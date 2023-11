La iracunda reacción de Sergio Peña: pateó botella que casi impacta a seguridad en Perú vs Venezuela por Eliminatorias 2026

La iracunda reacción de Sergio Peña en Perú vs Venezuela. (Yocelyne Galindo)

Todo en mal en La Videna. Ayer, martes 21 de noviembre, la selección peruana empató 1-1 con Venezuela en condición de local y cerró su participación de este año como colero de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo 2026 con apenas dos puntos en su haber.

Te puede interesar: Qué canal transmite Perú vs Venezuela HOY: duelo en Lima por fecha 6 de Eliminatorias 2026

La molestia e incomodidad quedó evidenciada en las caras y actitudes de los integrantes de la ‘bicolor’. Por ejemplo, el lateral Oliver Sonne lanzó su camiseta al suelo luego de confirmarse que no sumaría minutos con la escuadra nacional por cuarta vez consecutiva.

El nacido en Dinamarca no fue el único que tuvo una iracunda reacción en el estadio Nacional de Lima, sino también el mediocampista Sergio Peña. El jugador de Malmo no toleró que el entrenador Juan Reynoso utilizará todos sus cambios y no lo incluyera en ellos.

Te puede interesar: Perú vs Venezuela: día, hora y canal tv del duelo por fecha 6 de Eliminatorias 2026

Por ese motivo, ‘Peñita’ agarró una botella en la zona de calentamiento, pegada a la tribuna sur, y la pateó con su pierna derecha. El objeto fue en dirección hacia algunas personas, entre ellos un agente de seguridad, y no logró impactarlo por la reacción del mismo.

El volante de 28 años continuó caminando con destino al banquillo de suplentes sin pedirle disculpas al guardia del coloso José Díaz. Claramente, hubo un malestar del deportista por la decisión de su entrenador, quien terminó inclinándose por hacer ingresar a Wilder Cartagena.

Sergio Peña se quedó en el banco de suplentes en el Perú vs Venezuela - Créditos: Getty Images.

Perdió terreno con la llegada de Juan Reynoso

Sergio Peña se ganó su lugar en la selección peruana en la última etapa de la era Ricardo Gareca, incluso tuvo grandes actuaciones ante Bolivia y Chile marcando un gol en cada uno y fue titular en la dolorosa derrota ante Australia en el repechaje camino a Qatar 2022.

Te puede interesar: Golazo de Yoshimar Yotún para el 1-0 en Perú vs Venezuela por Eliminatorias 2026

No obstante, la salida del ‘Tigre’ y la incorporación de Juan Reynoso en la ‘blanquirroja’, no le favoreció. Jugó la mitad de los partidos del proceso del ‘Cabezón’, 7 en total, y solo arrancó en el amistoso con Japón. Un dato para destacar es que nunca pudo completar 90 minutos.

Todo esto pese a que vive un gran presente en su club, Malmo, con el cual salió campeón en la Primera División de Suecia siendo protagonista participando en 29 cotejos, anotando un tanto y dando tres asistencias. El ADN defensivo del actual entrenador de la ‘bicolor’ sería uno de los factores de su suplencia.

¿Qué viene para la selección peruana?

El año acabó para el ‘equipo de todos’ y de la peor forma. Ahora, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) deberá analizar la continuidad de Maximo, quien reveló los motivos por los que no renuncia a su cargo y reafirmó que respetará su contrato en su última conferencia de prensa.

“Me motiva el compromiso de los muchachos, es natural que la gente se exprese de esa forma, se respeta, pero a mí me motiva el compromiso de los muchachos y el fútbol peruano. Yo vine a ayudar a la selección, en corto plazo, a clasificar y en el largo plazo para reestructurar y replantear algunas cosas que nos están faltando”, fue lo que dijo el estratega nacional.

La institución comandada por Agustín Lozano tendrá tiempo para tomar una decisión, pues la selección no volverá a competir en las Eliminatorias 2026 hasta setiembre del próximo año cuando enfrente a su igual de Colombia en casa. ¿Por qué? Y es que en junio arrancará una nueva edición de la Copa América en Estados Unidos.

Previo al certamen de Conmebol, habrá dos fechas dobles FIFA de amistosos. La primera en marzo y la segunda tres meses después. La FPF ya viene evaluando rivales para aprovechar los encuentros de preparación. Podrían ser escuadras de Europa.