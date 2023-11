La drástica sanción que podría recibir Perú tras incidentes entre PNP y jugadores de Venezuela en Estadio Nacional

La drástica sanción que podría recibir Perú tras incidentes en Estadio Nacional - Créditos: Composición Infobae

La selección peruana podría sumar un nuevo problema en medio del mal momento que atraviesa en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Y es que luego de los incidentes que se llevaron a cabo finalizado el encuentro ante Venezuela en el Estadio Nacional, se conoció cuál sería la sanción.

Según dio a conocer el portal Antena 2, lo sucedido encendió las alarmas para la Conmebol, que a través de un comunicado en redes sociales condenó los hechos y señaló que la entidad encargada de sancionar en situaciones como estas es la FIFA, organizadora del certamen.

“La CONMEBOL condena toda forma de violencia y cooperará siempre con acciones que apunten a desterrar la violencia, el racismo, la xenofobia y la discriminación”, se puede leer en primera instancia.

Además, indicaron lo siguiente: “La CONMEBOL no es organizadora de las clasificatorias a la Copa del Mundo. La elaboración de las normas que rigen la clasificatoria, así como la decisión de abrir una investigación y la aplicación de eventuales sanciones, son atribuciones exclusivas de la FIFA”.

En ese contexto, la FIFA haría uso de su reglamento, el cual es bastante estricto con temas de discriminación. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el combinado nacional podría sufrir la quita de puntos (de tres a seis) en caso el hecho sea considerado como grave.

Reglamento FIFA - Créditos: FIFA

“Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada”, se lee en el Código Disciplinario.

¿Qué fue lo que sucedió?

El pasado martes 21 de noviembre, Perú se enfrentó a Venezuela por la fecha 6 del proceso clasificatorio. Sin embargo, tras el pitazo final, se produjo un incidente entre los jugadores de la ‘vinotinto’ y los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Todo habría empezado cuando dicha selección quiso ir a celebrar a lado de su hinchada y la seguridad presente en el recinto deportivo se lo impidió. La forma de hacerlo no habría sido la correcta y este habría sido el principal motivo de su molestia.

El futbolista venezolano Nahuel Ferraresi fue el que se llevó la peor parte, pues terminó con dos dedos fisurados. “Primero que nada, son cosas que no deberían pasar. Terminó el partido y fuimos a agradecer a la gente de Venezuela. Salomón Rondón va a dar su camisa y voy detrás de él. Cuando voy a tirarla para la gente, la Policía me frena. Un señor me frena bien, pero otros se enojaron y sacaron los palos para pegarnos. Por lo menos yo, que estaba al otro lado de la valla, fui al que le pegaron dos palazos”, reveló el agredido en diálogo con ‘La Vinotinto TV’.

Defensor de Sao Paulo también mostró heridas que sufrió por agresión de las fuerzas del orden. (La Vinotinto TV)

La gota que rebalsó el vaso

Por otro lado, el Gobierno de Venezuela denunció que Perú impidió que el avión que trasladaba a su delegación nacional de fútbol despagara en el horario previsto. Fue aproximadamente a las 11:00 horas que desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez informaron que había un problema de abastecimiento.

“El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la ‘vinotinto’ recargue el combustible para emprender el vuelo”, escribió Yván Gil, canciller venezolano, en su cuenta oficial de Twitter.

Posterior a ello, la Cancillería de nuestro país salió al frente y dio a conocer su versión de los hechos. “El Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave. Asimismo, señala que la citada aeronave viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano. No obstante, la Cancillería se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación”.