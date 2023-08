Nicola Porcella se quiebra por el mensaje de su hijo previo a la final de ‘La Casa de los Famosos México’. TikTok.

Nicola Porcella es uno de los favoritos de ser el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ y estaría a pocas horas recibir el gran premio de 4 millones de pesos mexicanos en la gala final que se realizará este domingo 13 de agosto.

En los últimos días, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ a recibido varias sorpresas por parte de su seguidores mexicanos como las ‘Nicolitas’ y el ‘Ejército Porcella’, quienes le han llevado globos con frases de aliento y un show de drones por la noche.

Además, varios artistas han visitado a los participantes que aún están en la casa; Wendy Guevara, Poncho De Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio para darles aliento y alegría. Entre ellos fueron; Los Ángeles Azules, María Becerra, Paulina Rubio, Beto Cuevas, entre otros.

Pero una de las sorpresas que quebró al peruano ha sido una segunda carta que le envió su hijo Adriano de 10 años desde Perú. Su engreído le escribió un extenso texto, en el cual le cuenta que nunca le perdió la fe en que llegaría a la final y lo mucho que lo extraña.

“Hola pa ya estás en la final y no sabes lo emocionado que estoy, te fuiste diciendo que ibas a durar una semana. Pero para mí ya eres el primer finalista. Yo lo dije desde que comenzó el programa, que ibas a llegar a la final y se cumplió. Eres el mejor y hasta que acabe el programa yo te voy a estar apoyando porque para mí ya eres el ganador. Porque aunque no sepas multiplicar, sabes como ganar y disfrutar. Un saludo para todos, Arriba el Team Infierno. Te extraño pa. Para el mejor papá del mundo”, dice el mensaje.

Sus compañeros Emilio Osorio y Poncho De Nigris no pudieron evitar quebrarse y también derramaron algunas lágrimas por los mensajes que recibieron de sus familias, pero también por lo que escuchaban de parte de su compañero peruano.

El modelo peruano de lograr ganar ‘La Casa de los Famosos’ podría ganar el premio de 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. En caso Nicola Porcella sea el vencedor de la primera temporada del reality de convivencia azteca, se llevaría a casa más de 800 mil soles.

¿Qué haría Nicola Porcella con el dinero?

En las primeras emisiones de ‘La Casa de los Famosos’, Nicola Porcella contó qué haría en caso de ganar el concurso mexicano. Según le dijo a sus compañeras, le gustaría que su hijo Adriano se mude con él a México y que su madre ya no se preocupe más por su situación económica. Se sabe que le entregó “todos los ahorros de su vida”, luego que el modelo se quedara sin trabajo en Perú.

“Si es que gano, le mando (a mi mamá) una plata mensual y me traigo a mi hijo por fin acá. Busco qué hacer con esa plata, reinvertirla y le pago a mi mamá, que tenga sus ahorros y los guarde. Ella no duerme porque me dice que no tiene ahorros porque me los dio a mí”, destacó.

Nicola Porcella explica los motivos por los que debería ganar

La conductora Galilea Montijo de ‘La Casa de los Famosos’ le preguntó a cada uno de los participantes por qué deberían ganar el premio mayor y Nicola Porcella comentó que sería el público de mexicano, quien decida si él sea el ganador.

¿Por qué deberías ganar ‘La Casa de los Famosos México’?, le consultó la bella presentadora de TV. “Si debería o no debería eso lo decide el público, si lo merezco o no. ¿Si me gustaría ganar?, obviamente si me gustaría, primero por toda la gente que me apoyo desde que llegué acá y segundo no es un premio para mí, sino para mi familia”, respondió Porcella.

Nicola Porcella aseguró que en el país azteca ha tenido una segunda oportunidad y el premio se lo dedicaría a su familia. “México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida y aprender de mis errores y empezar desde cero. Y siento que mi familia se merece esa misma oportunidad. De ganar se me abrirían las puertas de poder darle esa oportunidad”, dijo.

“Para mí la familia es lo primero porque son los que estuvieron siempre conmigo. Yo he venido hacer la persona real que soy y se lo dejo al público, igual ya me siento un ganador de estar al lado de todos ellos. Y que el público haya votado por mí cuando estuve nominado”, finalizó.