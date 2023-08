Jennifer Barrantes fue destituida del Miss Perú Mundo y hace denuncia contra la organización: “No me parece justo”. | Amor y Fuego.

Jennifer Barrantes ya no es más Miss Perú Mundo, así lo dio a conocer el programa ‘Amor y Fuego’ en un informe. De acuerdo a las declaraciones de la modelo, ella fue destituida de este cargo de manera injusto, pues el director de esta organización decidió quitarle la corona sin una razón.

Te puede interesar: Pamela Vértiz y su anécdota más recordada durante cobertura por Fiestas Patrias: “Corrí detrás de Alberto Fujimori”

Según el relato de la joven, Tito Paz le envió un mensaje a través de Instagram para decirle que ya no era su reina de belleza, esto pese a que siempre estuvo comprometida con los eventos que implicaban su título.

Además, Jennifer Barrantes contó los malos tratos que tuvieron con ella dentro de la organización del Miss Perú Mundo, como cuando no le hicieron entrega de una corona, en su lugar, solo recibió una tiara, la cual solo debía ser utilizada en casos de emergencia.

Jennifer Barrantes ya no es la Miss Perú Mundo.

La modelo sostuvo que la organización le dijo que en un plazo de tres días le iban a entregar la corona, pero este objeto nunca llegó a sus manos, pues le dijeron que la persona encargada de hacer la corona no respondía las llamadas de los organizadores del Miss Perú Mundo.

Te puede interesar: Farik Grippa conversó con Sergio George luego del conflicto por contrato: “Fue civilizado”

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, ella decidió contactarse con otro joyero para encargarle su corona, pues no estaba dispuesta a seguir presentándose en los diferentes eventos que tenía con una simple tiara.

“Me dijeron que era una corona de emergencia y que la otra no llegaba porque la persona que la mandaron hacerla no respondía. Así esperé tres días, tres semanas, esperé meses, era vergonzoso presentarse con una tiara (...) Pude comunicarme con Alejandro Raez, me mandó hacer una corona nacional para representar al certamen y me hizo una hermosa corona”, indicó.

Jennifer Barrantes.

Por su parte, Tito Paz salió a defenderse y explicó los motivos de la expulsión de Jennifer Barrantes del Miss Perú Mundo. Según contó, la modelo no acudía a las clases que se le programaron. Ante su falta de dedicación, él tomó la drástica decisión de separarla de manera definitiva.

Te puede interesar: Ranking de Disney+ en Perú: estas son las películas más populares del momento

“Nosotros tenemos muchas personas que la quieren apoyar, ayudar en el tema de preparación, profesores de oratoria, pasarela, etiqueta. Tengo los mensajes escritos de ellos, retirándose del apoyo que le daban a Jennifer porque no acudía a las clases ni siquiera en forma virtual, porque ella decía que los horarios no eran de acuerdo con lo que elle tenía”, indicó.

Jennifer Barrantes desmiente a Tito Paz

Al escuchar las declaraciones de Tito Paz, Jennifer Barrantes señaló que fue ella la que consiguió profesores de modelaje y etiqueta, pues no tenía el apoyo de la organización en ese momento. “Todo lo que tengo y he conseguido para dar realce a la organización ha salido de mi bolsillo”, comentó molesta.

En otro momento, la joven no pudo evitar mostrar su indignación al saber que el organizador del Miss Perú Mundo había dicho que la expulsó por su falta de dedicación, cuando fue totalmente lo contrario. “No me parece justo que alguien salga a decir tantas cosas de ti, aun sabiendo lo bien que te has portado”, añadió.

Para finalizar, la modelo no dudó en decir que Tito Paz se encontraba mintiendo descaradamente en ese momento. “Tú me preguntas que Tito está mintiendo, sí está mintiendo”, fue lo último que señaló.