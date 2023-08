Guillermo Bermejo dice que aclarará todo por tercera vez en nuevo juicio oral por presunta afiliación terrorista

La Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada inició e instaló un nuevo juicio oral contra el congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, por la comisión del presunto delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Este nuevo enjuiciamiento se da por orden de la Corte Suprema, específicamente la Sala Suprema Penal Transitoria, que en diciembre de 2022 anuló la sentencia de la Segunda Sala Penal Liquidadora Transitoria Nacional que absolvió a Bermejo Rojas.

Durante el inicio de la audiencia, el fiscal adjunto superior titular Luis Alberto Pinto Saavedra, de la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo y delitos conexos, solicitó la suspensión de la misma en razón de que reemplaza al fiscal a cargo del caso de Bermejo, Gino Quiroz Salazar, quien se encuentra de vacaciones hasta el 23 de agosto.

En este punto, el parlamentario de Cambio Democrático-Juntos por el Perú intervino para pedir a los jueces Juan Santillán Tuesta, Máximo Maguiña Castro y Francisco Mendoza Ayma tener en cuenta que el Pleno sesiona miércoles y jueves.

“Como algunos de ustedes saben, soy congresista de la República y justamente los días miércoles y jueves tenemos Pleno desde primeras horas de la mañana. Les doy este dato para que lo tengan en cuenta. Hay fechas en las que definitivamente no podemos faltar al Congreso. Igual, yo obviamente, toda mi disposición para que esto por tercera vez se pueda aclarar”, dijo Bermejo.

El abogado del parlamentario, Ronald Atencio, dijo que se podría prescindir de la presencia de su cliente en algunas sesiones. Sin embargo, el director de debates le precisó que ello lo determinará la sala. La audiencia se reanudará el viernes 25 a las 11:00 am.

Corte Suprema anuló sentencia a favor de Bermejo

En diciembre de 2022, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la sentencia de la Segunda Sala Penal Nacional Liquidadora Transitoria que absolvió de la acusación fiscal a Guillermo Bermejo.

La Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo —que llevaba el caso de Bermejo antes de la reorganización dispuesta por Patricia Benavides— solicitaba 20 años de prisión, inhabilitación y una reparación civil de 100.000 soles a favor del Estado.

Esta fue la segunda ocasión en que la Corte Suprema declaraba nulo una sentencia absolutoria a favor de Bermejo por supuesta afiliación a organización terrorista.

El principal argumento para anular la resolución de la sala superior, según la Corte Suprema, es que no se llevó a cabo una valoración integral de las declaraciones de los colaboradores eficaces y no se efectuó una correcta valoración y apreciación de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Las imputaciones contra Bermejo

La Fiscalía le imputa a Guillermo Bermejo, a quien se le conocería como ‘el Che’, dos hechos: el supuesto desplazamiento “de manera consciente y voluntaria” a campamentos terroristas para reunirse con Víctor ‘José’ Quispe Palomino, Jorge ‘Raúl’ Quispe Palomino y la presunta formación que recibió en “adoctrinamiento ideológico y político”, así como “adiestramiento sobre el uso de armas de fuego”.

Durante el anterior juicio oral, Bermejo Rojas negó todos los cargos y aseguró no haber firmado alguna acta de sujeción a un “fanatismo criminal”, referencia a Sendero Luminoso.