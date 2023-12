Abogado de Alberto Fujimori espera que el Tribunal Constitucional resuelva pronto su liberación

Abogado Alberto Fujimori espera que el TC resuelva su liberación (RPP)

Tras conocerse la decisión del magistrado Fernando Vicente Fernández Tapia, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, de declarar “improcedente” la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC), la defensa legal del expresidente Alberto Fujimori se pronunció.

Te puede interesar: Alberto Fujimori no será liberado: Juez de Ica no ejecutó sentencia que restablece indulto y la devolvió al TC

El letrado Elio Riera consideró que el fallo de Fernández le resulta “desconcertante” porque los miembros del TC dispusieron, en su sentencia de aclaración del indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a favor de Fujimori en el 2017, que su juzgado debía resolver porque la demanda de hábeas corpus salió de allí.

“El mandato del Tribunal Constitucional es claro por Dios. Hace referencia a que tiene resolverse en su juzgado de origen”, señaló en diálogo con RPP Noticias. En esa línea, el abogado del exdictador anotó que hubo una “inhibición” del juez. Alegó que espera que el pleno del TC pueda pronunciarse en el más breve plazo.

Te puede interesar: Juez de Ica deberá fallar en las próximas horas sobre posible excarcelación de Alberto Fujimori

“En mi opinión técnica, el señor [Fernando Vicente Fernández Tapia] ha tenido una suerte de inhibición. No ha querido verlo y lo está devolviendo para que el TC pueda continuar con este caso de la forma que considere conveniente. ¿Pudo haber hecho justicia el señor? Claro y en función a lo que dijo el TC. Entiendo su posición, pero no lo puedo aceptar y no me corresponde como defensa señalar que ha cometido prevaricato y desobediencia a la autoridad”, agregó.

El juez Fernando Vicente Fernández Tapia, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, devolvió la responsabilidad al TC sobre la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori | Foto captura.

El abogado de Fujimori, Elio Riera, agregó que solicitará que el expediente vuelva lo más pronto posible al TC. De otro lado, reveló que se comunicó con su patrocinado que le comunicó estar tranquilo a pesar de este nuevo revés judicial que impide su liberación y se mantenga en la Diroes cumpliendo su condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en el marco de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Argumentos del fallo

En la resolución del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica se menciona que el magistrado Fernando Fernández no iba a pronunciarse sobre la sentencia del TC porque no tiene competencia para ejecutarla y porque no declaró fundada por su juzgada.

Te puede interesar: Fuerza Popular pide liberación de Alberto Fujimori luego de que TC reconociera indulto que le dieron en 2017

Además, el magistrado Fernando Fernández ha reconocido la existencia de un “escenario jurídico sobreviniente” en relación con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instruye al Estado peruano a no aplicar el indulto concedido por el expresidente Kuczynski en diciembre de 2017. Este pronunciamiento marca una diferencia con la posición de los magistrados del TC.

“Corresponde al máximo intérprete de la Constitución como es el Tribunal Constitucional —además que dicha disposición del órgano supranacional está directamente dirigida a cuestionar tal fallo— dilucidar tal incertidumbre por constituir ello un análisis de fondo o sustancial, sobre el cual el despacho judicial carece de competencia en tanto está referida a los efectos de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional y la trascendencia que lo conlleva”, se lee en el fallo.

Hay que recordar que la Corte IDH ha solicitado al Estado peruano la entrega de un informe detallado referente al cumplimiento de la resolución dictada en abril de 2022. Esta resolución impedía la liberación del exdictador peruano. El plazo establecido para que el Gobierno presente este documento concluye el próximo 6 de diciembre.

Reacciones

La reacción desde el fujimorismo tras confirmarse un nuevo intento fallido para liberar a su líder no se hizo esperar.

El congresista Héctor Ventura anotó que la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica “transgrede las normas” y habría sido presionado por diversos organismos internacionales.

“El juez de primera instancia de Ica estaba dentro de sus facultades autorizar la excarcelación y hoy nuevamente estamos viendo que se está dejando sin efecto una orden estrictamente del Tribunal Constitucional”, señaló.

Por su parte, Martha Moyano dijo que espera “que el Tribunal Constitucional, según la Constitución y las normas, pueda tomar una decisión. Es una irresponsabilidad, incluso esperar tanto tiempo para decir que no le corresponde. El TC debería reafirmarse en su decisión y ordenar la libertad del expresidente”.