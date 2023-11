El motivo por el que Yoshimar Yotún no dejaría Sporting Cristal pese a tener gran oferta de Universitario

La razón por la que Yoshimar Yotún no dejaría Sporting Cristal pese a tener una gran propuesta de Universitario.

Tras salir campeón de la Liga 1 2023, Universitario de Deportes ya piensa en el centenario y en la próxima edición de la Copa Libertadores. Es por esto que, desde Ate buscan tener a los mejores jugadores entre sus filas y uno de ellos sería Yoshimar Yotún.

Pese a que el volante nacional ya tiene los papeles sobre la mesa y todavía no hay respuesta, la institución ‘crema’ le habría dado una semana más para analizar la propuesta. En ese sentido, uno de los que se refirió al tema fue Michael Succar, quien explicó las razones por las que ‘Yoshi’ podría decirle no a la ‘U’.

“Yo creo que una suma de todo puede hacer dudar a Yoshimar Yotún de salir de Sporting Cristal. Un proyecto deportivo, un contrato a mediano plazo con un gran sueldo, es algo que busca un futbolista de su edad”, sostuvo el periodista durante el programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Asimismo, señaló que su principal duda sería el drástico cambio que tendría que hacer. “La suma de todo podría hacerlo dudar y preguntarse si es una locura cambiar de sitio, siempre en contraste con lo que le ofrezca Cristal como proyecto deportivo”.

Para Succar es completamente válido que el también capitán del elenco ‘rimense’ viva un momento de incertidumbre. “Siento que hay mucha diferencia entre un proyecto deportivo y el otro, entre un sueldo y el otro, que no me sorprendería tanto que se lo pregunte y que lo vea como una posibilidad”.

Cabe resaltar que, la directiva ‘merengue’ le hizo llegar la propuesta formal al jugador semanas atrás, sin embargo, aún no ha obtenido respuesta alguna. En caso no responda o demore en hacerlo, el club empezará a buscar otras opciones. Un dato no menor es que el proyecto alcanzado no solo contiene información sobre el tema económico, sino también el tiempo de contrato y otros detalles más.

Yoshimar Yotún celebrando su gol frente a Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2023 - Créditos: Liga 1

La postura de ambas partes

Manuel Barreto, gerente deportivo de Universitario, no fue ajeno a la situación y aprovechó en pronunciarse acerca de las declaraciones de Jean Ferrari, administrador del club, sobre contar con Yoshimar Yotún de cara a la temporada 2024.

“Es otro caso de un jugador que actualmente tiene contrato con otro club y, bajo esas condiciones, se vuelven negociaciones difíciles. Desde el año pasado, todos los fichajes los he tratado de mantener en perfil bajo. Ya veremos qué sucede”, sostuvo Barreto en diálogo con ‘Tiempo Crema’.

Por su parte, Joel Raffo, mandamás de Sporting Cristal, dejó en claro que la única forma de que el mediocampista se vaya, sería si llega una oferta del extranjero. Además, hizo énfasis en la relación que tiene con el jugador.

“Se ha hablado mucho en estos últimos días y en estas últimas horas sobre el caso de ‘Yoshi’. Como lo dije la semana pasada públicamente, él tiene un vínculo vigente con nosotros. Nosotros lo respetamos y lo valoramos como nuestro capitán, como lo es en todo sentido, y creo que ese tipo de relación es inquebrantable, más allá de los contratos, más allá de cualquier cosa que se puedan decir”, indicó en primera instancia.

“El único compromiso que hay y que se va a cumplir en el caso surja una oportunidad para que ‘Yoshi’ se vaya al extranjero, como él lo manifestó desde el primer momento”, sentenció.

Equipo brasileño se metió en la pelea

Según se pudo conocer, Yoshimar Yotún podría volver al Brasileirao y tendría una propuesta de Botafogo, club que actualmente dirige Tiago Nunes tras su inesperada salida de Sporting Cristal. En medio de las negociaciones de Universitario, el ‘Fogao’ también habría mostrado interés por tenerlo.