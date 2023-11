Integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’ incómodos por nuevo llamado de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo: “Sigue aquí por proceso justo”

Integrantes de ‘El Gran Chef Famosos’ incómodos por nuevo llamado de atención de Giacomo Bocchio a Fiorella Cayo. Latina TV.

Fiorella Cayo una vez más fue reprendida por Giacomo Bocchio en ‘El Gran Chef Famosos’, quien señaló que está trabajando de manera desordenada y sin conseguir culminar los platillos que se le encomiendan. Agregó que no entiende como sigue en la competencia.

En la primera parte del programa del sábado 25 de noviembre, los participantes tenían que preparar una tempura de langostinos, pero a la actriz se le dificultó la preparación de la masa y al momento de freír los langostinos. Sumado a ello, no llegó a presentar la salsa que acompañaba el platillo. Cuando el jurado le preguntó por no llegó, ella argumentó, que tuvo muy poco tiempo.

“Han tenido mucho tiempo para la preparación. Esta es mi parte de hablarte como un cocinero profesional y decirte que estás equivocada y que estás trabajando de una manera alborotada con cosas muy caliente, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados, pero categóricamente te digo ‘no sé como has llegado hasta acá’, lo siento”, fueron las fuertes palabras del chef.

Esto molestó e incomodó tremendamente a sus compañeros y el primero en defenderla fue el conductor José Peláez, quien señaló que la integrante de ‘Torbellino’ ha llegado hasta ese punto del reality por su esfuerzo y dedicación.

“Todo lo que ustedes quieran, pero Fiorella ha llegado hasta aquí justamente. Todo lo que quieran, pónganse como quieran, pero ha llegado hasta aquí en un proceso justo”, resaltó el presentador de TV.

Los participantes que se encontraban a un lado de las estaciones y esperando la calificación de los jurados también salieron a respaldar a Fiorella y comentaron que así como ella todos siguen en competencia de manera justa.

“Sí (está de manera justa en la competencia), ... todos nosotros lo decimos”, expresó la exconductora de “Vale la pena soñar”. Por su lado, Cristian Ysla asintió con la cabeza respaldando las palabras de su compañera.

Y es que el desempeño de Fiorella Cayo está siendo criticado por parte de los seguidores del ‘El Gran Chef Famosos’, quienes consideran que no es justo que se mantenga en el concurso porque tiene muchos errores y hay participantes con mucho más nivel que ella.

En la última gala de eliminación, los usuarios manifestaron su fastidio, pues señalaron que Renato Rossini merecía quedarse en la competencia de ‘El Gran Chef Famosos’ y no Fiorella. Cada resaltar que la hermana de Bárbara Cayo ha eliminado a varios concursantes en la etapa final, entre ellos Giancarlo Granda, Claudia Berninzon y Renato Rossini Jr.

Christian Ysla publicó emotivo video apoyando a Fiorella Cayo

Christian Ysla salió en defensa de Fiorella Cayo y publicó un emotivo video en su cuenta de TikTok, donde cuenta cómo conoció a la integrante del grupo ‘Torbellino’ y por qué la considera una mujer fuerte y luchadora que merece seguir en el programa ‘El Gran Chef Famosos’.

“Conozco a Fiorella Cayo hace 27 años, no todo tienen esa suerte, sobre todo, los que día a día hacen comentarios de ella en redes sociales. La conocí cuando hicimos una serie que se llamó ‘Pisco Sour’, yo acababa de estudiar teatro, nunca había hecho TV, estaba muy nervioso. Cuando llegue a la locación, todos estaban en lo suyo, nadie me hizo caso, solo Fiorella”, contó en un inicio.

“Ella me dijo: ‘hola, ¿en qué te puedo ayudar? y yo le dije: ‘Voy a grabar en Pisco Sour’. ‘Yo también, ven, te llevo’, contestó emocionada. Ella nunca lo supo, pero no sabe toda la confianza que me dio. Gracias Fiorella, eres una mujer muy fuerte. Ojalá todos tuvieran la suerte de conocer a la gran Fiorella Cayo”, se le escucha decir al actor en un video que editó para su red social.

‘El Gran Chef Famosos’: Christian Ysla sale en defensa de Fiorella Cayo ante críticas que le hacen por seguir en el programa. TikTok.

Fiorella Cayo respondió a los detractores que quieren verla fuera del programa

Debido a las constantes críticas que recibe Fiorella Cayo en ‘El Gran Chef Famosos’, el conductor José Peláez le preguntó que le diría a todas esas personas que la quieren ver fuera del concurso gastronómico de Latina TV

Ella señaló que las críticas no le afectan, por el contrario, la motivan a seguir continuando a dar lo mejor en la gala del reality. “Le deseo lo mejor, que no se estresen por mí, nada y ni por nadie. La vida no va a ser perfecta y todo puede estar al revés a veces, pero aun así, si no permites que las cosas no te afecten tanto y que las personas no te afecten tanto, vas a ser más feliz”, respondió Cayo.