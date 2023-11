Jean Ferrari descartó fichaje de futbolistas de Alianza Lima y reveló cómo ideó la presencia del ‘Puma’ Carranza en Matute

El administrador 'crema' se refirió a los rumores sobre el fichaje de ambos jugadores de Alianza Lima. (Video: PBO)

El regocijo alrededor de Universitario de Deportes no cesa. Después de 10 años, los ‘cremas’ volvieron a celebrar un campeonato nacional y hoy reposan sobre sus laureles. Sin embargo, dejando de lado las celebraciones, la administración ‘merengue’ ya viene planificando la próxima temporada, pero sin contar con jugadores de Alianza Lima como posibilidades en el mercado de pases.

Tras el final de la Liga 1 2023, surgieron diversos rumores de que la ‘U’ buscaría contratar a jugadores como Jairo Concha o Bryan Reyna, que hoy pertenecen al cuadro ‘blanquiazul’. No obstante, Jean Ferrari descartó esa opción por una razón bastante particular.

En una reciente entrevista con PBO Campeonísimo, el administrador de Universitario fue consultado específicamente sobre los dos futbolistas mencionados y la posibilidad de incluirlos en tienda ‘crema’ de cara al 2024, pero lo negó. “En el caso de Alianza Lima no estamos viendo ningún jugador, absolutamente ninguno”, respondió con seguridad.

Tras ello, el periodista Carlos ‘Tigrillo’ Navarro le preguntó si esta decisión pasaba por “un tema de principios y de línea de formación” y Ferrari asentó al respecto. “Sí, así es. Básicamente es eso”, mencionó en el programa deportivo.

Jairo Concha fue descartado como fichaje en Universitario. Crédito: Alianza Lima

El directivo ‘crema’ dejó claro que la ‘U’ afrontará los desafíos de la próxima temporada con la misma base del plantel del presente año, por lo que no realizará muchos movimientos en el mercado de pases. Eso sí, le interesa mucho incorporar a Yoshimar Yotún en la plantilla, más allá de que hoy pertenezca a Sporting Cristal.

“El tema de Yotún lo he dicho más allá de cualquier norma, es un tema personal. De que le posiblemente haya un interés por parte de él, que dentro de su contrato tenga una cláusula para salir. Si está la posibilidad, por qué no ir abiertamente. Si no se puede o el jugador ya tomó una decisión, se respeta y ya está”, señaló.

La presencia del ‘Puma’ en Matute

Entre otros temas, Jean Ferrari también se refirió a la sorpresiva presencia de José Luis Carranza en Matute en la previa de la final de vuelta entre Universitario y Alianza Lima. El administrador de Universitario confesó que ideó que tanto el ‘Puma’ como Piero Alva y Jorge Araujo puedan calentar la previa en el campo rival como respuesta a lo realizado por el portero Ángelo Campos en el Monumental.

“Me fastidió mucho lo de Campos y como la Comisión de Disciplina se lavó las manos, había que devolvérsela con calidad. Entonces, comencé a pensar y yo no pude estar (en el estadio), porque si hubiera estado, les aseguro que hubiera estado caminando en medio de la cancha y hubiera comenzado a dar besitos volados a la tribuna”, empezó narrando.

El administrador de Universitario también reveló que si hubiese estado en la cancha, habría mandado besos a la tribuna. (Video: PBO)

“Como yo no lo pude hacer, me dije ‘¿a quién recuerdan con tanto cariño en estas circunstancias?’ y se me viene a la mente la media chalaca de Piero Alva y si él iba, el ‘Puma’ también, al ser lo más representativo, también teníamos al ‘Coco’ Araujo trabajando con nosotros y decidí que vayan los tres. Hablé con ellos para que vayan a hacer lo que mejor saben hacer”, añadió.

Ferrari aseguró que reglamentariamente no habría ningún problema en su ingreso al Matute, ya que los tres exfutbolistas hoy pertenecen a la institución ‘merengue’ ejerciendo otros cargos. Al ser trabajadores del club, no tenían ningún impedimento para estar dentro del campo en la previa de la final de vuelta.

Cabe mencionar que, más allá de estas polémicas, la ‘U’ logró coronarse en campo rival por tercera vez en su historia, tras lograrlo antes en 1974 y 1999. Con ello, sumó su estrella número 27 en el palmarés, consolidándose como el club más ganador del fútbol peruano.