Clima verano 2024: ¿Cómo serán las temperaturas en Perú, tras las olas de calor en Brasil y España?

Temperaturas máximas elevadas, el cambio climático y el Fenómeno El Niño son tres variables que analizan los expertos para esta temporada, donde el calor empieza a sentirse. (RPP Noticias)

El Perú y ninguno de las demás naciones del mundo están libres a sucumbir al aumento de la temperatura que se presenta como un fenómeno con fuertes intenciones de agudizarse este verano 2024. Los reportes meteorólógicos anteriores dan luces de que nuestro país ha sufrido olas de calor importantes en el transcurso del 2023, principalmente en la selva y norte del país.

Te puede interesar: Lima reporta altas temperaturas cercanas a los 28 °C: ¿Se mantendrá esa tendencia? Esto dice el Senamhi

Brasil y España son dos de los países que soportan actualmente extremas temperaturas con sensaciones térmicas superiores a los 50 grados. Esta situación motivó a los peruanos a preguntarse si es posible que este panorama climático se repita en suelo patrio por la presencia de el Fenómeno El Niño, que -según las autoridades- se extendería hasta otoño de 2024.

Sin embargo, el aumento de temperatura no es un evento desconocido para el Perú. El pasado 14 de agosto, basados en datos del Servicio Nacional de Metorología e Hidrología (Senamhi), Lima registró “la temperatura más alta jamás registrada en la serie histórica para los meses de agosto”, pese a que se encontraba en invierno. La estación ubicada en La Molina reportó 27.6 grados Celsius, por lo que se calificó el día como ‘extremadamente cálido’ por los efectos de El Niño. “Lima este sumó sexta ola de calor diurno”, señaló la entidad.

El Perú no estará exento de sufrir el impacto de las altas temperaturas y olas de calor en el verano 2024. (Andina)

¿Cuánto va a durar el calor en Perú?

Es claro que esta situación no solo afecta al Perú, pues -de acuerdo Servicio de Cambio Climático Copernicus-, el 17 de noviembre fue el día en que la temperatura mundial superó los dos grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, lo que pone de manifesto el avance del calentamiento global.

Te puede interesar: La impactante imagen de las altas temperaturas en el Perú que fue captada por un ‘radar del tiempo’

Para la ingeniera Bremilda Sutizal, vocera del Senamhi, las olas de calor se han visto en otros países de Latinoamérica como Brasil y solo hace unas semanas, por lo que no se puede descatar que en algunas regiones en Perú se reporte este tipo de fenómeno climático.

“Bajo el efecto del Fenómeno de El Niño se espera que hasta el otoño del próximo año nos puede seguir afectando las temperaturas por encima de lo normal, a lo largo de la costa principalmente, hacia la costa centro norte y también nos puede generar algunas condiciones de lluvias, principalmente hacia sierra norte y costa norte”, dijo la experta a Infobae Perú.

Varias personas intentan aliviarse del calor durante un episodio de ola de calor Archivo EFE/Javier Zorrilla

Aunque remarcó que, en estos momentos, los valores superiores a los 30 grados en la selva son parte de la temporada y son ‘habituales’.

“Ya cuando se presentan temperaturas por encima de los 36 grados, esos sí son valores bastante altos y posiblemente se configuren como olas de calor”, precisó a este medio.

¿Cuál es la ciudad más calurosa del Perú?

En tanto, Yuri Escajadillo, también vocero del Senamhi, manifestó: “En la zona de la selva, en Madre de Dios y San Martín, se superó los 40 grados, siendo la principal causa la falta de humedad porque no había lluvias”.

Brillo solar y calor predominará en Lima hasta el finales del presente año. (Foto: Andina)

Por ello, ante la proximodad del verano 2024, que inicia el 21 de diciembre, Escajadillo refirió que no se descarta la posibilidad de olas de calor en la selva, si las condiciones de poca humedad no cambian. “Si no hay lluvias por 3 o 4 días en la selva se podrían dar olas de calor tal como ha sucedido”, acotó a La República.

Te puede interesar: Verano 2024: Senamhi pronostica lluvias muy fuertes e inusuales en el norte por Fenómeno El Niño

De otro lado, refirió que en el sur del país, especialmente en Puno, ya se están viendo los llamados “veranillos” o días sin lluvias, por lo que las temperaturas en las zonas altoandinas suben, pero no superan los 30 grados Celsius. “Pese a las lluvias, la zona norte tendrá una temperatura superior a los 30 °C, sobre todo al mediodía”, dijo.

Cabe señalar que las regiones que presentan temperaturas más altas a nivel nacional son regiones como San Martín, Ica, Lambayeque y Piura.