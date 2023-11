Congreso debatirá la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas

Titular del Minem se salvó de ser censurado. | Infobae Perú / Camila Calderón

El Congreso de la República debatirá hoy la admisión de la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, quien es cuestionado por la inacción que habría tenido para evitar la contaminación de las cuencas de los ríos Llallimayo, Jatun Ayllu y Chacapalca que se encuentran en Puno.

La iniciativa es promovida por el legislador Carlos Zevallos (Podemos Perú). En su petitorio, presentado el jueves pasado, se cuenta con las firmas de sus colegas de las bancadas de Renovación Popular, Perú Libre, Fuerza Popular, Perú Bicentenario, Cambio Democrático, Bloque Magisterial, Somos Perú, Acción Popular y no agrupados.

Si la representación nacional aprueba la interpelación, el ministro Vera tendrá que acudir al Pleno en una fecha establecida para responder 55 preguntas. En este pliego se exige que explique las acciones que tomó su despacho luego de conocerse que, debido a la explotación de oro y plata de la compañía minera Aruntuni S.A.C, varios ríos puneños terminaron afectados.

El titular de Energía afrontaría su segunda interpelación en el Parlamento desde que se unió al gabinete de Alberto Otárola el 21 de diciembre del 2022. En junio pasado ya tuvo que comparecer ante los legisladores por omitir información en su declaración jurada y las reuniones que sostuvo con personas vinculadas al encarcelado expresidente Pedro Castillo que formaban parte del denominado ‘gabinete en las sombras’.

Moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich.

En esa ocasión, el ministro Óscar Vera salió librado de los cuestionamientos. Sin embargo, una declaración suya que iba a impulsar la modernización de Petroperú, a pesar de que la situación económica de la entidad no era la mejor de acuerdo a la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings, provocó que bancadas de derecha solicitarán su salida del Ejecutivo a través de una moción de censura en setiembre.

Cuando el pedido llegó al Pleno no se obtuvo el respaldo necesario: 52 votos se dieron a favor de la salida del encargado del Minem, 51 se pusieron en contra y hubo 3 abstenciones. Se presentó una reconsideración, pero tampoco se tuvo el éxito deseado.

Tras esa decisión, las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP) fueron las más cuestionadas porque resultaron decisivas para evitar la destitución de Óscar Vera.

“Hay bancadas como la de Perú Libre y los anexos que nacen de ellas de las cuales no nos sorprenden; sin embargo, hay bancadas que han estado optando siempre por tratar de buscar un bloque democrático que el día de hoy se han desenmascarado y finalmente yo creo que forman parte de este Gobierno que es la bancada de Alianza para el Progreso”, indicó Arturo Alegría de Fuerza Popular.

Votación sobre la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera. Foto: Congreso

Lo cierto es que el ministro de Energía y Minas buscó acercarse a parlamentarios de Acción Popular (Elvis Vergara) y el Bloque Magisterial (Pasión Dávila y Segundo Quiroz) que también lo blindaron al votar en abstención y en contra de su censura tal como se puede observar en el cuadro que se adjunta en esta nota.

Desautorizado

Cabe recordar que Óscar Vera fue desautorizado por el premier Otárola cuando dijo que el proyecto Tía María estaba en la agenda del Gobierno.

“Sobre Tía María, no está en la agenda del Gobierno en este momento. Tiene que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión”, dijo el titular de la PCM cuando fue interrogado por los periodistas durante la cumbre del Perumin en Arequipa.

Tras ello, el titular del Minem tuvo que retractarse. “Mientras no se llegue a un acuerdo con la población no puede entrar en agenda. Es lo último que falta, ya no faltaría nada”, anotó Vera sobre que debía llegarse a un acuerdo con la población de la provincia de Islay.