Ernesto Blume criticó denuncia por tráfico de influencias contra Patricia Benavides: “No veo ningún elemento convincente:

Especialista se pronunció a favor del TC por polémico tema.

El abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Constitucional Ernesto Blume criticó la denuncia por tráfico de influencias presentada contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Te puede interesar: Dinero, documentos rotos y cuaderno de “ataques del Ejecutivo”: lo que se halló en oficina de asesores de Patricia Benavides

Como se sabe, el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), cuando se encontraba liderado por Marita Barreto, denunció a la titular del Ministerio Público por presuntamente haber ofrecido archivar denuncias contra congresistas a cambio de que estos voten a favor de destituir a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, así como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la elección del defensor del Pueblo, Josue Gutiérrez.

Para el letrado, la presentación de esta grave denuncia solo evidencia que un sector del país, de la ultraizquierda, busca “crear problemas”. Agregó que a este grupo se suman los “caviares”, que están contribuyendo a un retroceso en el Perú.

Te puede interesar: Marita Barreto presenta recurso de apelación ante su cese dispuesto por Patricia Benavides

En entrevista con RPP Noticias, fue consultado sobre quiénes estarían detrás de este grupo de personas con intereses ligados a la izquierda política, el vicepresidente de la JNJ o Marita Barreto, a lo que el abogado respondió que no desea personalizar lo que viene ocurriendo.

Pero sí opinó que la denuncia presentada contra Patricia Benavides es una reacción al hecho de que la fiscal de la Nación propició la “caída” del gobierno de Pedro Castillo.

“Esa persona a la que tanto le debemos (Patricia Benavides) ahora es objeto de un contraobjeto de esas fuerzas que fueron debilitadas totalmente gracias a lo que aconteció al 7 de diciembre de 2022 (en referencia al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo)”, señaló.

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, precisó que "hay indicios de que en el Ministerio Público habría sido capturado por una organización criminal. | Buenos Días Perú

Respecto a la denuncia presentada por Marita Barreto contra la fiscal de la Nación, Blume señaló que es inconsistente porque solo se basa en las conversaciones del asesor de la autoridad.

Te puede interesar: Marita Barreto denuncia reglaje y seguimiento ante investigación contra Patricia Benavides

Desde su punto de vista, la mano derecha de Patricia Benavides solo demuestra en los chats de WhatsApp que es activista e irresponsable.

Sin embargo, estos indicios que sostienen la denuncia contra la titular del Ministerio Público no evidencian que ella actuó como cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias.

“Pero que en modo alguno no demuestran que la fiscal a título individual, actuando con dolo y premeditación, esté involucrada. Todo lo que hacemos se basa en esa denuncia, donde la fiscal (Marita Barreto) se excede porque habla de organización criminal, ¿cómo puede haber si no hay una estrategia previa para llegar a (...)?”, señaló.

En esa línea, aseguró que no hay pruebas suficientes que demuestren que Patricia Benavides encabeza una organización criminal, por lo que el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) deberá probarlo.

Fotografía de archivo cedida por el Ministerio Público de Perú del 4 de enero del 2023, donde se observa a la fiscal general de Perú Patricia Benavides. EFE/Ministerio Público de Perú

En otro momento, criticó que Benavides haya removido de su cargo a la fiscal Marita Barreto y haber “distraído la atención” al denunciar a Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas en su contra, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

“En el comunicado que lanzó (no debió) meter el tema de la señora Boluarte. A través de una denuncia que creo que no debió presentarla en ese momento. No debió mencionarla, ha debido de hacerlo en otro momento”, dijo.

También se mostró disconforme con que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya aperturado un procedimiento disciplinario contra Patricia Benavides. Resaltó que no ha visto una norma que les permita actuar rápidamente en ese sentido.

“Ese procedimiento disciplinario inmediato no lo he visto regulado en la Ley Orgánica. (...) Hubo un exceso de la JNJ en un contexto en que está enfrentada a la fiscal de la Nación. Lo que se quiere es sacar a la fiscal de la Nación para recuperar el poder que se ha tenido sobre el Ministerio Público y que ha llevado a todos estos excesos y anarquía”, mencionó.