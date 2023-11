Leao Butrón rechazó castigo de Matute, lo comparó con asesinato en el Monumental y acusó de deshonestidad a Jean Ferrari

Leao Butrón habló con Infobae Perú sobre el cierre del estadio de Alianza Lima y arremetió contra Universitario - Créditos: Composición Infobae.

En los últimos días hubo de todo en La Victoria. Noticias buenas, tristes y malas. Llegó su nuevo comando técnico encabezado por el colombiano Alejandro Restrepo, se confirmaron las salidas de muchos jugadores y se conoció la sanciones contra Alianza Lima por el apagón y bengalas durante la segunda final de la Liga 1 2023.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) castigó al ‘equipo del pueblo’ con casi 100 mil soles de multa económica y con el cierre por 7 meses del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, el cual afectaría en la realización de la ‘Noche Blanquiazul’ como en los partidos por el torneo local y Copa Libertadores.

Por ese motivo, Infobae Perú se contactó con Leao Butrón, exportero y uno de los últimos referentes del conjunto ‘íntimo’, para conversar sobre las últimas novedades del mundo aliancista. El ahora embajador opinó sobre el presente deportivo, mostró su desacuerdo por la resolución de las autoridades y arremetió contra Universitario.

Leao Butrón se desempeña como embajador de Alianza Lima.

La llegada de Alejandro Restrepo y la reestructuración en La Victoria

- Alejandro Restrepo fue presentado como nuevo técnico de Alianza Lima. ¿Qué referencias tienes del colombiano y qué debería hacer para tener éxito en el club?

En realidad lo que escuché de Arley Rodríguez, me parece que con la descripción que hizo del profesor, se nota que es un técnico que la da confianza a su equipo y trabaja bastante. Esa es la referencia más cercana que tengo de él. Creo que la única manera de convencer a un jugador de potenciar sus habilidades es con trabajo. En mis tantos años de fútbol, he visto que el equipo tiene mejor reacción cuando ve que el técnico trabaja. No es una regla, pero, he visto mejores resultados cuando el entrenador convence a sus jugadores a través de su trabajo.

- Se habla de que Restrepo emplea los sistemas de juego con línea de tres o de cinco. ¿Crees que eso puede funcionar en Alianza Lima?

El fútbol no es absoluto, no sé qué juego esté acostumbrado a realizar el profesor. Creo que cualquier tipo de sistema, los jugadores están obligados a entenderlo y desarrollarlo, mucho más cuando ahora hay tiempo de trabajarlo. De un momento a otro es un poco complicado, pero, con tiempo el jugador no debería tener problemas.

- Adrián Balboa, exjugador de Alianza, le advirtió a Restrepo que en el club no hay mucha paciencia. ¿Concuerdas con él?

Creo que los hinchas más allá de lo que sientan, si tienen paciencia o no, no pueden hacer nada en contra de su equipo. Lo que necesita Alianza este año es tranquilidad para trabajar y conseguir el resultado. Este año es bastante complicado, la gente año tras año ha venido apoyando al equipo y ha tenido buenos resultados. Si la gente tiene poca paciencia, va a tener que tenerla porque no conozco que se logren los objetivos con poca paciencia, eso debe ser una casualidad entre mil, si la gente se desespera, no se van a cumplir los objetivos.

- Ya comenzó la reestructuración en Alianza con Néstor Bonillo a la cabeza. ¿Te genera tranquilidad su presencia?

Néstor para mí es una persona capaz, no es porque yo lo diga, lo ha demostrado a través de los años. Es un tipo muy exigente, muy frontal y creo cuando tienes personas que dicen la cosas como son, los objetivos claros, normalmente te ayuda al desarrollo de lo que estás buscando. En ese aspecto Néstor va a ser un gran aporte, lo viene siendo para Alianza.

- A la par de la llegada de Restrepo, se comenzó hablar de posibles fichajes entre ellos el de un arquero extranjero. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que es necesario?

No he escuchado nada de eso, tampoco tendría por qué, porque yo trabajo en Alianza, pero en otra área, no veo esos temas. Yo me entero por la prensa. Considero que cada puesto, no solo el arquero, debe entrar en evaluación de lo que se está buscando y por qué se está trayendo a ese jugador. No sé lo de ese puesto porque creo que está cubierto muy bien. No solamente por Ángelo (Campos), sino por (Franco) Saravia. Si me preguntas a mí por los arqueros están en un buen nivel.

