América TV presenta nuevo programa de cocina con Choca y Verónica Linares: así reaccionaron los usuarios

Verónica Linares y Choca Mandros tendrán programa de cocina en América TV. (Composición Infobae)

Este jueves 30 de noviembre, América Televisión dio paso a su Preventa 2024, el evento de fin de año en el que presentan las producciones que se emitirán durante el nuevo ciclo para que los auspiciadores apuesten por el espacio que más les guste.

Entre tanto, en redes sociales comenzaron a filtrarse algunos contenidos y, como era de esperarse, los usuarios reaccionaron a ellos y dejaron su opinión. A través de su cuenta de Twitter, el creador de contenido, Ric La Torre, compartió información sobre un programa gastronómico que tendrá América Televisión.

Según se puso ver, el espacio tendrá el nombre de ‘En la Mesa’ y estará a cargo de ‘Choca’ Mandros y Verónica Linares.

“El programa gastronómico que lanzará América en el 2024 y que anuncian ahora en su preventa se llamará “En la Mesa” y lo conducirá Choca y Verónica Linares. Según cuentan, viajarán por el Perú buscando a los mejores cocineros amateurs”, escribió en el post.

América Televisión emitirá programa de cocina. (Twitter)

Luego del éxito de ‘El Gran Chef Famosos’ como novedoso formato de cocina en la televisión peruana, se evidenció que otros espacios de América Televisión comenzaron a ‘copiarlo’. ‘Esto es Guerra’ traía a invitados y los hacía competir preparando platos, otro espacio fue ‘Mande quien Mande’ que también tuvo su segmento ‘A cocinar sabroso’.

Incluso, María Pía Copello fue consultada por este medio sobre si es que consideraba que el segmento de su programa era una copia de ‘El Gran Chef Famosos’. Sobre ello mencionó que solo eran ‘modas’ de la televisión. “Si la gente está viendo un programa de cocina que ha tenido cierto impacto, pues nosotros también queremos hacerlo porque me parece que es algo divertido, que se pone de moda. Es así, son modas”, comentó en junio de este año.

Usuarios reaccionan a esta propuesta

Las redes sociales no se quedaron calladas y respondieron a esta nueva propuesta. Los usuarios no pudieron dejar de evidenciar su incomodidad por diversos aspectos. Algunos, aseguraron que solo será cuestión de tiempo para copiar el formato de Latina Televisión.

Sin embargo, lo que más se repitió fueron las quejas por los conductores. Los cibernautas mencionaron que les molesta el hecho de que no haya personajes nuevos en el canal y se sigan viendo a los mismos famosos en diferentes horarios. Por otro lado, otros indicaron que el programa podría funcionar, si es que el formato es distinto, pero recalcaron la presencia de Choca y Verónica como muy usada.

“Entiendan América. Ya estamos cansados de ver las mismas caras”, “Y un mes después, cocinarán “los famosos”, “No hay más gente??”, “Si no es Choca y Linares, es Katia Condos y Federico Salazar, pareciera que no hubiera más gente preparada para la conducción”, “No es mala idea, pero los conductores ZZZ”, “No creo que funcione esta dupla la gente quiere ver nuevos talentos no más de lo mismo”, “Toda la vida América trayendo formatos mexicanos horribles y cuando no les funciona COPIAN”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios reaccionan a nuevo programa de América TV. (Twitter)

Cabe señalar que, hasta el momento, ni Verónica Linares, ni Jaime ‘Choca’ Mandros se han pronunciado al respecto. Ambos conductores no han compartido nada respecto a este espacio, pese a que es un formato nuevo y en el que se mostrará a la periodista en una faceta diferente.