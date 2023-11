Federación implementa ambicioso plan de captación de jóvenes talentos en provincias

FPF implementó plan de descentralización para captar talentos en provincias (FPF).

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la implementación de un plan de descentralización que tiene como objetivo reducir esas brechas. En las oficinas de La Videna se espera que sus resultados se vean reflejados inicialmente en las convocatorias de las categorías sub 15, sub 17 y sub 20.

Agustín Lozano, presidente de la FPF, indicó que iniciarán un trabajo de campo para recorrer las canchas de todo el país. Quien tendrá un papel importante en esta labor será José Guillermo Del Solar, actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Además, dicha tarea no solo estará enfocada en el fútbol masculino, sino también femenino.

“Recorremos todo el país con equipo técnico de José del Solar para tratar de encontrar no solo a los chicos, sino también próximamente a las chicas, porque queremos que el fútbol masculino y femenino se pongan al nivel de las competencias internacionales. Creo que a mediano plazo vamos a tener los resultados que todos los peruanos esperamos”, señaló Lozano.

'Chemo' Del Solar será el encargado de llevar a acabo el proyecto de captar talentos en las provincias (FPF).

Asimismo, ‘Chemo’ de Solar aseguró que los chicos captados no descuidarán el ámbito académico, pues la FPF les proveerá de profesores y clases particulares que los formen como personas, y puedan compaginar con los entrenamientos.

“La FPF ha tomado la iniciativa de que todos los chicos que traigamos de las regiones tengan clases para educarlos. Llevan clases de matemática, historia, literatura, con profesores particulares que la Federación contrata. No solo vienen a entrenar y a jugar al fútbol, también tienen la obligación de estudiar. Al faltar al colegio, no es lo mismo una clase por internet que una clase presencial, por eso ellos combinan las clases de sus colegios con las clases que les damos en la FPF. Es una iniciativa muy buena de la Federación Peruana de Fútbol y la vamos a seguir manteniendo”, añadió.

José Guillermo Del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, explicó el plan de descentralización para captar talentos de provincias (FPF).

FPF organizará torneos y selecciones regionales

El plan de la Federación Peruana de Fútbol implicará la organización de campeonatos regionales de las categorías sub 15 y sub 17. Esto con el fin de que los chicos lleguen con mayor roce de competencia y la Unidad Técnica de Menores tenga mayor facilidad para observar a los talentos.

La cantidad de jugadores que se podrá monitorea en estos torneos el 2024 será de 15 mil 500. Además, estos torneos permitirán la creación de 25 selecciones regionales en las categorías sub 13 y sub 15, las cuales competirán para acceder a la fase final, en la que participarán 5 selecciones macrorregionales y un promedio de 130 jugadores por cada categoría.

El plan de la FPF también implica que los jóvenes de provincia tengan acceso a educación de calidad (FPF)

Los gastos relacionados a temas logísticos como el traslado de los futbolistas, su alimentación, hospedaje y la organización de los partidos, serán asumidos por uno de los sponsor de la FPF.

La última vez que la Federación llevó a cabo un plan similar, fue durante la gestión de Edwin Oviedo, la cual se denominó Plan Centenario y estuvo a cargo de Daniel Ahmed, quien fue Jefe de la Unidad Técnica de Menores hasta 2019. El proyecto inició a finales de 2016, pero se vio truncado el 2020, debido a la pandemia del covid-19.