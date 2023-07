Julinho descarta casarse con Brenda Carvalho: “Vamos 13 años juntos, ¿para qué cambiar?”

Julinho no quiere casarse con Brenda Carvalho.

Julinho y Brenda Carvalho han logrado una de las relaciones más sólidas de la farándula peruana. Los brasileros tienen más de una década juntos y nunca han sido vinculados en algún escándalo que ponga en peligro su relación. Sin embargo, al tener tanto tiempo unidos, muchos se han cuestionado si es que estarían próximos a dar el siguiente paso que sería el matrimonio.

Y es que ambos tienen una marcada diferencia de edad. Julinho tiene 57 años y Brenda tan solo 36, pese a ello todo parece estar muy bien entre los dos. Recientemente, el comentarista deportivo fue entrevistado por Perú 21 y se refirió a los planes de boda con su pareja.

Lejos de emocionar a sus seguidores con una posible fecha o decir que estaban planeando darse el sí próximamente, descartó por completo esta opción e indicó que ya llevan juntos varios años y si están bien esa manera no tendrían por qué cambiar.

“Nunca hubo planes de boda, para nada. Brenda ya fue casada y yo también. La idea no es esa. Ya vamos a cumplir 13 años juntos. Si funciona así, ¿para qué cambiar?”, fue la directa respuesta del exfutbolista.

Julinho confía plenamente en Brenda Carvalho

Hace unos meses, la noticia del ampay de la esposa de un exfutbolista paralizó la farándula peruana. Y es que con el adelanto del programa de Magaly Medina, diversos nombres comenzaron a especularse, entre tantos estuvo el de Julinho.

En redes sociales, los usuarios lamentaron que una mujer pueda haber sido la protagonista de una infidelidad y algunos creyeron que podría ser Brenda Carvalho. Ante ello, Julinho no se pronunció al respecto en su momento, pero con el paso de las horas se supo que fue Charlene Castro, entonces pareja del ‘Cuto’ Guadalupe.

Esta vez, el exintegrante del Sporting Cristal se refirió al momento en que intentaban involucrar a su pareja. Sobre ello, en conversación con Perú 21, mencionó que nunca dudó de la fidelidad de la bailarina brasilera, incluso recordó que anteriormente le sucedió algo similar y sacó cara por ella.

Brenda Carvalho y Julinho tienen más de 10 años juntos.

“La confianza es total. Yo nunca dudé, no es la primera vez que pasa eso. Yo una vez estaba en Brasil y Brenda salió a bailar con los amigos y todo el mundo decía ‘hay beso, hay beso’, entonces yo fui a la televisión y dije ‘imposible, yo conozco a Brenda’ y no había nada”, comentó al inicio.

Por otro lado, aseguró que luego de enterarse de la noticia le restó importancia y ni siquiera llamó a su pareja. Sin embargo, fue la propia Brenda quien decidió comunicarse con él para hablar al respecto y él solo atinó a reír. Además, comentó que en aquella ocasión por la expectativa comenzó a ganar gran número de seguidores en sus redes sociales.

Por esa razón, asegura que él confía plenamente en ella y sabe que el sentimiento es recíproco. Asegura que pondría las manos al fuego por la artista, pues sabe que no le sería infiel nunca. “No tuve miedo, Me maté de risa con Brenda. Yo sé la mujer que está a mi lado y Brenda no hace eso. Venimos de culturas diferentes y yo confío en mi mujer dos mil por ciento, no tengo miedo de poner mis manos al fuego porque Brenda no hace eso. Brenda me conoce, es como si yo le sacara la vuelta, ella sabe que es imposible”, finalizó sobre el tema.