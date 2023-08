A qué hora juegan Inter Miami de Lionel Messi ante Cincinnati en Perú: duelo por semifinal de US Open Cup 2023

A qué hora juegan Inter Miami de Lionel Messi contra Cincinnati por semifinal de US Open Cup 2023 en Perú.

Inter Miami de Lionel Messi se medirá en condición de visitante contra FC Cincinnati el miércoles 23 de agosto en un duelo válido por las semifinales de la US Open Cup 2023. El TQL Stadium será el escenario de este encuentro de dos equipos que apuntan a hacerse con el certamen que reúne a todos los clubes de los Estados Unidos, incluyendo los amateurs.

El conjunto que lidera el astro argentino parte como favorito para alzar el título, ya que viene de salir campeón de la Leagues Cup luego de vencer por 10 a 9 en la tanda de penales a Nashville SC tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. ‘Lio’ fue la gran figura por su gol en el cotejo, además de convertir en la pena máxima.

El ‘10′ de la selección argentina no ha parado de consechar triunfos desde que fichó por el elenco de las ‘garzas’. Acumula siete compromisos jugados de manera consecutiva, obteniendo diez goles a su favor y una asistencia. Por tal motivo, el club cuyos propietarios son los hermanos Mas y el inglés David Beckham, no quieren dejar de celebrar y apuntan a consagrarse en la US Open Cup. Los refuerzos como Jordi Alba y Sergio Busquets también se suman a la causa.

El efusivo abrazo entre Lionel Messi y David Beckham luego del título de la Leagues Cup que Inter Miami consiguió ante Nashville. (Getty Images)

Por su parte, FC Cincinnati intentará trasladar su buen momento en la Conferencia Este de la MLS 2023, donde es el líder con 51 puntos, sacándole ocho unidades a su máximo perseguidor New England Revolution. Por tal motivo, se trata de uno de los mejores equipos de los Estados Unidos y que tratará parar la racha positiva de Inter Miami desde que contrató a Lionel Messi.

¿Cómo le fue a Inter Miami en US Open Cup 2023?

Inter de Miami inició su camino en la US Open Cup 2023 enfrentando en tercera ronda al Miami FC, al que venció por penales tras empatar 2-2. Posteriormente, en la cuarta ronda superaron 1-0 al Charleston Battery. En octavos de final derrotaron 2-1 al Nashville SC y en cuartos superó por 1-0 a Birmingham Legion.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Cincinnati en Perú?

El encuentro entre Inter Miami de Lionel Messi y FC Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup 2023 en Perú se disputará a las 18:00 horas el miércoles 23 de agosto. En el mismo horario se podrá ver en Colombia y Ecuador. En tanto, en Chile, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela comenzará a las 19:00 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay se realizará a partir de las 20:00 horas. Solo en México se visualizará a las 17:00 horas.

Canal TV del Inter Miami vs Cincinnati

El partido entre Inter Miami de Lionel Messi y FC Cincinnati podrá verse en Argentina en TyC Sports. En Sudamérica se transmitirá en la misma cadena, pero en la versión internacional por la plataforma de streaming. Asimismo, los canales autorizados en Estados Unidos son Peacock, Telemundo Deportes, Paramount+, CBS Sports, Pluto TV y Universo.

Inter Miami de Lionel Messi jugará ante FC Cincinnati en las semifinales de la US Open Cup 2023 a las 18:00 horas de Perú.

Inter Miami vs Cincinnati: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Sergio Busquets, Dixon Arroyo, Benjamin Cremaschi; Lionel Messi, Robert Taylor y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino

Cincinnati: Alec Kann; Yerson Mosquera, Matt Miazga, Ian Murphy, Alvas Powell; Obinna Nwobodo, Júnior Moreno, Álvaro Barreal, Luciano Acosta; Aaron-Salem Boupendza y Brandon Vázquez DT: Pat Noonan

Último enfrentamiento

La última vez que Inter Miami y Cincinnati se midieron sucedió el 1 de abril de este año, cuando Lionel Messi aún no pertenecía al conjunto de las ‘garzas’.

Este compromiso se llevó a cabo como parte de la jornada 6 de la MLS 2023 y el cuadro ‘naranja y azul’ se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Yerson Mosquera. El zaguero colombiano cabeceó con comodidad luego de un centro bien ejecutado por Álvaro Barreal a los 49 minutos de la primera mitad.