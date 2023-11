Paolo Guerrero recibió valiosa distinción tras gol y asistencia con LDU Quito ante Cumbayá por LigaPro

Paolo Guerrero fue la figura del LDU de Quito vs Cumbayá FC y su equipo ganó la fase 2 de la LigaPro. - créditos: LDU Quito

No cabe duda de que Paolo Guerrero se encuentra en un momento espléndido en Ecuador. Y es que cada vez se convierte en una pieza indispensable para LDU de Quito. En ese sentido, el delantero peruano fue partícipe de la última victoria de su equipo en condición de visitante por 2-1 contra Cumbayá FC, que le permitió adjudicarse la segunda fase de la LigaPro. Por tal motivo, fue elegido como el mejor jugador de la jornada 14 del campeonato ‘norteño’.

Por intermedio de las redes sociales del certamen ecuatoriano, se difundió los números que dejaron esta penúltima fecha. “El jugador más destacado de la fecha 14 es Paolo Guerrero. El futbolista marcó un gol en la victoria de su equipo”, precisa en la cuenta oficial.

Ahora, esta valiosa distinción estuvo acompañada de unas estadísticas por el rendimiento del ‘Depredador’ ante los ‘leones’: un gol, un remate al arco, 23 pases completados y 34 intervenciones con balón.

Paolo Guerrero fue elegido la figura de la fecha 14 de la fase 2 de la LigaPro de Ecuador tras su exhibición con LDU de Quito.

Como se mencionó líneas arriba, el máximo goleador histórico de la selección peruana se portó con una diana, pero también con una asistencia en la victoria de LDU de Quito ante Cumbayá FC. Además, el técnico Luis Zubeldía también formó parte de esta nominación como el más relevante de la jornada.

Los ‘parroquiales’ se pusieron arriba en el marcador a través de Ariel Almagro, quien anotó con un disparo cruzado a los 58 minutos. No obstante, ahí apareció Paolo Guerrero por el sector izquierdo, se sacó a su marcador con un buen regate y metió un centro rasante con la pierna izquierda para, luego de un ligero desvío del arquero Leonel Nazareno, asista a José Quintero para que coloque el empate a los 68 minutos a puerta vacía.

Los ‘universitarios’ no se conformaron y adelantaron sus líneas con la firme intención de hacerse con la victoria. Y lo lograron: Jhojan Julio ejecutó una notable jugada individual por el sector izquierdo y metió un centro que Jan Hurtado alcanzó a pivotear para que el artillero peruano solo tenga que abrir el pie y mandar el balón al fondo del arco rival.

El delantero peruano logró su quinto tanto en el liga ecuatoriana de Primera División. (Video: Star Plus).

Este resultado le permitió a LDU de Quito salir ganador de la segunda fase y, por lo tanto, conseguir un espacio en la gran final de la LigaPro de Ecuador, en donde se medirá a Independiente del Valle, monarca de la primera ronda. Aún resta pendiente una jornada por disputar (los quiteños jugarán ante Mushuc Runa), pero los equipos ya están definidos.

Futuro de Paolo Guerrero en LDU de Quito

Paolo Guerrero firmó por LDU de Quito a mediados del 2023 hasta finales del mismo año, aunque con la posibilidad de extenderlo por un tiempo adicional, sin especificar cuánto más. No obstante, las buenas prestaciones que ha tenido el delantero de 39 años en estos meses han hecho que se hable de la posibilidad de ejecutar esa ampliación del vínculo contractual.

Hasta el momento, ‘PG9′ lleva ocho anotaciones en 18 cotejos, además de haber sido fundamental en la consecución de la Copa Sudamericana. Números que no hacen más que evidenciar su plenitud de forma. “Hasta el momento no han entrado en contacto conmigo. Me mantengo enfocado en lo mío, entrenarme y prepararme bien, estar bien en los partidos, que el equipo gane y juegue bien. Mi foco es solo ese”, dijo el seleccionado peruano luego del triunfo ante Cumbayá FC.

De la misma manera, reconoció que en sus planes está en continuar en el conjunto de la capital ecuatoriana, entre otras cosas, por el masivo apoyo que ha recibido de los hinchas. “Sí, obvio. He dicho que aquí en Liga me siento muy bien, el cariño de la gente hacia mí es lindo, el grupo es uno muy competitivo, estoy feliz, pero vamos a ver lo que pasa más adelante”, declaró.