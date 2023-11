‘El Gran Chef Famosos’: Fiorella Cayo, Renato Rossini y ‘Checho’ Ibarra fallaron y lucharán en la eliminación

Checho Ibarra se frustra por ir a eliminación. | Latina

Fiorella Cayo, Renato Rossini y Sergio ‘Checho’ Ibarra enfrentan una etapa crítica tras no superar el desafío de preparar lasaña con hígado, en la edición de este 22 de noviembre de ‘El Gran Chef Famosos’. Los tres concursantes deberán ahora mostrar sus habilidades en una prueba de eliminación para continuar en el concurso.

Te puede interesar: El Gran Chef Famosos: Gino Pesaressi revela cómo descubrió que era alérgico a los mariscos

Esta prueba era crucial para definir quiénes seguirían compitiendo por el título y pasar a la fase 11. Esta cuarta temporada ha estado llena de sorpresas y giros inesperados, lo que ha generado gran interés y aumento en la sintonía del programa.

La audiencia permanece a la expectativa de las futuras presentaciones de los concursantes y las decisiones del jurado, que finalmente decidirán el destino de Cayo, Rossini e Ibarra en la competencia.

'Checho' Ibarra se frustra por ir a noche de eliminación con Renato Rossini y Fiorella Cayo. | Captura/Latina

Gino Pesaressi llega tarde al programa

Gino Pesaressi enfrentó adversidades en la última noche de sentencia del concurso culinario ‘El Gran Chef Famosos’. Pese a su llegada tardía al set de televisión, el influencer consiguió participar y superar su reto, a pesar de que le correspondió cocinar langostinos y es alérgico a este alimento.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ anuncia cambio de horario por el partido Perú vs Venezuela: ¿A qué hora se transmitirá?

El también modelo asumió el riesgo consciente de que, mientras evitara la ingestión, su salud no se vería comprometida. Al decidir prescindir de los guantes para manipular mejor los ingredientes, manifestó: “Los guantes me complican la chamba, tengo que aprovechar todo. Si no entran a mi sistema, no pasa nada”.

Por otro lado, durante la transmisión del concurso experimentó un momento de tensión al dejar caer accidentalmente un termómetro en una sartén con aceite caliente. El incidente le recordó a otro similar ocurrido a su excompañera Claudia Berninzon.

Gino Pesaressi explica que es alérgico a los langostinos. | Latina

Lejos de alterarse, el joven comentó con humor: “Me habían advertido que tenga cuidado con los termómetros, y lo primero que hago es hundirlo en el aceite. Pero yo también tengo una en casa y sé que aguanta una o dos bañaditas”.

Renato Rossini no terminó el primer plato

El participante Renato Rossini no consiguió terminar su plato durante el episodio de este 22 de noviembre de ‘El Gran Chef Famosos’. A los competidores se les asignó 50 minutos para preparar bolitas de papa rellenas de langostino.

Te puede interesar: ‘El Chef Famosos: La Revancha’: ¿quiénes son los favoritos que podrían regresar al concurso de cocina?

El actor no lo logró cumplir en el tiempo establecido y presentó su área de trabajo sin el plato solicitado, lo que generó una serie de críticas por parte del jurado del programa. Javier Masías, manifestó su descontento y señaló que está perdiendo su tiempo en venir a trabajar y no ver sus resultados.

Por otro lado, Nelly Rossinelli mantuvo una postura ligeramente más alentadora, reconociendo la calidad previa de su trabajo y animándolo a enfocarse en el siguiente desafío culinario del concurso.

Renato Rossini no presentó su primer plato. | Latina

Según los calificadores, la ausencia del plato de Renato Rossini se presentó como un evento inusual, ya que normalmente se caracteriza por un alto nivel de competencia y rendimiento.

El nuevo apodo de Fiorella Cayo

En la reciente edición del programa, Fiorella Cayo llamó la atención del presentador José Peláez, debido a sus notables victorias frente a participantes favoritos. El conductor aludió a la competidora como ‘La Eliminadora’, un sobrenombre acuñado por enviar a casa a reconocidos rivales en el concurso.

Fiorella Cayo, más conocida como 'La Eliminadora'. | Latina

“No hay que olvidar un detallito. Fiorella Cayo ya ha mandado al ‘Checho’ Ibarra y a Renato Rossini no solo a Noche de Eliminación, los ha mandado fuera, a sus casas. Por eso, Fiorella Cayo ha sido bautizada como ‘La Eliminadora’”, dijo.

“Nadie sabe cómo lo logra, pero lo logra. Así que prepárense”, añadió Peláez, augurando emocionantes episodios venideros.