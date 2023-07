Andrés ‘Rabona’ Vásquez, el peruano que luchó contra el racismo y triunfó en Suecia: su identificación con Balotelli y la anécdota con Piqué

Andrés Vásquez disputó toda su carrera en el fútbol europeo, precisamente en dos países, Suecia y Suiza. (Imago)

El 7 de mayo de 2007 fue un antes y un después en la vida de Andrés Vásquez, pues si bien en Suecia ya venía forjando su reputación, desde aquella fecha su nombre se volvió imborrable en el Perú. Contra Orebro marcó su primer gol en primera división con una impresionante ‘rabona’ desde fuera del área que repercutió en más de un continente. El video de aquella bella ejecución fue compartido de manera masiva en suelo ‘blanquirrojo’ y hasta su retiro no faltaron fanáticos que pedían su presencia en la selección, algo que nunca pasó.

‘Rabona’, apodo que lo acompañó desde que hizo ese golazo e incluso desplazó a sus verdaderos nombres, vive en Suecia desde los dos años, ya que su familia -como miles de otras- huyó de su patria por el terrorismo y crisis económica que los azotaba. No obstante, si bien no pudo encandilar a sus compatriotas con su talento, tal como lo hizo su abuelo, el compositor criollo Elsiario Rueda Pinto, con sus valses, mantiene un gran amor por su tierra natal.

Sin embargo, no todo fue felicidad para el hoy retirado atleta de 35 años, ya que fue víctima de episodios de racismo, que si bien los logró superar, mermaron sus ganas de seguir ejerciendo su profesión, acelerando su retiro. Infobae Perú, conversó con él sobre estos sucesos, su hinchaje por un histórico club local, su encuentro con Paolo Guerrero, la anécdota con un crack de talla mundial como Gerard Piqué, entre otros capítulos de su vida.

- ¿Cuáles fueron los motivos por los que tu familia decidió salir del Perú cuando apenas tenías dos años de nacido?

En parte fue por el conflicto interno que vivía el Perú. Puedo decir que en cierta forma mis padres fueron víctimas, al igual que toda la población peruana. Mi padre tiene un hermano que había estudiado en Rumanía y a través de él, que se había mudado a Suecia en 1985, se dio la oportunidad para nosotros.

- Al llegar a Suecia se establecieron primero en pequeños pueblos y luego pasaron a una de las ciudades más importantes de la nación... ¿En cuál de los dos se dieron tus inicios en el fútbol?

Yo empecé a jugar en un equipo pequeño de uno de los conos, por así decirlo, de los sitios más humildes de Suecia, donde mi familia cayó. Empecé en esos equipos de barrio a las afueras de la ciudad y a los 11 años pasé al equipo más grande de Suecia, el Gotenborg, por aquel entonces el club con más títulos. Fui a los juveniles y escalé hasta el primer equipo, campeonando en la liga.

- ¿En qué momento decidiste que sería tu profesión por más de una década?

Para mí siempre fue claro que iba a ser futbolista profesional, nunca fue un hobby. Al menos yo nunca lo vi así, estaba decidido. Desde chiquito me sentía superior a muchos de mi edad e incluso con los mayores me sentía capaz en la cancha y eso me daba la certeza que tenía buenas chances de llegar.

- Las cosas marchaban bien en el campo, con campeonato incluido, pero fuera no. Incluso compraste tu propio pase para desligarte... ¿A qué se debió tu salida?

Son varios factores. A la par que fui campeón y tener buenas actuaciones que me permitían escalar en mi carrera, también tuve problemas en el equipo como el racismo, por ejemplo, porque yo llegaba a una sociedad que aún no estaba tan abierta y que Gotemburgo, hasta entonces, no había visto un jugador extranjero como yo llegar a ser profesional y mucho menos campeón. Antes de mí, era un plantel de 25 futbolistas rubios básicamente. Yo tuve muchos problemas en ese proceso de socialización, de poder ser parte del grupo, más allá de lo que hacía en la cancha. En esos momentos pasaron cosas que fueron haciendo que me marche del equipo.

- ¿En algún momento tus agresores se contactaron contigo para ofrecerte disculpas?

Hubo gente que se contactó conmigo, que me pidieron disculpas. Pero tengo que dejar en claro que Suecia es un país fantástico de muchas formas, que me trataron lindo. El tema (racismo) era algo cultural, socioeconómico. Cuando llegamos a Europa era para buscar un mejor futuro, algo similar con lo que pasa con los venezolanos cuando llegan a Lima, en condiciones desafiantes.

- ¿Cómo tomaste la decisión de contar tu testimonio en el capítulo de un libro?

