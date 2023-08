Pedro Castillo: PJ señala que no es de su “competencia” informar al INPE las restricciones del sobrino

Imponen reglas de comparecencia con restricciones para el sobrino de Pedro Castillo. Canal N

El Poder Judicial emitió un comunicado al conocerse que Gian Marco Castillo visita al expresidente Pedro Castillo, a pesar de que se le ordenó reglas de conducta. Esto luego de estar investigado por el presunto delito de colusión agravada de una organización criminal que se había enquistado en Palacio de Gobierno.

El ente de justicia recordó que las reglas de comparecencia restringida se dieron a conocer de manera pública y previa notificación. Asimismo, a raíz de las imágenes difundidas por Canal N, donde se visualiza el ingreso del coimputado, indicó que la Fiscalía de la Nación puede solicitar la variación de la medida.

“El Ministerio Público está habilitado por el Código Procesal Penal a promover su revocatoria [...] De este modo, a diferencia de las comunicaciones, prisiones preventivas, órdenes de libertad u otros similares, no se advierte la existencia de una norma autoritaria que dispongan a los órganos de justicia para que oficien a instituciones públicas o privadas a fin de que se moritoree el cumplimiento de las reglas de conducta”, se lee.

Es así como sostiene que la Fiscalía es la entidad “que debe accionar” al conocerse que no se respetó la disposición. Al igual que no mencionan que no les corresponde notificar al INPE, luego de las declaraciones de Javier Llaque, presidente de la institución.

“No resultaba de competencia de este Poder Judicial el informar al Instituto Nacional Penitenciario o a la Policía Nacional del Perú sobre cada regla de conducta de cualquier procesado”, manifestaron.

En otro momento, mencionó que si piden la variación de estas restricciones, lo podrán fundamentar ante el juez. “Si el Ministerio Público considera pertinente extender los alcances de restricciones impuestas [...] respecto a personas ajenas de su propio proceso, deberá fundamentar debidamente su solicitud”, agregaron.

INPE señala que no fueron informados

Javier Llaque, titular del INPE, afirmó que no tenían conocimiento de las restricciones sobre el familiar del expresidente que lo visitó en al menos dos oportunidades. En este sentido, señaló que el ente de justicia nunca les notificó.

“Ocurre esto porque el Poder Judicial no nos informó de estas restricciones. Hemos hecho gestiones al enterarnos de ciertas visitas y se ha impedido que ingresen al penal por mandato judicial, pero en este caso no nos informaron”, declaró a Canal N.

Además, pidió que se le informe a la institución si existen otros casos vinculados al exmandatario chotano. “Nada les cuesta mandarnos un oficio y decir quiénes son, de inmediato actuaremos”, agregó.

Por otro lado, dio a conocer que Henry Shimabukuro llegó hasta las instalaciones del penal para visitar al exmandatario, pero no se le permitió ingresar al ser notificados. A su vez, invocó a que trabajen “juntos”.

“El 4 de julio nos avisaron que el señor Shimabukuro no entraba y el mismo 4 se quedó en la puerta y no ingresó”, precisó Llaque.

A pesar de que todavía no fueron notificados, aseguró que el sobrino del exjefe de Estado no podrá ingresar “al ser un hecho público” y no se necesita comprobarlo. Y recalcó que todo debe ser notificado.