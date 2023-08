Usuarios quedaron atrapados en el pasillo de Cineplanet de San Miguel: “Pudo terminar en tragedia”

Usuarios reportaron que quedaron atrapados en una de las salidas de Cineplanet en San Miguel|VIDEO: Jery Mundaca (TikTok)

A través de un video publicado en TikTok, un usuario dio a conocer que se quedaron atrapados cuando intentaron abandonar el establecimiento por una de las salidas de Cineplanet, ubicado en el distrito de San Miguel. Sin embargo, la puerta estaría con seguro, por lo que las personas tuvieron que quedarse en el lugar por algunos minutos.

El material audiovisual fue difundido por Jery Mundaca, quien menciona que quedaron encerrados en una de las cadenas de cine. Al menos diez personas estuvieron en el lugar hasta esperar que un personal de la empresa privada los pueda abrir.

Asimismo, se puede observar un letrero con la señalización de “Salida”, pero la puerta no podía abrirse. Es así como los minutos pasaban y algunos usuarios decidieron sentarse en el piso del pasillo para esperar a que alguien se pueda dar cuenta que hay personas en esa parte.

“Aquí nos encerraron en Cineplanet [...] pudo llegar a mayores”, se escucha decir en el material.

Usuarios se quedan atrapados en reconocida cadena de cine en San Miguel|Jery Mundaca Olivos

“¡Auxilio! Me está dando ataque de pánico”, se escucha decir a otra persona que estaba en el lugar.

El hecho habría sucedido en la última función de la película, por lo que el centro comercial cierra sus puertas y el único acceso sería por esta parte. De este modo, los clientes no podrían regresar.

Reacciones y comentarios

Al difundirse el video, algunos lo tomaron como una diversión, pero otros tuvieron algunos comentarios críticos por el peligro evidente que puede ser en caso suceda algún sismo e incluso un incendio que podrían entrar en una situación de desesperación.

“Yo también me he quedado en encerrada en ese cine en el 2002 aproximadamente, era niña [...] no abren las puertas. Qué peligroso”.

“Dios mío no, entro en pánico”. “Cuando es la última función y todo el mall está cerrado se sale por ahí que es puerta a la calle”, señaló otra persona. “Obvio me da ataque con esos gritos […] siempre se guarda la calma [...] más allá de la chacota, uno nunca sabe a quién tiene a lado”, comentó.

“Una vez me pasó con mi primo y estábamos ambos sin celular yo entré en ataque de pánico hasta que una señora me escuchó gritar y se asustó, pero nadie de Cineplanet pasa”, menciona. “Da risa, pero si hubiera un incendio pudo haber terminado en tragedia”, escribió otra persona.

A raíz de este video, de acuerdo con los testimonios de los usuarios no sería la primera vez que sucede un hecho similar. Además, del peligro que significa para decenas de personas que acuden para distraerse en familia.