Cuando Marcus Berg le dice mono de mierda a un jugador del Brondby (Lebogang Phiri en 2016), yo pongo en mis redes que esto me pasó en Gotemburgo y todos sabían esto. Un periodista me consultó por qué ponía eso y le respondí que le iba a escribir 10 páginas de todo lo que me había pasado en el fútbol sueco y las hice. Para que sea publicada empezaron a cambiar mi historia tanto, que les dije que no quería que se publicara de esa manera, pues de tanta modificación ya no era mi versión. Pasaron tres o cuatro años y un importante periodista deportivo, Erik Niva, me llama para hacer una anécdota de mi carrera. Le comenté sobre el texto de diez hojas que no fue publicado y él se comprometió conmigo a contar la historia. Así fue. Fue un reconocimiento.

- Dejaste Suecia para ir al Zurich de Suiza... ¿Por qué las cosas no salieron tan bien en ese cambio?

Yo ya me había desvinculado mucho, por todo lo que me había pasado a la par del fútbol. Esto lo puedo decir ahora con toda la experiencia que tuve. Eso me despistó. Me quitaron las ganas de permanecer en un medio que no es tan justo. Yo me identifico con lo que le pasó a Mario Balotelli. Es un jugador grande, que lo pudo ser mucho más, pero por temas de racismo no lo consiguió. Pero también admito que fue mucho de mi responsabilidad, ya que pude reaccionar de manera diferente a este desafío, pero no tuve las herramientas para entender el problema. Creo que me rebelé y no tuve más fe y motivación para llegar más lejos, pero no me arrepiento de nada.

Andrés Vásquez durante su etapa en FC Zurich de la liga suiza. (Jon Buckle - PA Images via Getty Images)

- Tuviste participación en las selecciones juveniles de Suecia, con exponentes de renombre como el propio Marcus Berg, Mikael Lustig y Ola Toivonen... ¿Mantienes contacto con alguno de ellos?

La verdad es que no tengo mucho contacto con ellos, no he podido coincidir con ellos después que compartimos vestuario en las divisiones menores. Justamente los que estás nombrando fueron con quienes peor me llevé en ese entonces y creo que fue por el tema de la alta competencia, es tanto dentro como fuera de la cancha, lo que llaman ‘argolla’ en el Perú.

- ¿Por qué decidiste no continuar jugando en la sub 21 de Suecia?

Cuando ellos me llaman para ir a la segunda selección, Perú me había llamado también, no me sentía en condiciones de tomar esa decisión en ese momento. Por eso decliné.

Andrés Vásquez jugó en todas las categorías juveniles de la selección sueca. (Daniel Nilsson/ Bildbyran)

- En tu carrera enfrentaste a estrellas de la élite futbolística que incluso salieron campeones mundiales como Hugo Lloris, Jerome Boateng o Gerard Piqué... ¿Tienes alguna anécdota con ellos?

Tengo una anécdota con Gerard Piqué. Estábamos jugando una calificación para la Eurocopa sub 17 y yo estaba en el mismo hotel que los españoles y en una ocasión me metí al ascensor con ellos, estaba solo y eran tres o cuatro de ellos. Justamente estaba Piqué, me acuerdo de él porque se distinguía del resto por ser el más alto y rubio. Yo estaba sin camiseta porque me había metido a la piscina y los jugadores murmuraban que estaba “bien fuerte”. Piqué se reía con sus compañeros y les dijo: “este habla español”. Me miraron y no tuve más remedio que aceptar que hablaba español. Piqué me delató y no sé cómo. Imagino que me vio la cara de latino.

- Si bien afirmaste varias veces que no rechazaste jugar por Perú, ¿por qué dudaste cuando ‘Chemo’ del Solar se comunicó contigo?

José Del Solar recién me pregunta si quiero estar en la selección cuando me manda la convocatoria. Él nunca me preguntó ni me comentó que me iba a llamar. No me preparó, que yo recuerde. Yo pensaba que no era el momento correcto, a pesar de que tengo mucho cariño por el Perú, estaba inseguro y yo mismo sentía que no estaba listo para esta decisión.

Andrés Vásquez junto a 'Chemo' Del Solar, exentrenador de la selección peruana. (Líbero)

- ¿Los escándalos extradeportivos de aquella época que rodeaban a la selección influyeron?

Sí, lo comenté con mi padre, por ejemplo. Decíamos “mira como está el fútbol peruano”. Estaba Manuel Burga en la Federación, era un deporte lleno de corrupción, de problemas y además en las Eliminatorias estaban mal. Incluso escuché a Juan Carlos Oblitas decir, mucho tiempo después, que “no se iba a llevar a un jugador por un gol”, como diciendo que yo era solamente un gol. Cada uno lo puede tomar como quiera, pero yo lo vi positivo, pues me involucró en lo que el proceso.

