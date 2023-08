El desconsolado llanto de ‘Tomate’ Barraza: “Hubiese querido tener una carrera limpia”

Tomate Barraza llora frente a Giancarlo Granda | Youtube 'El Flaco Granda'

El actor y cantante Carlos Barraza no pudo evitar derramar algunas lágrimas en una reciente entrevista con el periodista Giancarlo Granda, tras su reciente escándalo mediático con Vanessa López, madre de su segunda hija.

El popular ‘Tomate’ recordó su trayectoria artística, donde ha protagonizado más de una polémica debido a su carácter impulsivo. En el canal de Youtube ‘El Flaco Granda’, el sobrino del ‘Chato’ Barraza admitió que - en algún momento - ha renegado de la vida que lleva.

“Imagínate, ser tan bendecido (…) he renegado de mí, he dicho ‘no quiero esto, pero tengo esto’. Tengo a mis padres vivos, a mis hijas sanas, he tenido esos cuatro maestros y, a veces, soy tan estúpido que le digo a la vida ‘no tengo nada’”, dijo con la voz quebrada.

Carlos Barraza recordó que tuvo cuatro grandes maestros, quienes le enseñaron a cómo desenvolverse en televisión: Raúl Romero, Ricky Tosso, Adolfo Chuiman y su tío, el ‘Chato’ Barraza.

‘Tomate’ Barraza se arrepiente de sus escándalos

El cantante de salsa reconoció que su carrera artística se ha manchado por múltiples escándalos. Hasta hace poco, su expareja Vanessa López denunció que él fue víctima de la agresión, donde el locutor de radio le rompió una uña.

“Yo digo: ‘Me hubiese gustado no tener tantos escándalos en mi vida, hubiese querido tener una carrera limpia’. Pero es lo que la vida me dio y es lo que yo en algún momento quiero desaparecer”, comentó frente al ‘Flaco’ Granda.

Luego agregó: “No puedo renegar con la vida que ha sido tan grata conmigo (...) ¿y me vas a decir que Dios no existe porque te peleas con la mamá con tu hija?, ¿o porque se te cae un show?, ¿o por qué no te llaman de la televisión? (....) Yo entiendo que hay cosas que no debieron suceder, pero estas cosas te hacen más fuerte, te hacen más pensar”.

En esa línea, ‘Tomate’ Barraza le mandó una indirecta a su expareja Vanessa López, quien contó detalles de su forcejeo en ‘Magaly TV La Firme’.

“Si bien es cierto, las personas tienen todo el derecho de decir cosas que no están bien vistas, a veces se exceden. Claro que voy a defenderme, pero si tengo que decir algo, no lo voy a decir en televisión nacional, para qué hacerlo público”, sostuvo.

¿Tomate Barraza agredió a Vanessa Lopez?

El pasado miércoles 16 de agosto, Vanessa López confesó que ‘Tomate’ Barraza fue violento con ella. La modelo detalló que, debido a los forcejeos, el locutor de radio le rompió una uña y descuadró una puerta de su casa.

“Sé que muchos están indignados de la manera en que justifique el comportamiento de Carlos, el día que vino a mi casa, pero me manipuló para quedarme callada y defenderlo diciendo que perdería su trabajo”, explicó en un inicio.

‘Tomate’ Barraza expresó su molestia por los comentarios realizados por su expareja y lanzó un comunicado donde anunció tomará medidas legales contra su expareja, pues no se siente cómodo con la exposición mediática.

“La señora, cada vez que aparece en los medios, es para acusarme de infidelidades o cuestionar mi vida privada. (…) Tomaré las medidas en el campo legal para salvaguardar mis derechos como padre y porque no soy piñata de nadie”, escribió el salsero.