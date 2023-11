Fiorella Cayo comete error y hace spoiler de la final de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’

Fiorella Cayo publicó revelador spoiler de 'El Gran Chef Famosos'.

La actriz y cantante Fiorella Cayo sigue dando de qué hablar, pese haber sido eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’. En la recta final del concurso gastronómico, la artista sorprendió a los usuarios al publicar fotos de las grabaciones del último programa de la cuarta temporada—no emitido hasta la fecha—, según informó el influencer Ric La Torre.

A pesar de sus notables esfuerzos, Fiorella Cayo fue eliminada de la competencia en la edición del 28 de noviembre. Consciente de las críticas en su contra, la actriz no dudó en pronunciarse en redes sociales, señalando que se encontraba feliz por haber aprendido a cocinar “delante de todos los juzgadores que no tienen tolerancia ni paciencia”.

“Leí a alguien que le molesta que esté siempre alegre y optimista, me he reído tanto. Es decir, hay gente que les molesta la alegría y optimismo del otro, ¿por qué? Claro que es posible, yo me lleno de Dios, agradezco lo bueno y lo malo. Me siento feliz, los quiero y los estoy leyendo”,. “Y a los que escriben cosas feitas, tranquilos, desahóguese, relájense, no me afectan”, dijo la ex Torbellino en sus historias de Instagram.

Fiorella Cayo hizo spoiler

De acuerdo con Ric La Torre, Fiorella Cayo subió a sus redes sociales una fotografía—ya eliminada—de la gran final de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, en donde se podía apreciar quienes eran los dos finalistas. “¿Cómo se le ocurre? ¿CÓMO? Spoileó TODO”, expresó el creador de contenido de espectáculos.

Ante la duda de los usuarios sobre quiénes llegaron a la final de ‘El Gran Chef Famosos’, el influencer prefirió no revelar nombres y pidió a los fans que no compartan la imagen en caso llegue a sus manos.

“A los que están preguntando: lo borró. Calculo que ocurrió anoche, yo estaba dormido, pero tengo 12 DMs de mis seguidores mandándome el print de su post de despedida del show con más de 200 likes. Si les llega la foto ignoren y no la roten. Disfruten el show”, sentenció.

Se sabe que en competencia continúan Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Tilsa Lozano y Christian Ylsa; dos de ellos serán eliminados próximamente.

El mensaje de despedida de Fiorella Cayo

“Lo mejor que me dejó ‘El Gran Chef Famosos’: mucho amor, aprendizajes, este video lindo que me hizo Christian Ysla y este equipazo de producción, de gente hermosa que con una palabra de aliento lo cambiaban todo: Ale, Hector, Olenka, Javier, Fernando, Checho, Christian, el flaco, Moni, los Renatos, increíbles, Tilsa, camarógrafos y técnicos. Aprendí a cocinar y pude aplicar todas mis técnicas de inteligencia emocional y Reiki, jajaja!, una locura”, escribió Fiorella Cayo en un extenso post de Instagram.

Fiorella Cayo también le dedicó unas líneas a sus detractores, a quienes aseguró les “regaló una alegría” con su eliminación del concurso culinario de Latina TV.

“Llegué a la última semana que fué un montón y a la par, debía hacer mi concierto que fue una aventura increíble, priorizar y equilibrarlo todo. Me voy aprendiendo muchas cosas de cocina que entré sin nisiquiera saber hacer un aderezo y terminé cocinando hasta thailandes, japonés y aprendí a hacer la pasta desde cero, desde lasagna de hígado, hasta espaguetis increíbles, sin contar que me hicieron cocinar caldo de cabeza, cuys y muy muys, con los que lloré en mi primer programa y me salió bien”, añadió.

La hermana de Barbára Cayo finalizó diciendo: ”Gracias Latina, que fue mi casa, que me vio nacer como artista a los 14 años y gracias a Rayo en la botella, que me insistió para aceptar el reto apesar de solo saber hacer mis panqueques fit, y jugos”.