- Tu padre y tu familia son hinchas de Universitario, tú igual. Incluso hace algunos años te hicieron una nota en el Monumental con la camiseta ‘crema’ puesta... ¿Nunca te llamaron para ficharte?

Tengo mucha simpatía por la ‘U’, pero nunca me llamaron. No hubo negociaciones, sí intentos de acercarnos, pero nunca sucedió algo concreto. (…) Ahora que fui, que estuve varias veces en Lima, hospedándome en los últimos cinco años, entendí lo que Universitario significa para el Perú y para los hinchas. Dicho esto, sí me hubiese gustado jugar en algún momento, pero tampoco me arrepiento de no haberlo hecho.

'Rabona' Vásquez es hincha confeso de Universitario y le habría gustado defender la camiseta 'merengue' antes del retiro. (Panamericana)

- Otro club peruano sí te llamó... ¿Por qué lo rechazaste?

Con Cienciano si pasó, querían que vaya en algún momento de 2010. Estaban relativamente bien en la liga peruana. No acepté venir porque preferí quedarme en Europa con más opciones, en equipos de igual o un poco mejor nivel que aquí. Es más, yo sabía que muchos de los jugadores estaban buscando salir al extranjero.

- ¿Cómo fue aquel año nuevo que recibiste con Paolo Guerrero?

Estuve en una fiesta de La Marina y a la medianoche agarré un taxi con un amigo brasileño que vino con nosotros a Lima y después de celebrar con la familia nos fuimos a la discoteca de un centro comercial. Ahí conocí a Paolo Guerrero, estaba con Diego Penny y otros más. Lo saludé y es un tipo muy sano, humilde, buena gente. También me lo encontré en Dubai, en un campamento de entrenamiento que tenía con el Hamburgo. Después jugamos contra ellos en la Copa UEFA (hoy Europa League).

- Con 39 años aún no piensa en el retiro, ¿qué crees que le aguarde el futuro?

Guerrero tiene un futuro grande en el fútbol, no solo como jugador, sino como entrenador. Aportaría mucho al deporte peruano en general, ya depende de él. Es importante no solo en el país, sino que es reconocido internacionalmente.

- Hay una historia similar a la tuya, la de Matteo Pérez del Bayern Múnich, con nacionalidad peruana y sueca, que prefirió jugar por los europeos...

He escuchado hablar de él y creo que lo vi jugar una vez en las juveniles de Suecia. Esa es una decisión muy personal de cada individuo y hay que desearle suerte. Perú tiene muchos talentos y no se cae por uno. Tiene soporte para recibir un no. Si él más adelante quiere jugar por Perú, puede ser bienvenido y aportar. Es muy joven y hay que darle tiempo para que defina cómo hacer su carrera.

Matteo Pérez decidió representar a Suecia y rechazó acercamiento de la FPF. (Selección Suecia)

- ¿Ese gol de rabona te cambió la vida? ¿No crees que también te encasilló?

Ese gol de rabona es lo mejor que me ha pasado. Es un gol soñado, tuve la suerte de hacerlo, que lo entrené desde niño en las calles con amigos y tuve la suerte de hacerlo en el fútbol profesional. La alegría y el valor que le pude dar a la gente me lo llevo en el corazón para toda mi vida. Pero, a la par de eso, pude ser campeón, participar en torneos internacionales, cosa que pocos jugadores tanto de Suecia como Perú pudieron hacer y espero que sirva como inspiración para otros.

- ¿A qué te dedicas actualmente tras el retiro?

Sigo metido en el rubro inmobiliario. Me gustaría desarrollarlo tanto en el Perú como en Suecia, brindando los recursos que yo tengo, no tanto económicos, sino en temas de experiencia. Viví en Suecia, Suiza. A la par estoy estudiando para ser agente inmobiliario, eso es lo que deseo hacer.

- Y con respecto al fútbol, ¿no pensaste seguir ligado?

Permanezco en el mundo del fútbol también. Soy entrenador asistente de un equipo de sexta división en Suecia y también estoy involucrado en un proyecto con un amigo que jugó en la selección sueca, de desarrollo de juveniles, como entrenador personal y mentor.

- Para despedirnos, ¿algún mensaje a quienes te leen y siguen?

Que veamos con optimismo el desarrollo de nuestra sociedad, por los desafíos que atravesamos, que no nos olvidemos que somos un país rico en todo.