- En base a tu experiencia como deportista, ¿consideras que Ángelo Campos podría tomar esa decisión (de traer un arquero extranjero) como falta de confianza por parte del comando técnico?

No sé lo que piense Ángelo; pero, sí te puedo decir que a mí me pasó y me chocó bastante, creo que nadie se dio cuenta que me chocó porque cuando me tocaba jugar, me fue bien. Pero sí me chocó. Todos necesitamos un respaldo, a los arqueros les ha estado yendo bien. En mi caso, me sentía incómodo y solo me quedó ser fuerte y profesional. Si traen a un arquero, creo que los chicos van a seguir siendo profesionales y luchando para dar lo mejor por Alianza.

- ¿Christian Cueva debería tener una oportunidad más en Alianza Lima?

Nadie va a negar que el ‘Cholo’ es un gran jugador, no sé por qué no ha tenido el nivel que todo el mundo esperaba; pero, de un momento a otro no puede dejar de ser un gran jugador. Después, entiendo que le han preguntado por muchos jugadores al profesor y también entiendo que cuando te preguntan así, tienes que ser diplomático. Los jugadores que seguirán en Alianza se van a definir de acá a dos semanas.

Alejandro Restrepo será el entrenador de Alianza Lima por todo el 2024 - Créditos: Alianza Lima.

“Universitario nos empató en títulos”

- Existe la posibilidad de campeonar en el centenario de Universitario, ¿es una motivación extra para Restrepo?

Hay satisfacción cuando logras algo así, como lo hizo la ‘U’ ahora, frente a tu clásico rival. Ahí no podemos mentir. Este año nos tocó sufrir y nos queda soportar un año de burlas y risas. Quizás dos años porque la ‘U’ tiene la posibilidad de campeonar el otro año. Es un año importante... como hincha te digo; pero, como técnico no creo que se piense en eso. Si se consigue va a ser un tema de conversación, pero, no es el principal objetivo.

- ¿Te dolió que Alianza Lima pierda la final con Universitario?

Sí, deportivamente nos ganaron bien, la ‘U’ fue superior en los dos partidos, no hay nada que discutir. Eso ya pasó, nosotros si hubiéramos campeonado, hubiéramos festejado nuestro título más que restregárselo a ellos. Eso nos diferencia del hincha de la ‘U’. Debe ser importante para ellos empatarnos en títulos ganados a nivel nacional. Ellos sumaron el título 26, por más que ellos digan que es el 27, igual que nosotros.

Leao Butrón consiguió tres títulos nacionales durante su paso por Alianza Lima - Créditos: Andina.

Cierre de Matute fue “desproporcionado y “drástico”

- Después de más de 15 días se pudo conocer la sanciones contra Alianza Lima por los incidentes en Matute, ¿cuál es tu opinión de ello?

Es desproporcionada por los antecendentes. Si bien es cierto hay una investigación de por medio, la sanción ha sido bastante drástica. Considero que en su momento se va a rectificar porque Alianza dio su descargo y creo que sucedió lo que Alianza había previsto, no ocurrió nada. Me parece drástica por los antecedentes de la ‘U’ que asesinaron a una persona y fue por mucho menos.

- Ahora la ‘Noche Blanquiazul’ no podrá realizarse en La Victoria, ¿se pierde la esencia?

No sé, de eso se va a ocupar el área de marketing, creo que lo van a resolver bien, siempre lo han hecho de una buena manera; pero, hubiera sido mejor en Matute.

- ¿Viste la publicación de Jean Ferrari, administrador de Universitario, pidiendo la destitución de los integrantes de la Comisión Disciplinaria porque considera que las sanciones contra Alianza Lima no fueron las adecuadas?

Es una cortina de humo porque a él le conviene que estén ahí, a la U le conviene que estén ahí, estoy seguro que tiene contactos adentro, es una cortina de humo para tratar de barajar el tema. En lugar de estar viviendo del campeonato que han logrado, están viviendo de Alianza, como toda la historia.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

- ¿Y la sanción contra Ángelo Campos?

Por salir con una bandera, le ponen cuatro fechas, la misma sanción que le ponen a un jugador que le menta la madre al árbitro. Totalmente desproporcionada, no tiene sentido y está clarísimo que hay alguien adentro que está favoreciendo a la U. Eso todo el mundo lo sabe. Tiene nombre y apellido.