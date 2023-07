Sergio George se muestra alterado con Ethel Pozo luego que le pidiera que libere a Farik Grippa de su contrato

Sergio George brindó una entrevista a ‘América Hoy’ para hablar sobre el contrato que firmó Farik Grippa. Como se recuerda, el cantante arremetió contra el productor y la disquera Chim Pum Music por considerar “abusivo” este acuerdo.

Te puede interesar: Gaby Zambrano arremete contra Farik Grippa: “Te sirvió llorar y decir que estás en la quiebra”

El estadounidense aceptó conversar con las conductoras de ‘América Hoy’, pero se mostró fastidiado luego que Ethel Pozo le pidiera rescindir el contrato que tiene con Farik Grippa. La hija de Gisela Valcárcel señaló que era mejor tomar esta decisión para evitar problemas y cuidar su nombre.

Esta petición no le gustó a Sergio George y no dudó en responderle y aclararle la situación.

Te puede interesar: Magaly Medina critica a Sergio George por su comportamiento con Gabriela Herrera: “Falta de caballerosidad”

“Yo entiendo que los contratos hay que respetarlos si no, no se firmarían como lo has dicho, hay reglas, pero dado esto, hasta el punto que ha llegado, yo un consejo hasta de un conejo, te diría que por favor se le rescinda el contrato a Farik, que ya no se le pida pagarlo, que no lo va a pagar porque no tiene los medios, porque ya se ha declarado casi en la bancarrota”, dijo Ethel Pozo, intentando persuadir al productor.

Sergio George y su reacción ante petición de Ethel Pozo.

La reacción de Sergio George ante pedido de Ethel Pozo

Lo que nunca imaginó es que Sergio George le negaría el pedido notoriamente molesto. “Ethel no, no, no, estás estableciendo un mal precedente porque los demás pagaron lo que tenían que hacer, entonces no es justo... Si pasa eso, si uno lo hace, entonces todos lo van a hacer”, señaló.

Te puede interesar: Marisol al ser consultada sobre Farik Grippa y Sergio George: “Me da pena que hayan jugado con sus sueños”

Christian Domínguez decidió respaldar a Ethel Pozo y opinó al respecto. Para el cantante, el parar con el escándalo estaba en sus manos.

“Si vamos a ponernos en el plan de que tienen que respetar los contratos (...) Si usted tiene el poder de hacerlo (rescindir el contrato), que lo haga”, resaltando que lo entiende porque también ha estado en su posición como líder de una orquesta, donde ha tenido que invertir en alguien y al final se ha ido.

“¿Es justo eso para Cielo Torres, para Gaby (Zambrano), para You Salsa? Que lo manejaron bien, que se sentaron personalmente con Gil (Shavit) y lo (solucionaron) con mucha paz (...) ¿Por qué si él creó esta bronca se le va a premiar? Esto es muy fácil porque tampoco se le pide a él que pague de un ‘cantazo’”, respondió Sergio George, dejando en claro que tiene un buen concepto de Farik Grippa, pero los contratos se deben respetar.