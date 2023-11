Renzo Schuller confunde a Katia Palma en vivo con Johanna San Miguel: “Desde cuando entra Adolfo Aguilar al programa. ¡Así no es!”

Renzo Schuller se burló de Katia Palma. (Composición: Infobae)

Se pasó. En la edición más reciente de “Esto es Guerra” el 7 de noviembre, ocurrió algo inesperado durante el segundo día en el que Katia Palma estuvo a cargo de la conducción. El conductor Renzo Schuller parecía extrañar a su excompañera y la confundió al nombrarla como ‘Johanna San Miguel’.

Tal como se anticipaba, esta situación provocó la incomodidad de la actriz en plena transmisión en vivo, evidenciándose un gesto de molestia en su rostro. Como es de conocimiento público, la relación entre ambas no es buena, y esto se ha vuelto aún más tenso ahora que Katia está a cargo del reality de América Televisión.

Todo sucedió cuando los conductores Katia y Renzo comenzaron el programa presentando a los jóvenes en el set. Fue en ese momento cuando Schuller llamó a Palma por el nombre de Johanna San Miguel. “Bienvenida nuevamente mi querida Johanna San.... uy no. Es la costumbre”, sostuvo en un inicio el conductor.

Katia no pudo soportarlo; las palabras inesperadas de su compañero la sorprendieron tanto que en un principio decidió abandonar el set. No obstante, la exintegrante de Latina regresó decidida a no quedarse en silencio y le respondió firmemente con un ‘no es así’, solicitando además la llegada de Adolfo Aguilar para reemplazar a Schuller.

“¡Desde cuando entra Adolfo Aguilar al programa. ¡Así no es!”, protestó Katia Palma entre risas mientras su compañero intentaba abrazarla para pedirle disculpas. Renzo solo pudo decir que fue un lapsus debido a la costumbre de trabajar con Johanna. “No, no, escúchame, es la costumbre”, dijo el presentador. “Así no es, así no es”, agregó la conductora.

Vale recalcar que, como se especuló desde inicios de octubre, Katia Palma iba a ser la nueva conductora de Esto es Guerra en reemplazo de Johanna San Miguel, quien se fue de viaje por sus puestas en escena. Todavía no se sabe, si Katia continuará en el programa.

Katia Palma feliz por su debut en Esto es Guerra

La aparición de la comediante Katia Palma como la nueva conductora en sustitución de Johanna San Miguel en “Esto es Guerra” causó sorpresa entre muchos de sus fanáticos. Expresó su felicidad por haber aceptado la invitación del renombrado productor Peter Fajardo.

“Cuando recibo la invitación de Peter (Fajardo) me sentí feliz de trabajar con gente que ya había estado antes. El programa me parece entretenido, aparte de ser muy sintonizado. Estamos acá para ayudar para que el programa crezca, ese es el objetivo. Los nervios normales que todo el mundo puede sentir para un estreno, pero creo que tengo la suficiente experiencia para vacilarme mucho. Creo que voy a entrar bien al programa”, dijo en un inicio.

En relación con su co-presentador, Renzo Shuller, Katia destacó que formarán un equipo sólido debido a su larga amistad con el actor. Aunque dejó claro que no descarta la posibilidad de compartir el set con Johanna San Miguel en algún momento futuro.

“A Renzo lo conozco muchos años y somos amigos, creo que ahí estoy segura. Aparte, Renzo tiene tantos años en la conducción del programa que creo que va a haber un buen resultado. Lo importante es divertirnos porque el programa ya funciona, nosotros somos simples guías porque los protagonistas son los chicos. Yo me siento contenta y segura con Renzo al lado”, mencionó a Trome.