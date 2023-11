Temblor en Lima: vecinos de Barrios Altos temen derrumbes de sus viviendas

Los últimos temblores en Lima han dejado preocupación entre los vecinos de Barrios Altos. (Exitosa)

El nuevo temblor que se registró durante la madrugada de este miércoles 29 de noviembre, cerca de la 1.37 a.m., causó alerta en la ciudadanía en diversas partes del territorio nacional. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) precisó que el sismo fue de magnitud 5.3 y que el epicentro ocurrió a 112 kilómetros en Canta. Esta es la segunda noche consecutiva que los peruanos experimentan dichos movimientos telúricos.

En medio de este panorama, y como suele ocurrir con estas situaciones, surge el temor por las construcciones más antiguas en Lima, las cuales se encuentran en mayor riesgo de exposición y evidencian mayor índice de vulnerabilidad. Esta es la problemática a la que se enfrentan los vecinos de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Ciudadanos de Barrios Altos temen por sus viviendas

Los temblores de los últimos días evidenciarían el estado precario de algunas casas en Barrios Altos. - Crédito: Exitosa

Un reporte de Exitosa demostró que este punto de Lima es uno de los que debería causar mayor preocupación entre las autoridades. Entre las imágenes que más resaltaron se halló el de una pared, dentro de una quinta, a punto de colapsar mientras es sostenida por vigas de madera.

De acuerdo a los testigos del lugar, esta situación se presentó desde principios de año; sin embargo, no ha habido obras de reparación por parte de las autoridades y ya hay gente viviendo a los costados, lo que significa peligro para ellos y para los demás inquilinos del lugar.

“Cuando sucedió eso, o sea, antes de que suceda eso, hemos dicho que no había nadie que venga, lo vea, lo supervisen. Cuando se cae eso, vinieron como más de 20 personas de la Municipalidad, se tomaron fotos, comenzaron a entrar a la quinta, preguntaban, hablaban, pero yo digo: ‘Antes de que suceda, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no revisan?’. Pero no, esperan que haya una desgracia para ir recién movilizar todito, para recién ir a preguntar, para recién ir a indagar”, lamentó uno de los vecinos que se encontraban en el lugar.

Vecinos exigen intervención de las autoridades

Los temblores de los últimos días evidenciarían el estado precario de algunas casas en Barrios Altos. - Crédito: Exitosa

El panorama expuesto se repite en diferentes puntos del Centro de Lima. Frente al temor de movimientos telúricos, los ciudadanos alzan su voz de protesta y exigen la implementación de medidas que permitan que sus familias y ellos puedan estar a buen recaudo.

“Acá en Barrios Altos no es la única vivienda. Acá hay bastante, acá en la estación se cayó también una pared, ya le pusieron calaminas, pero un poco más allá ya también está para caerse”, reclamó otra de las vecinas para las cámaras de Exitosa. Ella aseguró que tuvieron que guardar sus cosas más importantes solo en caso de una evacuación inminente, por lo que también rechazó que tuvieran que vivir con ese temor.

Otros residentes de Cercado de Lima expresaron su malestar y admitieron que sienten temor de movilizarse en el interior de su jurisdicción. “Cualquier rato eso se cae o un micro —que se estaciona ahí— agarra una persona y ahí recién van a venir ahí a buscar culpables. Para mí el responsable es la municipalidad, que debería estar inspeccionando eso desde hace rato”, apuntó otro.

Los temblores de los últimos días evidenciarían el estado precario de algunas casas en Barrios Altos. - Crédito: Exitosa

“Cuando yo paso por ahí me da miedo porque tengo temor de que, en ese momento que voy a pasar, me va a aplastar, y encima si voy con niños. A ver si yo paso por ahí con mi niña también, da miedo. Es peligroso y, así como dice el señor, esperan que haya eso para que vengan. Mira esto, cuánto tiempo lleva con esos palos parado ahí y nadie había venido antes”, precisó una de las ciudadanas.

Ellos hicieron, finalmente, un llamado a las autoridades a que consideren las medidas que deban implementarse en la jurisdicción frente al temor de posibles temblores en Lima.