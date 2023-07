Jaden Smith se quedó impresionado con casaca que le regaló un diseñador peruano. (Instagram)

Brawans Zamalloa, diseñador de origen cusqueño, dejó sorprendido a Jaden Smith con una de sus creaciones. El talento nacional utilizó sus redes sociales para dar a conocer el preciso momento en el que se acerca al hijo del reconocido actor Will Smith para darle la casaca que había preparado para él.

El peruano se encontraba en Miami, Estados Unidos, al igual que el artista internacional, por lo que aprovechó para entregarle una de sus creaciones. En las imágenes se puede ver al joven de 25 años mostrando la chaqueta que lleva en la parte exterior el nombre de su álbum debut como rapero junto a un retrato de él sobre un arcoíris, mientras que por dentro hay una contundente frase.

“Tú no eliges a tu familia, ellos son un regalo de Dios para ti, como lo eres para ellos”, son las palabras que Brawans Zamalloa plasmó en la parte interior con colores blanco y negro, rodeados de otras figuras en tonos más claros. Asimismo, se le escucha a Jaden Smith muy agradecido por el regalo y no duda en presumirlo.

Jaden Smith agradece gesto de diseñador peruano. (Instagram)

Siguiendo en la misma línea, el diseñador nacional logró tomarse algunas fotografías con Jaden Smith y a través de su cuenta oficial de Instagram no dudó en compartirlos. “Jaden Smith muchas gracias. Realmente aprecio tu humildad hacia mí”, escribió en su primera publicación, donde aparece posando muy feliz al costado del actor.

“Los abrazos son algo indescriptible. Nunca se sabe cuándo será el último. Solo me queda decir, gracias Jaden. No tengo las palabras como explicarlo, señores. Mi ropa, mi marca que lleva mi nombre extraño salió de uno de los barrios más pobre de Arequipa y hoy estamos en Miami. Es como si la vida se estuviera encargando o si los planes de Dios son tan grandes que no logro entenderlos”, se lee como descripción de otro post en la cual comparte más fotos con el artista.

Las publicaciones de Brawans Zamalloa generaron múltiples reacciones por parte de los usuarios, quienes aplaudieron sus logros y le enviaron buenos deseos. “Te mereces todo hermano. Qué orgullo ver como luchas por tu sueño”, “Paso a paso lo estás haciendo”, “Representado a Perú”, “Inspiras demasiado”, “Eres un capo en lo que haces, sigue así y con la humildad que te caracteriza”, fueron algunos de los comentarios.

Jaden Smith y el diseñador peruano. (Instagram)

Recordemos que, no es la primera vez que Brawans Zamalloa hace noticia por regalarle una de sus creaciones a una estrella mundial. En agosto de 2022, el peruano aprovechó que J Balvin iba a brindar un concierto en Arequipa para ir a su encuentro y entregarle una casaca personalizada. Tras mostrarle su arte, el diseñador le leyó un texto que escribió para él, donde entre lágrimas resalta lo mucho que lo había inspirado.

El reguetonero quedó muy agradecido y no dudó en pedir una foto con el talento nacional y grabó un video para subirlo a su red social, expresándole su sentir por este detalle. “Estamos en Arequipa, un parcero me trajo esto (mostrando la prenda), bien, bien. Muchas gracias. Un abrazo”, se le escucha decir en su cuenta de Instagram, etiquetando al emprendedor.