘merengue’, Jorge Fossati, informó que el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, viajaría a Uruguay para negociar una posible llegada a la selección nacional para afrontar el resto de las Eliminatorias 2026 y la Copa América 2024.

Si bien el estratega ‘charrúa’ de 71 años reconoció que no le gustó la manera en la que se enteró que un representante de la FPF buscará negociar su llegada a la Videna, no descartó de plano la posibilidad de suceder en el cargo a Juan Reynoso.

La principal traba para que Fossati Lurrachi se ponga el buzo de la ‘blanquirroja’ es el contrato que lo une con Universitario por todo el 2024, año en el que los ‘estudiantiles’ celebran su centenario de vida institucional. No obstante, el ex arquero hizo una importante aclaración de su vínculo laboral.

En primera instancia, indicó que cualquiera sea la decisión tomada, no tardará mucho, ya que no quiere dejar a los ‘merengues’ en suspenso, pues en dos semanas iniciarán la pretemporada de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Además, comentó que tiene la potestad de romper su acuerdo de manera unilateral y lo mismo la administración liderada por Jean Ferrari.

“No puedo estar con Universitario, ‘bueno, espérenme a ver si llego a un acuerdo, nos vamos a tomar 10 días’. En 15 días está volviendo Universitario a la pretemporada. Estamos tomando decisiones respecto al plantel 2024. El contrato ya está firmado y se renovó de forma especial. El contrato lo puedo terminar cuando quiero de la misma manera que lo puede terminar el club, pero me parece que hay que tener respeto”, informó en entrevista con Sport 890.

De igual manera, Jorge Fossati indicó que la escuadra de Ate es su “prioridad” en este momento. Indicó que la única manera en la que acepte el reto de clasificar a la selección peruana la próxima Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México en 2026 es que su comando técnico se muestre seguro de que es posible alcanzar el objetivo deseado.

“A mí me parece que dependerá de los tiempos porque Universitario es mi prioridad, porque es mi realidad. Así nos reuniéramos hoy (con la FPF), no sé cuál es el proyecto que me plantearán deportiva y económicamente mente. Todo eso lo tendría que analizar y lo aceptaría solo en el caso de que con mis compañeros de trabajo estemos convencidos de que podemos alcanzar el éxito”, comentó.

Cabe indicar que el comando técnico al que hace referencia el experimentado profesional son sus compatriotas Leonardo Martins y Gonzalo Gutiérrez, ambos asistentes, y el preparador físico Sebastián Avellino.

Leonardo Martins, Gonzalo Gutiérrez y Sebastián Avellino conforman el comando técnico de Jorge Fossati - Crédito: Universitario

Los números de Jorge Fossati en Universitario

Jorge Fossati arribó a Lima para reemplazar al argentino Carlos Compagnucci y de inmediato consiguió los resultados ansiados. Si bien no obtuvo el Torneo Apertura, si pudo consagrarse ganador del Torneo Clausura y la Liga 1 2023 al superar en la final a Alianza Lima.

En la Copa Sudamericana 2023 superó en fase previa a Cienciano, quedó segundo en su fase de grupos y accedió a los play off de la ‘gran conquista’, donde fue eliminado por Corinthians de Brasil. Hasta el momento, dirigió a los de Odriozola en 42 oportunidades, triunfando 25 veces, empatando en nueve y cayendo las ocho restantes.