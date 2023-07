Xanaxtasia y el arte del drag queen: quién es el actor detrás del personaje, su sátira a la sociedad peruana y por qué no se considera un icono LGBTIQ+

Diego Muñoz es la mente creativa detrás de este carismático personaje que llama la atención con cada taconazo. ¿Su misión? Concientizar a través de la comedia y lo irreverente. Edición: Paula Elizalde / Infobae Perú.

Pelucas coloridas en la mesa y mercancía por el Mes del Orgullo nos dan la bienvenida en el hogar de la rubia despampanante —como se describe— que ha logrado conquistar las redes sociales con su carisma e hilarante personalidad, Xanaxtasia. Ella es más que un personaje, más que una drag queen. A diferencia de otros artistas que se dedican a la misma actividad, Diego Muñoz, el actor que le dio vida, se ha apartado de la vida nocturna, de las ‘discotecas gay’ y de esa primera imagen que creó como tributo a las películas de terror.

En el distrito de Miraflores, nos recibe con una bata y maquillaje en proceso. Tiene un evento y está alistándose junto a su equipo de trabajo que se encarga de hacer realidad sus ideas. Se viste rápidamente, usa unos lentes que seguramente usaría Paris Hilton en los 2000 y con cuidado se coloca unos guantes rosados y largos, similares a los de Marilyn Monroe en Los caballeros las prefieren rubias.

La magia cobra vida cuando está caracterizado. Es como si otra persona se apoderara de él. Por momentos, como si fuera una escena de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, escuchamos a Diego, que nos revela cómo Xanaxtasia le permite mostrarse de una manera totalmente distinta.

El personaje creado por Diego Muñoz, nos sumerge en un mundo de glamour y provocación. ¡Nada es lo que parece! Foto: composición Infobae.

“Yo, como Diego, soy bastante introvertido, pero siempre actúo como si fuera un extrovertido. Soy bastante tímido, pero socialmente nadie lo pensaría. Con Xanaxtasia yo elevo esta excentricidad. Es un personaje de fantasía, de ficción”, contó a Infobae Perú.

No es improvisado. Ha estudiado a sus referentes y cómo estos interactúan con el público, justamente para “no matar la ilusión”. Pone como ejemplo a Ricardo Bonilla y María Antonieta de las Nieves, Timoteo y la Chilindrina, respectivamente. Indicó que ellos saben sostener a los personajes, marcando una división con su vida sin el maquillaje y el vestuario.

No le gusta hablar sobre su vida, pero es consciente que, gracias a su popularidad, sus seguidores quieren saber más, de lo que hace, y sobretodo, quién es la persona detrás de las pelucas y tacones.

Busca que las personas se diviertan y se distraigan con lo que hace. Foto: Xanaxtasia Instagram

Aunque le gusta dormir, no descansa lo suficiente. Su mente trabaja las 24 horas del día y los siete días de la semana, dividiendo su vida entre su trabajo de oficina, los estudios de maestría, ser creador de contenidos y drag queen. Se describe como “buena gente y tímido”. Por otro lado, su alter ego es intenso. El impacto que ha tenido en Internet lo ha llevado a perfeccionarse en Comunicaciones y Marketing, ya que es titulado en Traducción e Interpretación.

El 16 de junio, que coincide con el Mes del Orgullo, el creador celebró seis años de haber “dado a luz” a esta ‘sexy blonde bomb’.

“Jamás pensé en ser mujer la primera vez”

El reality “RuPaul’s Drag Race” despertó en Diego la curiosidad de cómo sería crear un personaje que sea llamativo, pero que lleve un mensaje, no solo que haga reír. Jamás pensó que este sería una mujer. A diferencia de cómo la vemos ahora, Xanaxtasia era un ser de terror, pero con el tiempo, la transformó en “la rubia, celebridad, inalcanzable, ganadora de Oscars, ex de Brad Pitt; una fantasía que he creado”.

La infaltable de los eventos exclusivos con su cabellera voluminosa y maquillaje extravagante. Foto: Xanaxtasia Instagram

La aceptación del público es uno de esos reconocimientos que agradece con sinceridad. El transformarse no es tarea fácil: son horas de preparación, y le encantaría no tener que invertir tantas horas en ello, porque es agotador.

“Lo pienso y digo, Diego haciendo lo mismo que yo hago, no funcionaría. No daría tanta risa. Pero si ves a esta rubia, que parece una Barbie, que es una loca, que habla huevada y media. Ahí te das cuenta que viene el paquete completo”, argumenta.

Quizás una de las curiosidades que tienen sus seguidores es el significado de su nombre artístico. Él la tenía clara desde el inicio: quería una sola palabra, como Beyoncé. El primero que se cruzó por su cabeza fue la princesa de Anastasia, hija del Zar Nicolás II. Inició con un juego de palabras, y lo unió con Xanax, un fármaco para controlar la ansiedad y los ataques de pánico.

La icónica drag queen, deslumbra con su extravagante maquillaje y su cabello voluminoso. ¡No pasa desapercibida! Foto: Xanaxtasia Instagram

Ser ‘family friendly” en el universo drag

“Yo me considero actor antes que drag”, explicó Diego. El maquillaje y personalidad exagerada se entrelazan para definir qué es ser un drag queen, que es la esencia del personaje, pero desde un inicio no quiso que sea parte de la vida nocturna de los peruanos. Para direccionar su objetivo, dejó de presentarse en discotecas o eventos para la “comunidad gay”. Considera que sí es ‘family friendly’ por el público que sigue su contenido.

