Designan como presidente de la Comisión de Trabajo a legislador que agredió a colega en el Congreso

Congresista Pasión agredió al legislador Juan Burgos|Video: Martín Hidalgo

Una más del Congreso de la República. Durante la conformación e instalación de comisiones ordinarias, a la representación nacional no se le ocurrió mejor idea que darle el grupo de Trabajo a quien golpeó a un colega durante su horario y espacio laboral, y considera que ello fue algo positivo.

“Eso fue una casualidad [golpear a un congresista]. Todos los días nos agredían, hasta ahí yo veía e incluso que se insultaban frente a frente. Desde esa fecha [día que sucedió la agresión] nadie se insulta, y esa acción también fue positiva. Fue ese incidente que nos ha hecho reflexionar a todos para que podamos mantener nuestra postura y respeto entre nosotros”, mencionó ante la prensa.

“Hasta ahorita nadie se agrede. Tiene que haber una cosa que debe sobresaltarse para que uno puede corregirse”, agregó y aclaró que inculca “valores”, pese a la cobarde agresión que protagonizó a nivel nacional.

Como se recuerda, luego de más de 15 días del hecho contra el congresista Juan Burgos, el Pleno decidió suspender por 120 días de la función pública, así como la aplicación del descuento de sus haberes durante el mismo periodo, al integrante del Bloque Magisterial.

Pasión Dávila justifica agresión contra su colega Juan Burgos|Carlos Villarreal (@KikesitoVH)

“No creo que esté dentro de las condiciones para presidir”

La legisladora Gladys Echaíz fue una de las primeras en cuestionar su preparación para el puesto. “No creo que esté dentro de las condiciones o mínimas exigencias para presidir una comisión, no sé si es abogado, no sé qué cosa será o si es especialista de trabajo. No sé de qué manera podría conducir una evaluación, análisis o reformas de las normas laborales”, expresó ante la prensa.

Otro de los parlamentarios en pronunciar su rechazo fue Alejandro Cavero (Avanza País). A través de su cuenta oficial de Twitter, calificó su designación al frente del grupo de trabajo como una “pésima decisión de la bancada del Bloque Magisterial”.

“Pasión Dávila, un congresista suspendido por golpear a un compañero de trabajo en el local de trabajo, durante horario de trabajo, es hoy el presidente de la comisión de trabajo”, escribió y, desde el Hemiciclo, sostuvo que era “vergonzoso, pero que la valla de presidentes en ese grupo no es muy alta”.

Alejandro Cavero cuestiona designación de Pasión Dávila como presidente del grupo de trabajo. | Infobae Perú / Camila Calderón

Cabe mencionar que su elección para el periodo anual de sesiones 2023-2024 fue por unanimidad. “Nuestro compromiso es con la clase trabajadora, desde las trabajadoras del hogar hasta los obreros de las empresas mineras, que día a día entregan su vida por un sueldo que no es recompensable con el trabajo que hacen”, Dijo Dávila tras su nombramiento.

¿Quiénes son los otros integrantes de la Comisión de Trabajo?

Los otros integrantes que serán parte de la Comisión de Trabajo son Isabel Cortez Aguirre (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y Cruz Zeta Chunga (Fuerza Popular), como vicepresidenta y secretaria, respectivamente. La segunda al mando instó a dejar de lado los colores políticos y apostar por la defensa de todos los trabajadores. Necesitamos que se elaboren leyes en defensa de esa población”, acotó.

Mientras que Zeta Chunga expresó que, desde su posición de secretaria, trabajará por las necesidades de todos los gremios del sector con el propósito de prevalecer sus derechos fundamentales.

En la sesión también acordaron que se reunirán todos los martes a las 16:30 horas al interior del Congreso. Sobre la posibilidad de realizar sesiones descentralizadas, el titular de la comisión no lo descartó, pero indicó que ello deberá ser fundamentado.

Parlamentarios serán parte del periodo anual 2023-2024 | Congreso

¿Quiénes fueron los integrantes del periodo 2022-2023?

Tal como se ve en la imagen, en el anterior periodo, la comisión tuvo como presidenta a la congresista Sigrid Bazán Narro (Juntos por el Perú), en la vicepresidencia a Miguel Ángel Ciccia Vásquez (Renovación Popular), y como secretaria a Lucinda Vásquez Vela (Bloque Magisterial).