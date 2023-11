Tilsa Lozano se quiebra al recordar la vez que se quemó en ‘El Gran Chef Famosos’: “Salí adelante por mi hija”

Tilsa Lozano se quiebra al recordar la vez que se quemó: “Salí adelante por mi hija” | Latina

Tilsa Lozano es una de las competidoras de ‘El Gran Chef Famosos’ que está próxima a llegar a la final. Aunque su anuncio como integrante del programa no fue bien recibido por muchos, con el paso del tiempo la gente ha comenzado a quererla y sobre todo resaltar su forma de ser en una etapa completamente diferente a la que estamos acostumbrados a tenerla.

Te puede interesar: Renato Rossini fue eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’ y se quedó sin oportunidad de llegar a la semana final

Durante toda la temporada ha asombrado con su sazón y ganas de salir adelante, sin embargo, uno de los momentos más complicados para ella fue cuando se quemó. La artista se encontraba preparando manjar blanco con una técnica de leche condensada en olla a presión, cuando de repente el contenido caliente de la lata saltó sobre su brazo.

Lejos de dejarse caer, Tilsa tomó este momento como un impulso y lo utilizó para seguir adelante. Aunque con muchas complicaciones, logró presentar su platillo y logró pasar a la siguiente ronda, pese al dolor que sentía en su extremidad.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio vuelve a reprender a Fiorella Cayo en ‘El Gran Chef Famosos’: “No sé cómo has llegado hasta acá”

Cuando el contenido de la lata saltó sobre ella, fue Christian Ysla quien corrió a ayudarla y la envolvió en un tierno abrazo que le dio fuerzas para sobreponerse. Es así que en la edición del 29 de noviembre y próximos a llegar a la final, los participantes comenzaron a recordar los momentos más memorables de esta temporada.

Tilsa Lozano sufrió quemadura en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

Fue allí que Ysla recordó la quemadura de Tilsa y no por lo trágico que fue esa situación, sino rescatando la resiliencia de su compañera y sus ganas de seguir luchando pese a encontrarse muy mal. “Más allá de quemarse, que fue terrible, fue para mi ver a Tilsa luchar y darlo todo. Para mí eso fue increíble, fue un momento épico de toda esta temporada. Como alguien a pesar del dolor continuó y ganó”, señaló el actor.

Tilsa Lozano resalta el trabajo de todos sus compañeros

Tras oír estas palabras, Tilsa Lozano se pronunció. La exmiss colita señaló que este momento no solo la marcó a ella, sino también a su hija, quien destacó el abrazo de Christian con su madre. “Valentina (hija de Tilsa) lo quiere porque me dijo: ¿quién es? Que lindo que te abrazó. Le conté que era Christian y siempre me pregunta y cómo te fue con Christian, es tu amigo”, señaló al inicio sin poder evitar emocionarse.

Te puede interesar: Nelly Rossinelli defiende a Giacomo Bocchio y descarta ‘homofobia’ o maltratos hacia Josi Martínez en ‘El Gran Chef Famosos’

En medio de sus lágrimas, Lozano no pudo evitar cometer una infidencia y contar algunos detalles de la salud de Christian Ysla. La joven mencionó que todos los participantes tienen sus propios problemas y cada quien llega a dar lo mejor en la cocina.

Tilsa Lozano se quebró al recordar su quemadura y reflexionó. (Latina)

Confesó que al enterarse de la intervención que tuvo Ysla en el corazón, vio bastante insignificante la quemadura que ella tuvo.

“Creo que todos tenemos una mochila que cargamos y Christian cuando hablaba de lo de mi quemadura y yo el día que descubrí lo de su operación y lo del corazón dije: Pu** yo estoy como una coj** por una quemadura y él ha superado una operación del corazón y está con su aparatito y cada uno de nosotros tiene una mochila, tiene algo que nos motiva a salir adelante”, señaló.

Tras ello, comentó que el público no ve lo que ellos pasan detrás de cámaras y solo se quedan con la persona que suele divertirlos cuando están en pantalla. “Muchas veces la gente no lo ve y no entiende que somos seres humanos como ellos y ven una parte del famoso, no ven lo que tenemos atrás y que es lo que nos motiva”, agregó.

Finalmente, hizo una reflexión acerca de lo que le pasó. Confesó que sacó fuerzas para seguir por su hija, porque encontró que esa es una manera de evidenciar que la vida es así de difícil. Que hay tropezones, pero lo importante es seguir adelante.

“Yo el día que me quemé y salí adelante no fue por mí, fue para demostrarle a Valentina que esta es la vida y que así es la vida y que te vas a caer y te vas a tropezar y que te vas a quemar, literalmente en la vida, pero hay que seguir adelante. Eso es lo que respeto y admiro de mis compañeros”, sentenció.