Los niños y niñas son los primeros en acercarse para pedirle una foto o conocerla: “La niñez es tan pura que no cuestionan qué es. Me ven y dicen: ‘es una Barbie’. Te das cuenta cómo es la pureza de la niñez, y como eventualmente la sociedad los pudre. Les quita esa inocencia. Alguien de 12 o 13 años no me dice Barbie, dice otra cosa, porque ya le quitaron esa inocencia que la sociedad te arruina”.

Xanaxtasia, rompiendo estereotipos y luchando por la igualdad y visibilidad de la comunidad LGBT+. Foto: Xanaxtasia Instagram

Diego, a través de Xanaxtasia, mantiene su responsabilidad con el público. Cuando las mamás se acercan para contarle que ven sus videos; siempre les recomienda lo hagan junto a sus hijos, porque no siempre comparte contenido gracioso.

¿Ser o no ser un icono de la cultura pop en el Perú?

No se considera un ícono. Diego Muñoz precisa, con humildad, que solo es un actor que creó un personaje porque quería hacer reír a la gente. Asegura que tiene la responsabilidad de hablar de temas sensibles que no suelen conversarse, y usa al personaje para ponerlos en mesa de discusión, como el machismo, el racismo, los comentarios misóginos y la corrupción.

“Estos temas no le importan a Xanaxtasia porque está con su champagne buscando un ‘sugar’, pero yo uso ese canal que tengo y le meto esa voz de protesta que viene de mi parte. Yo quiero dar un mensaje, que la gente entienda que matan a trans, que hay mujeres que las violan, que hay gays que les pegan, que hay afrodescendientes que discriminan. Es una realidad. Me burlo y hago una parodia de las señoras clasistas y homofóbicas”, anuncia.

Es el personaje que expone temas incómodos como la homofobia y la discriminación. Foto: Xanaxtasia Instagram

Cuando se le comenta sobre los iconos de las ‘noches mágicas’, Xanaxtasia, entre risas, responde: “Pero si yo soy heterosexual, qué comunidad... (risas). Están Coco Marusix, Naanim Timoyko y Ernesto Pimentel”. A él le parece increíble que el actor de la ‘Chola Chabuca’ tenga tanto éxito desde los 90′s, en una sociedad peruana tan homofóbica. “Me parece digno de un estudio”, agrega.

Hola, soy Diego

Durante estos años en los que ha personificado a la infaltable de las alfombras rojas, Diego sabe que es un trabajo adicional que absorbe gran parte de su día. Esto lo ha llevado a pensar que es momento de exponerse como él, como el actor, como el creador de contenidos. La transición para lograrlo no es fácil. En la mayoría de veces, lo quieren ver caracterizado, por lo que son pocas las oportunidades en las que se puede mostrar como quisiera.

“Así me llamen para ser un perro, yo lo hago, porque necesito actuar como Diego. Por tiempo no me da para ir a castings. Me encantaría hacer cosas como yo, ese sería mi sueño”, confiesa.

Diego y Xanaxtasia: una doble vida que se complementa y busca ser inclusiva. Foto: Xanaxtasia Instagram

Entre las interrupciones para hablar sobre esotérica y los signos del zodiaco, Muñoz deja a un lado su personalidad de ‘celebridad’ para comentarnos lo que significa para él la aceptación. Recuerda que, desde pequeño, siempre ha estado vinculado al arte, gracias a las presentaciones en el colegio.

Sus padres son un gran pilar de motivación para que no abandone sus objetivos. Cuando vieron más pelucas y vestidos en casa, les tuvo que explicar quién era Xanaxtasia, el personaje.

En esta conversación rodeada de confianza y respeto, la drag queen manifiesta que nunca tuvo “la conversación”, esa que espanta a los padres: ¿Tengo un hijo/a homosexual o hetero? Contesta con una frase de Juan Gabriel: “Lo que se ve, no se pregunta”.

La versatilidad de Diego Muñoz se revela a través de un personaje demandante pero lleno de enseñanzas y reflexiones. Foto: Xanaxtasia Instagram

Esta parte de la entrevista destapa uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar, el fallecimiento de su padre: “Mi papi siempre me decía, ‘hijo, yo te quiero. Sé como tú eres. Eres grande, increíble. Para mí, esa era su manera de decirme: ‘Hijo, yo sé, y te amo’. Lo extraño”.

Sobre su mamá, es la que le ofrece ese apoyo que siempre necesita. Sabe que personas del trabajo y otros miembros de su familia lo siguen. Incluso, son ellos los que le piden que les grabe un saludo, pero como Xanaxtasia piensa en ‘money’ y ‘business’, les responde con un mensaje digno de ella: “Ah no, por saludos yo cobro”.

Este encuentro permitió conocer a esas dos personas que habitan en un mismo cuerpo, aunque uno sea real y el otro producto de la mente brillante del otro. El cariño que le transmiten por redes sociales o cuando lo conocen en persona le hace sentirse agradecido y querido. “Todo lo que un artista hace es para el público y nos debemos a ustedes”, complementa.